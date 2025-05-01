Anmodning om suspension for andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

På grund af lokale børslukkedage i underliggende markeder anmodes om suspension af nedenstående andelsklasser.
|Andelsklasse
|ISIN
|Short name
|Bæredygtige Klimaaktier A
|DK0062265153
|BAIBDA
|Bæredygtige Klimaaktier Akk. A
|DK0062265310
|BAIKLA
|Emerging Markets Aktier A
|DK0060516854
|BAIEMMAVBIA
|Emerging Markets Aktier Akk. A
|DK0062502621
|BAIEMMAVBAKKA
|Europæiske Aktier A
|DK0062500179
|BAIEUAA
|Europæiske Aktier Akk. A
|DK0062500336
|BAIEUAAA
|Globale Aktier A
|DK0061271426
|BAIGAA
|Globale Aktier Akk. A
|DK0061271699
|BAIGAAA
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|BAIHUAA
|Højt Udbytte Aktier Akk. A
|DK0061151362
|BAILDOBA
|Value Globale Aktier A
|DK0060978716
|BAIULA
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør