Antalpha 宣布启动首次公开募股

新加坡, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company（简称“Antalpha”或“公司”）今天宣布已启动拟议首次公开募股的路演，将会发行 3,850,000 股普通股，预计每股价格在 11.00 美元至 13.00 美元之间。 Antalpha 预计将授予承销商为期 30 天的选择权，以购买额外的 577,500 股普通股，从而弥补超额配售 (如有)。 该公司已申请在 Nasdaq Global Market 上市发行普通股，股票代码为“ANTA”。

Roth Capital Partners 和 Compass Point 是此次拟议募股的联席账簿管理人。

本次拟议募股将仅通过招股说明书进行。 可通过 SEC（美国证券交易委员会）网站 www.sec.gov 的 EDGAR 获取与本次拟议募股相关的初步招股说明书副本（文件公布后）。 另外，也可从以下途径获取初步招股说明书副本（文件公布后）：邮寄地址：Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department；电话：(800) 678-9147，或发送电子邮件至 rothecm@roth.com；邮寄地址：Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007，或发送电子邮件至：syndicate@compasspointllc.com。

与这些证券拟议募股相关的 F-1 表的注册声明已提交给 SEC，但尚未生效。 在注册声明生效之前，这些证券不可出售，相关机构也不得接受购买要约。 本新闻稿依据经修订的《1933 年证券法》第 134 条的规定发布 (Rule 134 under the Securities Act of 1933)，并不构成销售要约或购买这些证券的要约邀请；在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资质认证之前，不得在任何州或司法管辖区内出售该等证券，此类要约、邀请或出售在此之前均属非法行为。

关于 Antalpha

Antalpha 是一家领先的金融科技公司，专注于为数字资产行业的机构提供融资、科技和风险管理解决方案。 作为 Bitmain 的主要贷款合作伙伴，Antalpha 通过 Antalpha Prime 技术平台提供比特币供应链和保证金贷款。通过该平台，客户可发起和管理其数字资产贷款，以及使用近乎实时的数据监控抵押品仓位。

联系方式

投资者关系：ir@antalpha.com

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