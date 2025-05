Bitget se torna patrocinadora ouro na Token2049 Dubai: a CEO, Gracy Chen compartilha visão para o próximo capítulo das criptomoedas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, empresa líder de câmbio de criptomoedas e empresa Web3, está pronta para causar um grande impacto na TOKEN2049 Dubai como Patrocinadora Ouro do evento histórico deste ano. Realizada de 30 de abril a 1º de maio de 2025, no Centro de Conferências Madinat Jumeirah, a TOKEN2049 Dubai reúne as mentes mais brilhantes e os inovadores mais ousados de todo o ecossistema global de criptomoedas e blockchain. Enquanto a comunidade de criptomoedas se reúne em um dos centros de inovação mais dinâmicos, a Bitget está pronta para destacar suas estratégias que continuam a moldar o cenário dos ativos digitais.

No primeiro dia da conferência, a CEO da Bitget, Gracy Chen, fará um discurso de abertura no Palco io.net, das 15h às 15h15 (GST). Intitulado "Duas estratégias adotadas pela Bitget para prosperar em um mercado volátil", o evento explorará como a Bitget navega e prospera em meio à volatilidade global, aproveitando oportunidades emergentes e, ao mesmo tempo, permanecendo na vanguarda da inovação. Os insights de Gracy destacarão as estratégias que permitiram à Bitget gerar impacto real em um cenário de mercado imprevisível, estabelecendo um modelo para o sucesso sustentável no ecossistema de criptomoedas em evolução.

Ampliando ainda mais sua presença, a Bitget está preparando o cenário para uma noite inesquecível com a Cryptoverse Dream Night em 30 de maio. Em colaboração com a 1inch e com o apoio da Morph, este evento noturno, somente para convidados, reunirá pioneiros da Web3, líderes de blockchain e gigantes das criptomoedas para uma noite imersiva de energia eletrizante, experiências premium e networking de última geração. De apresentações surpresa a momentos sociais selecionados, o evento captura o espírito ousado que impulsiona o futuro do criptoverso. Os participantes têm a chance de serem recompensados com Exclusivos Bitget ao capturar e compartilhar os momentos mais eletrizantes do evento.

À medida que as discussões sobre descentralização, acesso ao mercado e inovação ganham destaque, a Bitget está expandindo seu papel para além de uma bolsa tradicional. Por meio de suas contribuições durante a conferência e em eventos paralelos, a Bitget visa ajudar a moldar novos padrões de como o valor é construído nesta economia digital. "Nosso objetivo é ajudar a estabelecer as bases para um ecossistema Web3 mais conectado e resiliente", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "O sucesso neste espaço exige mais do que tecnologia - exige colaboração e uma visão compartilhada de como o futuro deve ser, e não há plataforma melhor para ter essas conversas do que em um evento como a TOKEN2049. Com uma presença poderosa dentro e fora do palco principal, a participação da Bitget na Token2049 Dubai reflete sua estratégia mais ampla para apoiar a evolução contínua da Web3."

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

