Les exportateurs et les importateurs travaillent plus efficacement grâce au nouveau tableau de bord Export Genius

NEW DELHI, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius, une référence dans le domaine des données commerciales mondiales, a annoncé le lancement de son nouveau tableau de bord, afin d’aider les exportateurs, les importateurs, les analystes et les chefs d’entreprise à travailler plus efficacement et à prendre des décisions commerciales plus judicieuses.

Dans un monde où le commerce est en perpétuelle évolution, disposer de données brutes ne suffit pas. Les entreprises doivent avoir accès à des données commerciales et posséder les bons outils pour les exploiter. C’est exactement ce que permet ce nouveau tableau de bord.

« Chez Export Genius, nous savons à quel point il peut être difficile de traiter des données commerciales », déclare Ankur Gupta, le fondateur. « C’est pourquoi nos nouvelles fonctionnalités ne se contentent pas d’ajouter des données : elles les transforment en informations claires et exploitables ».

Conçues pour vous : des fonctionnalités qui répondent à de vrais enjeux commerciaux

Nous sommes ravis de vous présenter de nouveaux outils puissants qui vous permettent de gagner du temps, de réduire les conjectures et de rendre les données commerciales réellement exploitables.

Recherche Globale

Toutes les données de vos pays, en un seul coup d’œil

Recherche Globale réunit sur un seul écran toutes les données commerciales des pays que vous avez sélectionnés, vous évitant ainsi de naviguer d’un rapport ou d’une page à l’autre. Vous obtenez une vue d’ensemble claire qui facilite l’identification des tendances, le suivi de l’offre et de la demande, ainsi que la prise de décisions stratégiques.

Tout Résumer

Un aperçu global du marché – même au-delà de votre forfait

Tout Résumer offre une vue d’ensemble du marché et des données exploitables pour chaque pays. Cette fonctionnalité fournit des exemples de données commerciales (origines, acheteurs, quantités), ainsi que les demandes en hausse et les marchés actifs, vous aidant à repérer instantanément des opportunités.

En combinant des données concrètes sur les tendances et un accès anticipé, elle vous aide à cibler les pays à débloquer et à concentrer vos efforts sur les marchés alignés avec vos objectifs.

Tri Personnalisé

Personnalisez vos données selon vos objectifs

Tri Personnalisé vous permet de trier et filtrer vos données commerciales — par code SH, pays, date, importateur ou fournisseur — dans l’ordre qui vous convient.

Envie de découvrir ce nouveau tableau de bord ?

Réservez une démonstration personnalisée, consultez le site d’Export Genius ou demandez un essai dès aujourd’hui !

À propos d’Export Genius :

Export Genius est une plateforme d’informations commerciales mondiale qui aide les entreprises de toutes tailles à transformer les données brutes d’importation et d’exportation en informations exploitables. Présente dans plus de 190 pays, elle fournit à des milliers de clients les outils nécessaires pour identifier les marchés pertinents, suivre leurs concurrents et prendre des décisions éclairées.

Photo disponible : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f16f85-558a-4024-9d43-07fb0bed4368