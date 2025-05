Mohawk Industries presenta i risultati del primo trimestre

CALHOUN, Georgia, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 73 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 1,15 dollari per il primo trimestre 2025; l’utile netto rettificato è stato di 96 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,52 dollari. Le vendite nette per il primo trimestre del 2025 sono state di 2,5 miliardi di dollari, con un calo del 5,7% in base ai dati diffusi e dello 0,7% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre del 2024, la Società aveva registrato vendite nette pari a 2,7 miliardi di dollari, un utile netto di 105 milioni di dollari e un utile per azione di 1,64 dollari; l’utile netto rettificato era di 119 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,86 dollari.

Commentando i risultati del primo trimestre, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “Nel primo trimestre le nostre vendite sono rimaste relativamente invariate su base costante, assorbendo due giorni di spedizione in meno e fattori valutari negativi rispetto all'anno precedente. L'impatto delle mancate vendite e dei costi straordinari del nuovo sistema di gestione degli ordini del segmento Flooring North America è rimasto nell'intervallo atteso e il servizio è tornato ai tassi storici. L'andamento degli utili ha beneficiato principalmente degli incrementi di produttività, delle iniziative di ristrutturazione e del calo dell'aliquota fiscale, che hanno parzialmente compensato la pressione sui prezzi e l'aumento dei costi dei fattori produttivi. Nel trimestre abbiamo acquistato circa 225.000 quote azionarie per un valore di circa 26 milioni di dollari.

Nel primo trimestre le condizioni sui nostri mercati si sono progressivamente deteriorate, con la ristrutturazione degli immobili residenziali che continua a essere il settore più lento. La fiducia dei consumatori è scesa a causa della crescente apprensione per le prospettive future. Il mese scorso sono state annunciate tariffe globali che hanno aumentato l'incertezza per imprese e consumatori. In risposta alle tariffe di ritorsione, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 145% anche nei confronti della Cina, che fornisce una parte ragguardevole dell'LVT venduto negli Stati Uniti. L'aumento delle tariffe rende più vantaggiose le significative operazioni di Mohawk sul territorio nazionale per la produzione di piastrelle di ceramica, moquette, laminati, fogli vinilici, LVT e piani di lavoro in quarzo. Per offrire ai nostri clienti una più ampia varietà di scelta, integriamo le nostre piastrelle di ceramica e l'LVT fabbricati negli Stati Uniti con prodotti importati. La produzione della maggior parte delle piastrelle di ceramica e di una parte dell'LVT che importiamo avviene nei nostri impianti in Messico e non è soggetta a tariffe, in base all'accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada. In vista dell'applicazione delle tariffe abbiamo aumentato i nostri livelli di scorte. Alle attuali percentuali del 10%, stimiamo che Mohawk sosterrà un costo annualizzato di circa 50 milioni di dollari, che prevediamo di assorbire tramite aumenti dei prezzi e aggiustamenti della catena di approvvigionamento, secondo necessità. Oltre alle conseguenze dirette del cambiamento della politica commerciale globale, è probabile che le tariffe influiranno sulla spesa dei consumatori, delle imprese e per le nuove costruzioni sia negli Stati Uniti che all'estero, sebbene al momento non sia possibile prevedere l'entità di tale impatto.

Le vendite nette del Segmento Global Ceramic sono diminuite del 4,9% in base ai dati diffusi, o sono aumentate dell'1,2% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 4,2% in base ai dati diffusi, o del 4,8% su base rettificata, a causa dell'aumento dei costi dei fattori produttivi e del calo dei volumi di vendita, parzialmente compensati da incrementi della produttività.

Nel Segmento Flooring Rest of the World (FROW) le vendite nette sono diminuite dell'8,8% in base ai dati diffusi, o del 2,9% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato dell'8,8% secondo i dati diffusi, o del 9,1% su base rettificata a causa dei prezzi competitivi nel settore e del calo del volume.

Nel Segmento Flooring North America (FNA) le vendite nette sono diminuite del 4,2% rispetto all'anno precedente in base ai dati diffusi, o dell'1,1% su base rettificata a giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato dell'1,1% in base ai dati diffusi, o del 3,0% su base rettificata, per effetto dell'impatto della conversione del sistema di gestione degli ordini e dell'aumento dei costi dei fattori produttivi, parzialmente compensati da una maggiore produttività e da misure di riduzione dei costi.

