Liiketoimintakatsaus, sisäpiiritieto 2.5.2025 klo 8.30 (CEST)

Meriaura Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2025

Konsernin avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-maaliskuussa 2025

• Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 21,4 milj. euroa (1-3/2024: 17,9 milj. euroa)

• Käyttökate (EBITDA) oli 1,4 (1,2) milj. euroa eli 6,8 % liikevaihdosta

• Liiketulos (EBIT) -0,1 (-0,2) milj. euroa eli -0,3 % liikevaihdosta

• Tulos -0,5 (-0,5) milj. euroa eli -2,5 % liikevaihdosta

• Meriaura Group tiedotti 29.1.2025 sopineensa ehdollisesta yritysjärjestelykokonaisuudesta, jossa yhtiö hankkisi osakevaihdolla Summa Defence Oy:n koko osakekannan, myisi Meriaura Oy:n osakkeet myyjän antamalla rahoituksella Meriaura Invest Oy:lle ja hankkisi omia osakkeitaan Meriaura Invest Oy:ltä. Katsauskauden päättymisen jälkeen pidetty varsinainen yhtiökokous 24.4.2025 hyväksyi yritysjärjestelykokonaisuuden ja antoi hallitukselle tarvittavat valtuudet sen toteuttamiseksi.

MERIAURA GROUP -KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI MÄLKIÄ:

“Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä sekä Merilogistiikassa että Uusiutuvassa Energiassa. Tammi-maaliskuun liikevaihtomme oli 21,4 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 17,9 miljoonaa euroa. Merilogistiikan liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12 prosenttia ja oli 17,8 miljoona euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy pääosin kasvaneella laivakapasiteetilla. Konsernin käyttökate kasvoi hieman vertailukaudesta ja oli 1,4 miljoonaa euroa eli 6,8 prosenttia liikevaihdosta.

Tavanomaista heikommasta spot-lastien kysynnästä huolimatta kuivalastialusten käyttöasteet pysyivät vahvan sopimuskannan turvin hyvällä tasolla. Myös projektiliiketoiminnan kysyntä ja kansilastilaivojen käyttöaste säilyivät hyvänä. Ammattiliittojen työtaistelutoimenpiteet Suomen satamissa vaikuttivat kielteisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Tulosta rasittivat myös Suomen väylämaksujen korotukset.

Uusiutuvassa Energiassa liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna merkittävästi. Tulosta kuitenkin rasitti se, että isojen laitosten toimitukset edistyivät suunniteltua hitaammin johtuen talvikauden sääolosuhteista ja viivästyksistä materiaalitoimituksissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana luovutimme Bad Rappenaun laitoksen asiakkaalle, ja katsauskaudella otettiin käyttöön kasvihuoneen lämmöntuotantoon tarkoitettu Palau-del-Vidren laitos, joka on Meriaura Energyn ensimmäinen aurinkolämpölaitos teollisen mittakaavan kasvihuonetuotantoon.

Uusiutuvassa Energiassa haasteita aiheuttivat epävarma poliittinen ilmapiiri erityisesti meille tärkeällä Saksan markkinalla, hankerahoituksen haastavuus, tukijärjestelmien hitaus ja uutena tekijänä julkisen budjetoinnin vahva painottuminen puolustusinvestointeihin. Nämä tekijät ovat hidastaneet teollisuuden investointeja vähähiilisyyteen. Julkisen sektorin infrastruktuuriprojektit, kuten kaukolämpöä tuottavat aurinkolämpölaitokset, eivät ole yhtä alttiita toimintaympäristön muutoksille.

Kiinteistöjen energiaratkaisuissa solmimme ensimmäiset toimitussopimukset isoista akkuratkaisuista. Niissä yhdistetään paikallista energiantuotantoa, energiavarastointia sekä älykästä energianohjausta energiakustannusten ja päästöjen pienentämiseksi sekä energian saatavuuden takaamiseksi.

Tiedotimme 29.1.2025 Meriaura Groupin allekirjoittaneen ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Uuden yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Se on ensimmäinen puolustusalan yhtiö, jonka osake tulee olemaan kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla sekä Ruotsissa että Suomessa. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta myydään Meriaura Invest Oy:lle. Meriaura Group Oyj:n yhtiökokous hyväksyi yritysjärjestelyn 24.4.2025.

