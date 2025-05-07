Antalpha 宣佈啟動首次公開招股

新加坡, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company（簡稱「Antalpha」或該「公司」）今天宣佈，已啟動首次公開招股路演，擬發行 3,850,000 股普通股，預計每股定價介乎 11.00 美元至 13.00 美元之間。 Antalpha 預計將授予承銷商為期 30 天的選擇權，額外認購 577,500 股普通股，以應對可能出現之超額配售情況。 該公司已申請將普通股於 Nasdaq Global Market 掛牌交易，股票代號為「ANTA」。

Roth Capital Partners 和 Compass Point 為此次擬議招股的聯席帳簿管理人。

本次擬議招股僅將透過招股章程進行。 有關本次擬議招股的初步招股章程副本，一經推出，可透過 SEC（美國證券交易委員會）網站 www.sec.gov 的 EDGAR 獲取。 另外，亦可透過以下途徑獲取初步招股章程副本（如有）：Roth Capital Partners, LLC，地址：888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660，請聯絡：Prospectus Department，電話：(800) 678-9147，或發送電子郵件至 rothecm@roth.com；或 Compass Point Research & Trading, LLC，請聯絡：Syndicate，地址：1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007，或發送電子郵件至：syndicate@compasspointllc.com。

與本次擬議發售之證券相關的 F-1 表格註冊聲明已提交予 SEC，但尚未生效。 在註冊聲明生效之前，有關證券不可出售，亦不得接受認購要約。 本新聞稿依據經修訂的 1933 年證券法第 134 條的規定 (Rule 134 under the Securities Act of 1933) 發佈，並不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、邀請或出售在此之前均屬非法行為。

關於 Antalpha

Antalpha 是一間頂尖的金融科技公司，專門為數碼資產行業的機構提供融資、科技和風險管理解決方案。 作為 Bitmain 的主要借貸合作夥伴，Antalpha 透過 Antalpha Prime 技術平台提供比特幣供應鏈貸款和保證金貸款。透過該平台，客戶可發起和管理其數碼資產貸款，以及使用近乎即時的數據監察抵押品倉位。

聯絡方式

投資者關係： ir@antalpha.com

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根據美國《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的「安全港」條款，本新聞稿包含的陳述可能構成「前瞻性」陳述。 您可透過 「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能會」等術語和類似的陳述來識別這些前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述，包括有關 Antalpha 的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。 Antalpha 向 SEC 提交的文件包含有關這些風險和其他風險的更多資訊。 本新聞稿提供的所有資訊均截至發佈日期，除相關法律規定外，Antalpha 不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

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