Nel mese scorso l'applicazione delle tariffe ha generato maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali e aspettative di indebolimento delle condizioni a causa di fattori quali l'aumento dell'inflazione, il calo della fiducia dei consumatori e la riduzione degli investimenti delle imprese. Nel momento in cui scriviamo, l'ammontare delle tariffe e l'effetto sulla spesa dei consumatori e sugli immobili residenziali sono ancora in evoluzione. Adotteremo i provvedimenti opportuni per gestire l'impatto delle tariffe in base alle necessità. Le nostre iniziative di ristrutturazione si stanno concentrando sull'ottimizzazione delle vendite e sull'ulteriore riduzione dei costi operativi, con un conseguente beneficio di circa 100 milioni di dollari previsto per quest'anno. I servizi di FNA sono tornati ai livelli storici e stiamo continuando ad aumentare la funzionalità e l'efficienza del nuovo sistema di gestione degli ordini del Segmento. Prevediamo persistenti pressioni sui prezzi in tutte le regioni alla luce della bassa domanda e della competitività dei mercati. Global Ceramic e FNA stanno migliorando il loro mix grazie a una maggiore partecipazione nel canale commerciale, alle vendite di collezioni di alta gamma e all'andamento delle ultime introduzioni di prodotti. Nel Segmento FROW, la domanda dei consumatori europei per acquisti discrezionali di grande entità, come le pavimentazioni, si colloca a un livello basso a causa della separazione del mix di prodotti, anche se il calo dei tassi d'interesse potrebbe stimolare la domanda. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato del secondo trimestre sarà compreso tra 2,52 e 2,62 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri straordinari.

Rimaniamo ottimisti sulle prospettive a lungo termine del settore della pavimentazione, considerata la fase del ciclo del mercato degli immobili residenziali in cui ci troviamo. Per migliorare i nostri risultati continueremo a ridurre le strutture di costo, a semplificare le operazioni e la complessità dei prodotti e a investire in nuove funzionalità dei prodotti. Dopo i minimi della Grande Recessione, il nostro settore ha registrato un impressionante rimbalzo, crescendo di oltre il dieci percento negli anni successivi. Sebbene non possiamo prevedere quando inizierà l'inversione di tendenza, ci aspettiamo un netto miglioramento dei nostri risultati non appena i volumi del settore torneranno ai livelli storici. Come accaduto nei cicli economici passati, emergeremo da questo periodo operativamente più forti e pronti a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi superiori.”

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi vent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili, nonché quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “si stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali, in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. Tra gli importanti fattori che potrebbero determinare una discrepanza dei futuri risultati rispetto all’esperienza storica e alle nostre attuali aspettative o proiezioni figurano, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti elementi: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; impatto delle tariffe; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 2 maggio 2025 alle ore 11:00 (Eastern Time)

Per partecipare alla conference call tramite Internet, visitare la pagina https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2025-earnings-call. Per partecipare alla conference call tramite telefono, è necessario registrarsi anticipatamente all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a per ricevere un numero univoco di identificazione personale. È possibile anche comporre il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-1843 (chiamate internazionali) il giorno della conference call per ricevere assistenza da un operatore. Per coloro che non possono partecipare all’orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 2 giugno 2025 componendo il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo l’ID della conferenza n. 3217810. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales $ 2,525.8 2,679.4 Cost of sales 1,942.5 2,029.9 Gross profit 583.3 649.5 Selling, general and administrative expenses 487.3 502.9 Operating income 96.0 146.6 Interest expense 6.4 14.9 Other (income) and expense, net (0.5 ) (1.1 ) Earnings before income taxes 90.1 132.8 Income tax expense 17.5 27.8 Net earnings including noncontrolling interests 72.6 105.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.16 1.65 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.6 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.15 1.64 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net cash provided by operating activities $ 3.7 183.7 Less: Capital expenditures 89.1 86.8 Free cash flow $ (85.4 ) 96.9 Depreciation and amortization $ 150.4 154.2