Näen, että uuden yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, koska eurooppalaiset Nato-maat lisäävät puolustusmenojaan arviolta sadoilla miljardeilla euroilla vuosina 2022–2028 turvallisuusympäristön muuttuessa voimakkaasti. Kaksikäyttötuotteiden markkinapotentiaali tarjoaa uudelle yhtiölle mahdollisuuksia kasvuun myös siviili- ja turvallisuussektoreilla.

Kiitän yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme ja henkilöstöämme ja toivotan onnea ja menestystä uudelle Summa Defence Oyj:lle.”

MERIAURA GROUP -KONSERNI

Konsernin perustiedot

Meriaura Group -konsernilla oli tilikaudella kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Konserni raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen. Meriaura Group Oyj toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj.



Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuksiin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.



Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluva Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Rasol Oy.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikassa bulk- eli kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu valtaosa Merilogistiikan koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä heikentää ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.



Uusiutuva Energia -liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan. Aurinkosähköjärjestelmien asennuksia voidaan tehdä kattojen lumipeitteiden ja liukkauden vuoksi talvikuukausina vain rajoitetusti.

Raportointiperiaatteet

Tämä tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinnassa. Liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2024 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

LIIKETOIMINTA TAMMI-MAALISKUUSSA

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 21,4 (17,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 17,8 (15,9) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 3,6 (1,9) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä selittyy pääosin kasvaneella laivakapasiteetilla. Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi 83 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä selittyy kasvaneella projektimäärällä.



Yleinen talouden heikko vire ja poikkeuksellisen leuto talvi vaikuttivat kuivabulk-segmentin kysyntään. Leudon talven jäärajoitukset koskivat poikkeuksellisesti ainoastaan Pohjanlahden pohjoisempia satamia, joten jääluokitetusta kalustosta saatu kilpailuetu jäi vähäiseksi. Lämmin sää vaikutti energiateollisuuden polttoainekulutukseen, mikä vaikutti jonkin verran yhtiön kuljettamien kierrätyspolttoaineiden volyymeihin. Toisaalta helpommista jääolosuhteista oli hyötyä operatiiviselle tehokkuudelle ja polttoaineen kulutukselle. Tavanomaista heikommasta spot-lastien kysynnästä huolimatta kuivalastialusten käyttöasteet pysyivät vahvan sopimuskannan turvin hyvällä tasolla. Myös projektiliiketoiminnan kysyntä ja kansilastilaivojen käyttöaste säilyivät hyvänä läpi kvartaalin. Molempien Meriauran kansilastialusten määräaikaistelakoinnit toteutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikä vaikutti alentavasti liikevaihtoon.

Ammattiliittojen työtaistelutoimenpiteet Suomen satamissa vaikuttivat kielteisesti operatiiviseen tehokkuuteen aiheuttaen menetyksiä niin liikevaihtoon kuin tulokseen. Tulosta rasittivat myös vuodenvaihteessa voimaan astuneet Suomen väylämaksujen 75 % korotukset.

Yhtiön Hollantilaiselta Royal Bodewes -telakalta tilaamien kahden uuden aluksen tuotanto etenee aikataulun mukaisesti ja ensimmäisen laivan odotetaan valmistuvan vuosien 2025 ja 2026 vaihteessa ja toisen loppuvuodesta 2026. Uudet laivat tulevat edustamaan yhtiön tonnistossa uutta kokoluokkaa, jolla vastataan suurempien kuljetuserien kasvaneeseen kysyntään. Tätä segmenttiä tukemaan yhtiö teki tammikuussa pitkäaikaisen aikarahtaussopimuksen uusien alusten kanssa samaa segmenttiä edustavasta 6600 rahtitonnin aluksesta. Tammikuun alussa yhtiön omistama alus Aava VG liputettiin Kyproksen alusrekisteristä Suomeen.

Merilogistiikan liiketulos parani hieman vertailukaudesta. Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi mutta tulosta painoivat talvikauden sääolosuhteet ja viivästykset materiaalitoimituksissa. Katsauskaudella luovutettiin Bad Rappenaun aurinkolämpölaitos Bauer Holzenergie GmbH:lle Saksaan, ja otettiin käyttöön kasvihuoneen lämmöntuotantoon tarkoitettu Palau-del-Vidren laitos Ranskassa. Lyypekin ja Steyerbergin kaukolämpölaitosten toimitusprojektit etenivät vaikkakin suunniteltua aikataulua hitaammin.

