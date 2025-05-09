EAACI 香港過敏學校 2025：全球過敏教育的里程碑

蘇黎世, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲過敏及臨床免疫學會 (EAACI) 與香港過敏科醫學會 (HKIA) 攜手合作，隆重宣布首屆 EAACI 香港過敏學校開幕。 這項重要的里程碑活動將於香港這個充滿活力的亞洲國際都會展開，東方與西方在此交匯，創新與傳統碰撞，全球思潮匯聚一堂。

2025 年過敏學校以「東方遇見西方」為主題，朝着推動過敏及臨床免疫學跨洲合作邁出了大膽的一步。 這項代表性活動匯集全球頂尖專家，旨在豐富知識交流、推進臨床實踐，並啟發全球過敏症護理的創新解決方案。

與會者將獲益於豐富的跨學科科學活動，其中匯集知名的國際學教師，覆蓋過敏與免疫學領域的前沿課題。 我們將特別提供專門的中文課程，以促進共融，並觸及更多操中文的專業人士。

與會者亦將透過口頭和海報展示他們的研究成果，與業界領袖建立聯繫，並在全球過敏症社群內建立持久的合作關係。 EAACI 國際專家小組將選出的優秀摘要，並且頒發獎項。

為慶祝這個里程碑，EAACI 現提供獨家優惠：

現有 EAACI 會員可享受註冊折扣

非 EAACI 會員註冊為代表，可享有免費 1 年 EAACI 會員資格

我們誠邀您提交摘要，並享受現正開放的早鳥註冊福利。 摘要提交截止日期為 2025 年 5 月 31 日。

我們值此機會齊聚一堂，表揚創新、合作和進步，亦邀請您體驗香港這座充滿活力的城市，領略其地標性天際線、各式各樣美食和豐富文化——這些與全球交流相得益彰。

加入我們，共同塑造過敏症科學及護理的未來。 您的參與將有助建立一個蓬勃發展、緊密互通的專業人士網絡，攜手致力為世界各地的患者帶來更佳的治療成果。

如需了解活動、註冊並規劃行程，請瀏覽：

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

關於 EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (歐洲過敏症及臨床免疫學學會，EAACI) 是致力在過敏症及免疫學領域追求卓越的頂尖專業機構。 如欲了解詳情，請瀏覽 https://eaaci.org。

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