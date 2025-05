GREENWOOD VILLAGE, Colo. , May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'ascesa della tecnologia Web3 ha portato innovazioni senza precedenti alle piattaforme decentralizzate e ai contratti intelligenti, ma anche numerosi rischi per la sicurezza e truffe. OFUYC Exchange ha analizzato in modo approfondito le modalità di truffa in continua evoluzione nel mercato delle criptovalute negli ultimi anni e, attraverso ricerche a lungo termine, ha proposto strategie di risposta. L'applicazione dell'intelligenza artificiale ha permesso di risolvere il problema delle vulnerabilità dei contratti intelligenti che da tempo affligge il settore.

L'evoluzione delle truffe nel mercato delle criptovalute: dalle vulnerabilità nei contratti intelligenti ai comportamenti fraudolenti complessi

Attraverso un'ampia analisi dei dati, OFUYC Exchange ha scoperto che negli ultimi anni i contratti intelligenti sono diventati l'obiettivo di attacco più comune nel mercato delle criptovalute. A causa della trasparenza e immutabilità del codice, gli hacker spesso sfruttano le vulnerabilità o i difetti funzionali dei contratti per sferrare attacchi. Con l'espansione dell'ecosistema Web3, gli attacchi ai contratti intelligenti sono diventati sempre più sofisticati, rendendo inefficaci i metodi di audit e monitoraggio manuale tradizionali contro queste nuove minacce.

Per affrontare questa sfida, OFUYC Exchange ha intensificato gli investimenti nello sviluppo del sistema di backend AI Core, migliorando le capacità di identificazione e riparazione automatiche del sistema. Il sistema AI Core, grazie all'utilizzo di tecnologie di deep learning, monitora i contratti intelligenti in tempo reale, rilevando e correggendo automaticamente le potenziali vulnerabilità, eliminando i punti deboli dei metodi tradizionali. Inoltre, il sistema AI Core è in grado di prevedere i potenziali rischi basandosi sui dati storici e sul comportamento del mercato, aumentando notevolmente la capacità di protezione della piattaforma.

La decentralizzazione aumenta davvero la sicurezza? La strategia tecnologica di OFUYC

Sebbene la tecnologia decentralizzata sia ampiamente considerata fondamentale per garantire la privacy dei dati e la sicurezza delle transazioni, in realtà introduce anche nuove vulnerabilità. Molte applicazioni decentralizzate (dApp) e contratti intelligenti, a causa di difetti di progettazione, sono suscettibili ad attacchi gravi. Ad esempio, alcuni contratti potrebbero presentare vulnerabilità che consentono l'accesso non autorizzato al codice, mentre alcune organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) presentano falle nel sistema di governance, che permettono agli aggressori di manipolare il protocollo. OFUYC Exchange ritiene che la decentralizzazione non sia sinonimo di sicurezza e che siano necessarie solide garanzie tecnologiche per impedire la manipolazione del sistema da parte di malintenzionati.

Aggiornamento del sistema AI Core: offrire agli utenti una protezione più sicura e affidabile

Migliorando la sicurezza dei contratti intelligenti, l'aggiornamento del sistema di backend AI Core di OFUYC Exchange offre agli utenti una valutazione del rischio più accurata e meccanismi di risposta alle emergenze più rapidi. Quando viene rilevata un'attività di trading anomala o un potenziale attacco, il sistema AI attiva immediatamente misure di protezione automatiche, prevenendo efficacemente la perdita di asset degli utenti.

L'implementazione completa del sistema AI Core di OFUYC Exchange aumenta ulteriormente la competitività di OFUYC nel settore, rendendola un punto di riferimento per la conformità e la sicurezza.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85f0bfd7-48ad-466c-a9a2-d35903746c43/it