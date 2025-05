Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal et le Collège Boréal dévoilent leur nouvelle collaboration au profit des entrepreneurs francophones

TORONTO, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Le Collège Boréal, en partenariat avec le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal, est heureux d’annoncer le lancement officiel du projet « Innovation et financement entrepreneurial » dont l’objectif est de soutenir les entrepreneurs francophones de l’Ontario tout en encourageant la collaboration avec leurs homologues québécois. En présence de dignitaires du ministère des Affaires francophones de l’Ontario et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, cet événement marque le début d’une initiative de trois ans, financée à hauteur de 60 000 $ par les gouvernements du Québec et de l'Ontario, en vertu des programmes de soutien en matière de francophonie canadienne.

Les objectifs de l’entente entre le Collège Boréal et le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal sont regroupés en quatre axes :

Éducation et formation : offrir des formations variées sur l’innovation et le financement entrepreneurial;

offrir des formations variées sur l’innovation et le financement entrepreneurial; Développement de projets entrepreneuriaux : aider les entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises pérennes;

aider les entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises pérennes; Création d’un réseau entrepreneurial : établir un réseau solide d’entrepreneurs et de spécialistes;

établir un réseau solide d’entrepreneurs et de spécialistes; Durabilité du programme : assurer à long terme la pérennité de la collaboration entre le Collège Boréal et le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal.

Au campus du Collège Boréal à Toronto, ce lancement a également regroupé des entrepreneurs et spécialistes du milieu des affaires, ainsi que des représentantes et représentants d’organismes communautaires.

Citations

« Le Collège Boréal est heureux de cette nouvelle collaboration avec le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal, qui offre au milieu des affaires franco-torontois de nouvelles possibilités de se développer tout en encourageant les échanges d’expertises et les partenariats avec les entrepreneurs québécois. Nous sommes également reconnaissants envers les gouvernements du Québec et de l’Ontario qui, en soutenant notre Espace d’innovation, de recherche et d’incubation Desjardins, favorisent la vitalité des entreprises franco-ontariennes et québécoises, stimulant également la relève entrepreneuriale francophone de notre province. »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

« Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal est fier de s’associer au Collège Boréal pour renforcer les liens entre les écosystèmes d’affaires francophones du Québec et de l’Ontario. Cette collaboration permettra non seulement de stimuler l’innovation et les occasions de croissance pour les entrepreneurs de part et d’autre, mais aussi de créer un espace propice aux échanges d’expertises, au maillage et à la co-création. Nous remercions le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour son appui essentiel à cette initiative porteuse pour la francophonie économique. »

Luis Felipe Martinez Cisneros − professeur titulaire, HEC Montréal

Fondateur et codirecteur du Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal

Faits en bref

Annoncée le 12 novembre 2022, la création de l’EIRI a été rendue possible grâce à une contribution majeure de 500 000 $ provenant du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.

En 2024-2025, l’EIRI Desjardins a organisé plus de 250 événements et activités, accueillant plus de 1 400 entrepreneurs et entrepreneuses.

Le projet « Innovation et financement entrepreneurial » est financé à parts égales par le ministère des Affaires francophones de l’Ontario et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, pour un total combiné de 60 000 $.

Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal figure parmi les 10 incubateurs et accélérateurs les plus performants reconnus par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation.

38 % des activités du Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal ont une portée ou des opérations à l’international, et plus de 100 millions de dollars de financement ont été levés par ses diplômées et diplômés.



À propos du Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal

Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal, aussi connu sous le nom de La base entrepreneuriale HEC Montréal, est un hub d’innovation dont la mission est d’inspirer et de propulser la relève en entrepreneuriat technologique et d’impact, au Québec comme à l’international. Il propulse cinq programmes d’accompagnement en entrepreneuriat, de la préincubation à l’accélération : le programme Éclosion, le Parcours Rémi-Marcoux, EntrePrism, l’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal, ainsi que le programme Envergure. Depuis la création de ces programmes en 2013, La base a accompagné plus de 750 entrepreneures et entrepreneurs, dont environ la moitié sont des femmes, créé plus de 600 emplois et organisé plus de 675 événements et activités destinés à la communauté entrepreneuriale.





Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège

Boréal est un établissement de

formation et d’enseignement

postsecondaire de langue française

qui œuvre au développement et

à l’épanouissement des diverses

collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 37 sites dont 8 campus répartis

dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre

une expertise de haut niveau en matière de

formation postsecondaire, de formation de

base, d’apprentissage, de services aux

immigrants, de services d’emploi, de formation

continue, de formation sur mesure et de

recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos

programmes et services, consultez le

collegeboreal.ca ainsi que nos

réseaux sociaux : Facebook ,

Instagram , LinkedIn et X .

