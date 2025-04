Rubicon Organics annonce l’augmentation de la taille du placement privé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS

NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Organics Inc. (TSXV : ROMJ) (OTCQX : ROMJF) (« Rubicon Organics » ou la « Société »), un producteur autorisé axé sur la culture et la vente de produits de cannabis de première qualité certifié biologique, est heureuse d’annoncer que, compte tenu de la demande du marché, la Société a augmenté la taille de son placement privé sans courtier précédemment annoncé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense »), aux termes de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), lequel passe de 3 000 000 $ à 4 500 000 $ (le « placement »). Le placement visera jusqu’à 10 227 272 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,44 $ l’unité, pour un produit brut total pouvant atteindre jusqu’à 4 500 000 $. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,70 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement; étant entendu que si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX est d’au moins 1,00 $ à la clôture d’un jour de bourse pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs après la date d’émission, la date d’expiration des bons de souscription peut être anticipée par la Société à une date qui ne tombe pas moins de 30 jours après la date à laquelle un avis d’une telle anticipation est remis aux porteurs des bons de souscription au moyen d’un communiqué (la « date d’expiration anticipée »). Tous les bons de souscription qui demeurent non exercés après la date d’expiration anticipée expireront immédiatement et tous les droits des porteurs de ces bons de souscription prendront fin sans compensation pour le porteur en question.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106, le placement est présenté à des acquéreurs ou des souscripteurs qui résident dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada sous le régime de la dispense. Les titres offerts sous le régime de la dispense ne seront pas assujettis à une période de détention aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Tous les membres du conseil d’administration se sont engagés à l’égard d’un montant global de plus de 1 450 000 $ du placement.

Un document d’offre modifié et mis à jour (le « document d’offre modifié et mis à jour ») portant sur le placement peut être consulté sous le profil SEDAR de la Société au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au www.rubiconorganics.com (en anglais seulement). Les investisseurs éventuels devraient lire ce document d’offre modifié et mis à jour avant de prendre une décision d’investissement.

À la clôture du placement, la Société pourrait verser des commissions d’intermédiaires dans le cadre du placement selon ce qui est autorisé par les politiques de la Bourse de croissance TSX et les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tel qu’il est indiqué dans le document d’offre modifié et mis à jour, la Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement aux coûts de démarrage et d’acquisition de l’installation située à Hope, en Colombie-Britannique (l’« installation de Hope »), à l’automatisation des joints préroulés, à d’autres dépenses d’investissement et aux fins générales du fonds de roulement. Le produit net du placement, après le paiement des coûts de démarrage de l’installation de Hope, peut être utilisé à d’autres fins et, dans le cas où l’acquisition de l’installation de Hope n’aurait pas lieu, le produit net du placement peut être utilisé pour financer d’autres projets, pour les besoins du fonds de roulement et/ou pour financer toute acquisition future d’installations. La clôture du placement est prévue le 6 mai 2025 ou vers cette date, et la réalisation du placement est assujettie à certaines conditions habituelles, y compris l’obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires.

« Je suis ravie de la forte demande des investisseurs, nouveaux et actuels, qui nous a permis d’augmenter de 50 % la taille de notre placement privé. Le capital supplémentaire nous permettra d’accélérer nos initiatives de croissance à mesure que nous continuons de bâtir la gamme supérieure de marques du Canada », a déclaré Margaret Brodie, chef de la direction de Rubicon Organics.

Les titres qui seront offerts dans le cadre du placement n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain (au sens du Regulation S pris en application de la Loi de 1933), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une « personne des États-Unis » (au sens attribué au terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), ou pour le compte ou au profit d’une « personne des États-Unis » en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable de ces exigences d’inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État américain. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant des titres aux États-Unis, et aucune souscription de ces titres ne sera acceptée dans un territoire dans lequel cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE RUBICON ORGANICS INC.

Rubicon Organics Inc. est un chef de file mondial pour les produits à base de cannabis biologique de première qualité. La Société est intégrée verticalement par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Rubicon Holdings Corp, un producteur autorisé. Rubicon Organics se concentre sur l’atteinte d’une rentabilité de premier ordre dans le secteur grâce à sa fleur de cannabis de première qualité, à l’innovation de produits et à la gestion de son portefeuille de marques, y compris trois marques phares : sa super marque de première qualité Simply BareMC Organic, sa marque de première qualité 1964 Supply CoMC et sa marque de cannabis axé sur le bien-être WildflowerMC, en plus de la marque principale de la Société, Homestead Cannabis SupplyMC.

La Société garantit la qualité de sa chaîne d’approvisionnement en cultivant, en transformant, en commercialisant et en vendant des produits de cannabis de première qualité, certifiés biologiques, produits de manière durable, à partir de ses serres ultramodernes au toit de verre situées à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.

PERSONNE-RESSOURCE

Margaret Brodie

Chef de la direction

Téléphone : +1 437 929-1964

Courriel : ir@rubiconorganics.com

La Bourse de croissance TSX ou son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, notamment les énoncés concernant les estimations, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances futurs quant au rendement futur, et les énoncés concernant l’objectif de Rubicon Organics d’atteindre une rentabilité de premier ordre dans le secteur sont des « énoncés prospectifs ». L’information prospective peut être mise en évidence par l’utilisation de verbes au futur ou de variations de ces verbes ou d’énoncés selon lesquels certaines mesures « seront » prises, certains événements « auront » lieu ou certains résultats « seront » atteints. Ces énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les événements ou les développements réels soient sensiblement différents des résultats, événements ou développements futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. L’information prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur certaines hypothèses que la direction juge raisonnables dans les circonstances, y compris le produit total du placement, l’emploi du produit prévu du placement, et le moment prévu de la clôture du placement et l’évolutivité des activités de la Société. Ces hypothèses comprennent l’échéancier prévu du placement, le fait que le montant prévu du produit brut du placement sera recueilli par la Société et le fait que la Société utilisera le produit du placement de la manière prévue. Ces énoncés sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles quant aux activités de la Société et au secteur dans lequel la Société exerce ses activités. Les risques et incertitudes associés à l’information prospective contenue dans le présent communiqué comprennent, entre autres, les risques associés au placement, y compris le fait de ne pas recueillir le montant prévu du produit brut du placement et que la Société n’utilise pas le produit du placement comme prévu, les risques associés aux approbations réglementaires, les changements dans la conjoncture du marché, la concurrence, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la capacité de la Société de maintenir les normes en matière de certification et la mise en œuvre réussie de sa stratégie d’affaires. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Bien que Rubicon Organics ait tenté de repérer les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs de risque qui font en sorte que les mesures, événements ou résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou visés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Rubicon Organics n’assume aucune obligation de mettre à jour un énoncé prospectif, même si de nouveaux renseignements sont disponibles à la suite d’événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.