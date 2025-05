Jeunesse, J’écoute annonce une transition au sein de sa direction à la suite de la nomination de Katherine Hay au Sénat du Canada

TORONTO, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) a annoncé aujourd’hui une mise à jour de son plan de transition de direction, à la suite de la nomination de sa présidente-directrice générale actuelle, Katherine (Kathy) Hay, au Sénat du Canada.

À compter du 1er mai, Susan Morris, actuellement Cheffe de groupe et Vice-présidente exécutive, Finances et opérations, assumera le rôle de Présidente et codirectrice générale intérimaire. Elle travaillera en étroite collaboration avec Kathy, qui devient Présidente et codirectrice générale désignée à la retraite.

Dans son nouveau rôle, Susan supervisera la majorité des activités quotidiennes de JJE. Kathy continuera de piloter des initiatives stratégiques, telles que accélérateurJJ’E, et agira à titre de conseillère auprès du conseil d’administration. Kathy et Susan travailleront de concert durant cette période sur les enjeux de gouvernance et appuieront le conseil dans la mise en œuvre complète du plan de relève, en vue de nommer une direction permanente d’ici janvier 2026.

À compter du 1er septembre 2025, Susan poursuivra en tant que Présidente-directrice générale intérimaire pour le reste de l’année, tandis que Kathy deviendra conseillère stratégique auprès du conseil d’administration et de la PDG intérimaire. Kathy agira à ce titre entre trois et cinq jours par mois.

« Ce plan de codirection intérimaire progressive vise à assurer que JJE reste dans une position exceptionnelle de force et de stabilité », affirme Tracy Sandler, présidente du conseil d’administration de JJE. « Au nom du conseil, nous sommes ravi·e·s que Susan ait accepté ce rôle afin d’assurer une transition en douceur vers une nouvelle direction en début d’année prochaine. Forte de ses 28 années au sein de l’organisation, où elle a notamment dirigé les finances et les opérations, Susan possède une connaissance approfondie de JJE. Elle a déjà occupé ce rôle par intérim en 2017, et nous sommes convaincu·e·s qu’elle est pleinement préparée à relever ce défi. Joignez-vous à moi pour féliciter Susan pour sa nomination et remercier chaleureusement Kathy pour ses huit années de leadership exceptionnel à la tête de JJE. »

Sous la direction de Kathy, Jeunesse, J’écoute a connu une croissance et une innovation remarquables, notamment avec le lancement récent d’accélérateurJJ’E. Ces dernières années, l’organisation a étendu sa capacité à rejoindre les jeunes d’un océan à l’autre, en tant que seule solution canadienne de soutien en santé mentale numérique accessible 24 h/24, 7 j/7. En 2019, JJE a rejoint 1,9 million de jeunes; ce chiffre dépasse maintenant les 22 millions d’interactions depuis 2020, soutenu par de nouvelles technologies, des données éclairantes et un engagement envers les communautés racisées et marginalisées.

La mission de JJE est de s’assurer que les jeunes aient toujours un endroit vers lequel se tourner. Grâce au leadership de Kathy, des initiatives comme Trouver l’espoir, Surmonter et Nouveaux parcours ont vu le jour, ciblant les jeunes Autochtones, Noir·e·s, nouveaux·velles arrivant·e·s et réfugié·e·s. Ces programmes démontrent une profonde volonté d’équité et de justice sociale – des valeurs que Kathy entend continuer à porter au sein du Sénat.

Kathy a reçu de nombreuses distinctions soulignant son engagement et ses contributions notables. Elle a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada par le Women’s Executive Network, parmi les 25 femmes d’influence du pays, ainsi que parmi les 10 principales femmes leaders en santé numérique. Elle a également reçu le prix d’entrepreneure canadienne de RBC et le Prix d’excellence des ancien·ne·s de l’Université de Waterloo. Plus récemment, elle a été décorée de la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Dans cette période de changement porteur, JJE continuera de prospérer et d’être présent pour les jeunes du Canada — parce qu’il·elle·s ont besoin et méritent un espace pour libérer leurs émotions, en tout temps.

Citations supplémentaires :

« Je suis extrêmement reconnaissante envers Susan d’avoir accepté ce rôle par intérim, et j’ai hâte de collaborer avec elle dans les mois à venir pendant cette période de codirection. Susan a été ma partenaire de confiance dans tant de décisions clés — il n’y a pas de meilleure personne pour diriger JJE avec autant de professionnalisme, de passion, d’engagement et d’efficacité. Je suis convaincue que, sous sa direction, JJE restera un espace de confiance pour les jeunes, où il·elle·s pourront libérer leurs émotions, tout en continuant à faire progresser nos initiatives, y compris accélérateurJJ’E.»

— Sénatrice Katherine Hay, Présidente et codirectrice générale désignée à la retraite de Jeunesse, J’écoute.

« C’est un honneur d’aider à diriger JJE durant cette période de transition. J’ai eu la chance de voir l’organisation évoluer et innover depuis 28 ans, toujours avec un objectif clair : soutenir la santé mentale des jeunes. Merci sincèrement à Kathy pour son leadership, sa vision et sa passion. Durant nos huit années de collaboration, elle a toujours été guidée par ses valeurs, ressenties dans chaque recoin de l’organisation. Elle nous a dirigé·e·s avec bienveillance, courage, persévérance et détermination. L’impact de son leadership est désormais ancré dans l’ADN même de JJE. »

— Susan Morris, Présidente et codirectrice générale intérimaire, Jeunesse, J’écoute

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la première et seule solution numérique innovante de santé mentale accessible 24 h/24, 7 j/7 au Canada, ainsi qu’un leader mondial en innovation pour la santé mentale des jeunes. Depuis plus de 35 ans, JJE est un espace de confiance où toutes les émotions et préoccupations, grandes ou petites, peuvent être exprimées. L’organisme permet aux jeunes partout au pays de libérer leurs émotions grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. Avec l’innovation au cœur de notre ADN, JJE évolue constamment en combinant technologie et empathie grâce à l’expertise de nos professionnel·le·s cliniques, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. JJE a récemment lancé l’accélérateurJJ’E, une initiative visant à développer des solutions évolutives pour des enjeux complexes de santé mentale, tout en amplifiant les voix des jeunes et en favorisant les partenariats à l’échelle mondiale. Jeunesse, J’écoute s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour soutenir et développer ses programmes. Découvrez-en plus sur jeunessejecoute.ca.

Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue : media@kidshelpphone.ca