Kiinteistöjen energiaratkaisuissa solmittiin ensimmäiset toimitussopimukset isoista akkuratkaisuista, jotka mahdollistavat muun muassa kiinteistöjen osallistumisen Fingridin reservimarkkinoille.

Meriaura Group -konsernin tammi-maaliskuun käyttökate (EBITDA) parani hieman ja oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 6,8 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 2,3 (2,1) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Liiketulos (EBIT) oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Siitä Merilogistiikan osuus oli 1,0 (0,8) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian -1,0 (-0,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,5 (-0,5) miljoonaa euroa eli -2,5 (-2,6) prosenttia liikevaihdosta.

Kassavarat 31.3.2025 olivat 8,0 (8,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 18,7 (39,5) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 34,3 (57,3) %.

Avainluvut (FAS, tilintarkastamaton) (1 000 euroa) 1-3/2025 1-3/2024 Muutos,% 1-12/2024 Liikevaihto, konserni 21 383 17 855 20 % 79 164 Merilogistiikka 17 826 15 911 12 % 66 227 Uusiutuva Energia 3 557 1 944 83 % 12 937 Muut Käyttökate (EBITDA), konserni 1 447 1 193 21 % 6 221 Merilogistiikka 2 339 2 128 10 % 8 388 Uusiutuva Energia -892 -887 -1 % -2 031 Muut -48 -136 Käyttökate % liikevaihdosta 6,8 % 6,7 % 7,9 % Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni -68 -186 63 % -15 960 Merilogistiikka 954 811 18 % 3 142 Uusiutuva Energia* -1 022 -949 -8 % -2 346 Muut -48 -16 756 ** Liikevoitto % liikevaihdosta -0,3 % -1,0 % -20,2 % Katsauskauden tulos, konserni -544 -458 -19 % -20 688 ** Tulos % liikevaihdosta -2,5 % -2,6 % -26,1 %

* Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

** Vuoden 2024 konsernin liiketappio sisältää 29.1.2025 tiedotettuun ehdolliseen yritysjärjestelyyn liittyvän arvonalennuksen 16,4 miljoonaa euroa, ja konsernin tulos sisältää tämän lisäksi 2.7.2024 tehtyyn Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyvän rahoituskulujen erään kirjatun myyntitappion 3,3 miljoonaa euroa.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Meriaura Group Oyj tiedotti 29.1.2025 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n (Summa Defence) koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Summa Defence toimii tilannekuvan, liikkuvuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden aloilla.

Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 11,8 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus 88,2 prosenttia.

Meriaura Group tiedotti 21.2.2025 hallituksen päätöksestä jäsenten palkkiojärjestelyjä koskevan suunnatun osakeannin järjestämisestä 3.5.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Uusia osakkeita laskettiin liikkeelle yhteensä 693.488.

Meriaura Group tiedotti 21.2.2025 Summa Defencen arvioivan sen liikevaihdon olevan 110–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) olevan 9–12 miljoonaa euroa vuonna 2025. Arvio pohjautuu Summa Defencen kohdeyhtiöiden noin 200 miljoonan euron vahvistettuun ja osin jo tuotannossa olevaan tilauskantaan. Tilauskannasta puolustussektorin ja muiden julkisten hankintojen osuus on noin 66 miljoonaa euroa.

Meriaura Group tiedotti 26.2.2025 Summa Defencen tytäryritys Uudenkaupungin Työveneen saamasta yli 20 miljoonan euron laivatilauksesta.

Meriaura Group tiedotti 4.3.2025 henkilöstöjohtaja Riitta Honkanen-Vaherin valinnasta Summa Defencen johtoryhmään. Summa Defencen johtoryhmä on 17.3.2025 alkaen:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja

Riitta Honkanen-Vaheri, henkilöstöjohtaja

Tommi Malinen, myyntijohtaja

Tommi Manninen, viestintäjohtaja

Risto Takkala, talousjohtaja

Juha Vauhkonen, puolustus- ja turvallisuusasioiden johtaja

Esitetty johtoryhmä on suunniteltu toimimaan myös uuden konsernin johtoryhmänä Meriaura Groupin ja Summa Defencen yhdistymisen jälkeen.

