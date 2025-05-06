Bitget 在「TOKEN2049 Dubai」大放異彩，藉此擴展全球領導力和社群影響力

杜拜，阿聯酋, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 在為期一周的「TOKEN2049」活動中發揮重大影響，為這場富有啟發性的盛事畫上圓滿句號。 Bitget 作為金級贊助商，透過矚目的重大參與、策略性的對話和以社群為中心的推廣活動，發揮其影響力，並與來自世界各地的業界主要領導者、合作夥伴和數千名與會人士進行了交流。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 在會議第一天發表了主題演講，重點介紹了該交易所如何在充滿挑戰的經濟環境中持續擴大規模。 她指出，Bitget 的原生代幣 BGB 表現強勁，其市值和用戶採用率在 2025 年都錄得顯著增長。 她的演講重點是 Bitget 如何在波動的環境中持續以靈活的方式營運，將不確定因素轉化為發展動力，並利用市場變化作為創新的契機。 這個環節提供了實用的心得，令與會人士了解 Bitget 如何在快速發展的領域中持續擴展。

在 Bitget 的展出攤位，多位 Bitget 的關鍵意見領袖 (KOL)、聯盟成員及合作夥伴到場助陣，包括 UCLA 教授Alex Nascimento 即席舉辦了其區塊鏈和 STO 著作的獨家簽名會，書中介紹了 Bitget 的發展歷程。

Bitget 亦在 4 月 30 日舉辦了 Cryptoverse Dream Night，這場周邊活動僅限受邀者參加，合作方是 1inch ，並由 Morph 提供支援。 此活動匯聚了來自生態系統各方的 400 多名與會人士，讓大家共度了一場精心策劃的晚會，感受難忘體驗、欣賞現場節目及建立極具價值的人脈。

「TOKEN2049」結束後，Bitget 行政總裁 Gracy Chen 參加了在杜拜舉行的 「Hack Seasons Conference 2025」 。 在交易所小組討論期間，她與業界領袖一起討論了數碼資產交易平台不斷演變的格局。 Gracy 分享了有關 Bitget 策略性行動的見解，強調要整合中心化和去中心化金融，以及公司對改進 Web3 基礎設施的承諾。 她的發言彰顯 Bitget 在塑造加密貨幣產業的未來和促進數碼經濟創新時的角色。

Gracy 說：「我們參與『Token2049』不僅僅是為了提高知名度， 而是進行真實的對話——與塑造加密貨幣生態系統發展方向的建設者、用戶和投資者並肩前行。 此類活動至關重要，有助將想法轉化為行動。」

Bitget 參與「TOKEN2049」前，在 2025 年至今已累積一系列具有里程碑意義的成就，包括總用戶群增加 20% 至逾 1.2 億用戶；現貨交易量按季增長 159% 至 3,870 億美元；並入選 Forbes 的「最值得信賴的加密貨幣交易所」(Top Trusted Crypto Exchange) 名單。 Bitget 會繼續擴大其全球覆蓋範圍，並推進開創加密貨幣未來的願景，同時仍然專注於提供方便使用、安全及由用戶主導的解決方案，以滿足交易者和整體 Web3 社群不斷變化的需要。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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