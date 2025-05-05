Bitget 成為「Token2049 Dubai」的金級贊助商：行政總裁 Gracy Chen 將分享有關加密貨幣新篇章的願景

杜拜，阿聯酋, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 將作為「Token2049 Dubai」的金級贊助商，在今年這個里程碑式盛會上發揮重大影響。 「Token2049 Dubai」將於 2025 年 4 月 30 日至 5 月 1 日在 Madinat Jumeirah Conference Centre 舉行，匯集全球加密貨幣和區塊鏈生態系統中最睿智的人才和最大膽的創新者。 隨著加密貨幣社群在這個最具活力的創新樞紐聚首一堂，Bitget 已準備好重點介紹其持續塑造數碼資產格局的策略。

會議第一天，Bitget 行政總裁 Gracy Chen 將於下午 3 時至 3 時 15 分 (海灣標準時間，GST) 在 io.net 舞台上發表主題演講， 主題是《Bitget 採用兩種策略，在動盪的市場中脫穎而出 (Two Strategies Bitget Adopted to Thrive in a Volatile Market)》，將探討 Bitget 如何在全球動盪的環境中生存與發展，抓住新興機遇，同時始終站在創新的前沿。 Gracy 的見解將著重介紹有助 Bitget 在難以預測的市場環境中帶來現實影響的策略，設定在不斷發展的加密貨幣生態系統中持續成功的藍圖。

為了進一步擴大其影響力，Bitget 將於 5 月 30 日舉辦 Cryptoverse Dream Night 活動，現在正為這個令人難忘的夜晚作好準備。 這個餘興派對的合作方是 1inch，由 Morph 提供支援，僅限受邀者參加，屆時將匯聚 Web3 先驅、區塊鏈領袖和加密貨幣巨頭，讓大家共度一個沉浸式晚會，感受激動人心的活力、尊貴體驗及建立新一代人脈。 從驚喜表演到精心策劃的社交時刻，這場活動充分體現推動加密貨幣世界迎接未來的大膽精神。 當參加者捕捉並分享活動中最令人興奮的時刻，就有機會獲得 Bitget Exclusives 獎勵。

隨著去中心化、市場參與和創新的討論成為焦點，Bitget 正在將其角色擴展到傳統交易所之外。 Bitget 透過在大會期間和場外活動作出貢獻，力求協助制定在數碼經濟中創造價值的新標準。 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我們的目標是為更互聯互通、更具適應力的 Web3 生態系統奠定基礎。 在這個領域取得成功不僅關乎科技，更需要合作以及對未來面貌的共同願景，而『TOKEN2049』活動則是開展這些對話的最佳平台。 Bitget 在主舞台內外都擁有強大的影響力，此次參加 『Token2049 Dubai』活動則體現了其支持 Web3 持續發展的全面策略。」

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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