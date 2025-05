Lehdistötiedote 7.5.2025, klo 10.00

Hongan luomat ainutlaatuiset sisustustyylit sopivat täydellisesti yhteen hirren kanssa

Kunnianhimoisesta hirsiarkkitehtuuristaan tunnettu Honka on kehittänyt hirren kanssa täydellisesti yhteensopivat sisustustyylit. Hongan asiakkaat saavat käyttöönsä kokonaisvaltaisen ja korkeatasoisen sisustuskokonaisuuden, jonka avulla unelmien sisustus toteutuu vaivattomasti. Sisustusarkkitehtien ja eturivin suomalaisten materiaalitoimittajien kanssa yhteistyössä kehitetyt sisustustyylit tarjoavat ratkaisuja niin luonnonläheisen, trendikkään kuin ajattoman sisustuksen luomiseen.





Aikaa kestävä tyylikkyys ja ajankohtaiset sisustustrendit yhdistyvät Hongan sisustustyyleissä, joista löytyy sekä suomalaisesta metsästä poimittuja maanläheisiä sävyjä että heleitä pastellivärejä ja pronssista ylellisyyttä. Kokonaisuudet kattavat kolme tyylisuuntaa vapaa-ajan hirsikoteihin ja kolme omakotitaloihin.

Sisustustyylit sisältävät harkitut sisustusvalinnat lattiasta kattoon: yhteensopivat hirsi-, paneeli- ja lattiasävyt sekä ikkuna-, ovi- ja kiintokalustemateriaalit – pienimpiä yksityiskohtia ja tulisijoja myöten. Hongan tuotekehitystiimi on kehittänyt esimerkiksi sisustustyyleihin täydellisesti sopivat uniikit hirsisävyt ja paneelit. Jokainen elementti on suunniteltu sointumaan täydellisesti hirren luonnolliseen ilmeeseen. Honka Sisustustyylien avulla hirsitalon sisustamisesta tulee vaivattomampaa ja visuaalisesti yhtenäisempää.

Tummaa tyylikkyyttä, heleää harmoniaa tai maanläheistä eleganssia

Hongan Sisustustyylit Soft Modern, Nordic Forest ja Mystic Wood, tarjoavat tarkoin harkittuja kokonaisratkaisuja niin luonnonläheiseen, leikkisään, trendikkääseen kuin klassiseen tyyliin.



”Soft Modern -sisustustyylin väripaletti koostuu heleistä ja herkullisista pastellisävyistä. Tyyli rakentuu vaaleista hirsiseinistä, hiekan sävyisistä kiintokalusteista ja vaalean kiven käytöstä”, kertoo sisustustyylit kehittänyt Saija Ojala, Hongan tuotepäällikkö.

Nordic Forest -sisustustyylin luonnonläheinen kauneus kumpuaa suomalaisen metsän rauhallisista sävyistä. Hirsiseinien luonnollinen väri yhdistyy klassisen tammen sävyiseen lattiaan ja kiintokalusteisiin, luoden elegantin ja ajattoman kokonaisuuden. Luonnonmateriaalit tuovat vivahteikasta syvyyttä tähän klassiseen skandinaaviseen tyyliin.

Mystic Wood -sisustustyyli on saanut inspiraationsa ruskan syvistä sävyistä kuten tummanvihreästä, konjakista ja pronssista. Tunnelmalliset savun sävyiset hirret ja hienostuneet pronssiset yksityiskohdat korostavat tyylin ylellisyyttä, kun taas vaaleat eläväkuvioiset kivitasot ja suolakivikuvioidut laatat tuovat valoa ja kontrastia.

”Hillityn värimaailman rinnalle on noussut entistä rohkeampia sisustustyylejä, jossa suositaan syviä sävyjä, tunnelmallisia tekstuureja ja persoonallisempaa muotokieltä. Ennakkotesteissä Mystic Wood on herättänyt sisustustyyleistä eniten mielenkiintoa ja ihastusta”, kertoo Ojala.

Hongan sisustustyyleistä ainutlaatuisen tekevät myös terveelliset materiaalivalinnat, joiden ansiosta huoneilmaan lähtee mahdollisimman vähän synteettisiä vierasaineita. M1-luokiteltujen puhtaiden materiaalien käyttö lisää asumisviihtyvyyttä ja asumisen terveellisyyttä. Honka on terveellisen asumisen edelläkävijä, jonka Honka Healthy House™ -hirsitalot lisäävät kehon ja mielen hyvinvointia.

Sisustustyyleihin voi tutustua tarkemmin Honka Look Bookin avulla. Honka Look Book on 100-sivuinen inspiraatiokirja, jossa Honka Sisustustyylit on esitelty vetovoimaisilla sisustuskuvilla. Honka Look Book on saatavilla Hongan asiakkaille Honka-edustajien kautta. Sisustustyyleihin ja niiden materiaaleihin pääsee tutustumaan myös Hongan Tuusulan asiakaspalvelukeskuksen yhteydessä olevassa showroomissa.