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 702.5 658.5 Receivables, net 2,129.7 2,007.2 Inventories 2,610.4 2,527.7 Prepaid expenses and other current assets 535.3 528.3 Total current assets 5,977.9 5,721.7 Property, plant and equipment, net 4,647.2 4,885.1 Right of use operating lease assets 384.9 413.6 Goodwill 1,140.4 1,140.2 Intangible assets, net 809.6 853.8 Deferred income taxes and other non-current assets 448.5 517.1 Total assets $ 13,408.5 13,531.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 931.5 Accounts payable and accrued expenses 2,174.5 2,079.3 Current operating lease liabilities 109.9 109.3 Total current liabilities 2,972.4 3,120.1 Long-term debt, less current portion 1,698.1 1,694.5 Non-current operating lease liabilities 292.2 321.8 Deferred income taxes and other long-term liabilities 583.9 747.3 Total liabilities 5,546.6 5,883.7 Total stockholders' equity 7,861.9 7,647.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,408.5 13,531.5

Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 993.8 1,044.8 Flooring NA 862.4 900.2 Flooring ROW 669.6 734.4 Consolidated net sales $ 2,525.8 2,679.4 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41.8 48.8 Flooring NA 9.3 45.0 Flooring ROW 58.7 70.9 Corporate and intersegment eliminations (13.8 ) (18.1 ) Consolidated operating income $ 96.0 146.6 Assets: Global Ceramic $ 4,890.7 4,978.1 Flooring NA 4,053.0 3,939.9 Flooring ROW 3,783.5 3,894.6 Corporate and intersegment eliminations 681.3 718.9 Consolidated assets $ 13,408.5 13,531.5

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (2.4 ) Income tax effect of adjusting items (3.4 ) (2.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 95.6 118.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.52 1.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 29, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 Long-term debt, less current portion 1,698.1 Total debt 2,386.1 Less: Cash and cash equivalents 702.5 Net debt $ 1,683.6

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 29,

2024 September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 March 29,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 157.5 162.0 93.2 72.6 485.3 Interest expense 12.6 11.2 9.8 6.4 40.0 Income tax expense 42.3 39.8 18.3 17.5 117.9 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 171.5 156.2 156.4 150.4 634.5 EBITDA 383.8 369.2 277.7 246.9 1,277.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.9 15.1 20.3 20.8 77.1 Software implementation cost write-off — 7.8 5.1 (0.4 ) 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 8.2 — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 1.3 0.7 (0.9 ) 0.6 1.7 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.4 ) — — (0.6 ) Adjusted EBITDA $ 405.8 392.4 310.4 267.9 1,376.5 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024 and $5.4 for Q1 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,525.8 Adjustment for constant shipping days 77.9 Adjustment for constant exchange rates 56.9 Adjusted net sales $ 2,660.6

Three Months Ended March 29, 2025 Global Ceramic Net sales $ 993.8 Adjustment for constant shipping days 27.7 Adjustment for constant exchange rates 35.5 Adjusted net sales $ 1,057.0 Flooring NA Net sales $ 862.4 Adjustment for constant shipping days 27.8 Adjusted net sales $ 890.2 Flooring ROW Net sales $ 669.6 Adjustment for constant shipping days 22.3 Adjustment for constant exchange rates 21.4 Adjusted net sales $ 713.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Gross Profit $ 583.3 649.5 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.2 5.5 Adjusted gross profit $ 608.5 655.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 24.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 487.3 502.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1.0 ) (2.4 ) Software implementation cost write-off 0.4 — Legal settlements, reserves and fees (0.6 ) (8.8 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 486.1 491.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.2 % 18.4 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 96.0 146.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjusted operating income $ 122.4 163.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 4.8 % 6.1 % Global Ceramic Operating income $ 41.8 48.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.8 3.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Adjusted segment operating income $ 48.2 52.7 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 5.0 % Flooring NA Operating income $ 9.3 45.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.2 0.9 Legal settlements, reserves and fees — 1.9 Adjusted segment operating income $ 25.5 47.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 3.0 % 5.3 % Flooring ROW Operating income $ 58.7 70.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.3 3.1 Adjusted segment operating income $ 61.0 74.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 10.1 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.8 ) (18.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 — Legal settlements, reserves and fees 0.6 6.9 Adjusted segment operating (loss) $ (12.3 ) (11.2 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Earnings before income taxes $ 90.1 132.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Adjusted earnings before income taxes $ 116.5 151.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Income tax expense $ 17.5 27.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 2.4 Income tax effect of adjusting items 3.4 2.9 Adjusted income tax expense $ 20.9 33.1 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.9 % 21.8 %

La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude alcune voci dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non-GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso l'incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, le modifiche dell’attività di indennizzo, lo storno di posizioni fiscali incerte e la ristrutturazione fiscale europea.

Contatti: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239