Meriaura Group tiedotti 5.3.2025 muutoksesta varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan ja julkaisi päivitetyn ehdotuksen yhtiön tulevan hallituksen jäseniksi.

Meriaura Group tiedotti 24.3.2025 saaneensa ehdollisen hyväksynnän kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Summa Defence Oy:n hankinnan jälkeen. Meriaura Group julkisti 31.3.2024 Summa Defence Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Stockholm AB on tarkastanut ja hyväksynyt. Yhtiöesitettä täydennettiin 25.4.2025. Yhtiöesite ja täydennysliite ovat saatavilla sähköisenä versiona Meriaura Group Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa https://meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake/summa-defence-osakevaihtosopimus.

Meriaura Group tiedotti 25.3.2025 muutoksesta varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan ja julkaisi kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2025.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Meriaura Group Oyj:n (”Meriaura Group” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 24.4.2025.

Yhtiökokous yksimielisesti hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti järjestelyn, jossa Meriaura Group ja Summa Defence Oy yhdistyvät osakevaihdolla. Järjestelykokonaisuus sisältää yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, hallitukselle annettavan valtuutuksen Summa Defence Oy:n osakkeiden hankkimiseen osakevaihdolla (suunnattu osakeanti), tytäryhtiö Meriaura Oy:n osakkeiden myymiseen sisältäen ostajalle annettavan myyjän rahoituksen sekä yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen Meriaura Invest Oy:ltä.

Meriaura Group Oyj tiedotti 24.4.2025 Samuli Koskelan ilmoituksesta, ettei hän ole käytettävissä Meriaura Group Oyj:n hallitukseen valittavaksi jäseneksi. Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 62,59 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat Meriaura Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Jussi Mälkiä Samuli Koskelan sijaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Vehviläisen, Jussi Mälkiän, Arto Rädyn, Sirpa-Helena Sormusen ja Erja Sankarin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi Arto Rädyn hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarkempi kuvaus yhtiökokouksen päätöksistä löytyy Meriaura Groupin 24.4.2025 klo 15:30 julkaisemasta tiedotteesta, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://meriauragroup.com/fi/meriaura-group-oyj-meriaura-group-oyjn-varsinaisen-yhtiokokouksen-ja-hallituksen-jarjestaytymiskokouksen-paatokset/

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.5.2025.

Ennen yritysjärjestelyn toteuttamista Summa Defence Oy hankkii tytäryhtiöikseen suomalaiset Lännen Tractors Oy:n, Aquamec Oy:n, Nordic Yards Oy:n tytäryhtiönään Uudenkaupungin Työvene Oy, IntLog Oy:n, Sybimar Oy:n ja ruotsalaisen Lännen MCE AB:n ja yhdysvaltalaisen LightSpace Group Inc:n. Lisäksi Meriaura Groupin nykyinen Merilogistiikka-liiketoiminta myydään Meriaura Invest Oy:lle myymällä Meriaura Oy:n osakkeet. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon seurauksena Meriaura Groupin toiminimi muutetaan Summa Defence Oyj:ksi. Syntyvä Summa Defence Oyj sisältää siten Summa Defence Oy:n edellä mainitut hankittavat tytäryhtiöt, Summa Drones Oy:n tytäryhtiöineen, suurten aurinkolämpölaitosten johtavana toimittajana tunnetun Meriaura Energy Oy:n sekä aurinkosähkö- ja akkujärjestelmiä toimittavan Rasol Oy:n.

Yritysjärjestely on ehdollinen kaikkien järjestelykokonaisuuden osien toteutumiselle.

Yritysjärjestely saatetaan loppuun arviolta 7.5.2025, ja uudet Summa Defence Oyj:n osakkeet tulevat olemaan kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa ja Suomessa arviolta 12.5.2025.

Meriaura Group Oyj tiedotti 28.4.2025 lakiasiainjohtaja Hanna Kyrkin valinnasta Summa Defencen johtoryhmään.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2025

Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025.

Summa Defence Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 22.8.2025.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 31.10.2025.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden

väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 2.5.2025 klo 8.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla oli katsauskauden päättyessä kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien

projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin

rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH. Yhdistymisen myötä yhtiön nimi tulee muuttumaan Summa Defence Oyj:ksi ja kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tulee olemaan SUMMAS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla SUMMA.

