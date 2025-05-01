Anmodning om suspension for andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

 | Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

På grund af lokale børslukkedage i underliggende markeder anmodes om suspension af nedenstående andelsklasser.

AndelsklasseISINShort name
Bæredygtige Klimaaktier ADK0062265153BAIBDA
Bæredygtige Klimaaktier Akk. ADK0062265310BAIKLA
Emerging Markets Aktier ADK0060516854BAIEMMAVBIA
Emerging Markets Aktier Akk. ADK0062502621BAIEMMAVBAKKA
Europæiske Aktier ADK0062500179BAIEUAA
Europæiske Aktier Akk. ADK0062500336BAIEUAAA
Globale Aktier ADK0061271426BAIGAA
Globale Aktier Akk. ADK0061271699BAIGAAA
Højt Udbytte Aktier ADK0060293538BAIHUAA
Højt Udbytte Aktier Akk. ADK0061151362BAILDOBA
Value Globale Aktier ADK0060978716BAIULA

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


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