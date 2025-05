CGTN: In che modo i legami stabili tra Cina e Russia possono dare un contributo positivo in un mondo turbolento?

PECHINO, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un gasdotto che si estende per 3.000 chilometri in Russia e per 5.111 chilometri in Cina è entrato in funzione nel dicembre dello scorso anno, a beneficio di circa 450 milioni di persone lungo il suo percorso.

Il gasdotto Cina-Russia sulla rotta orientale è una pietra miliare della cooperazione energetica tra i due Paesi, ma i legami tra le due nazioni vicine vanno ben oltre.

Nel 2024, il commercio bilaterale è salito a 244,8 miliardi di dollari, rendendo la Cina il principale partner commerciale della Russia per 15 anni consecutivi. A livello di leadership, i capi di stato dei due Paesi si sono incontrati più di 40 volte in svariate occasioni nel corso degli anni.

Di fronte a cambiamenti globali senza precedenti, la Cina e la Russia hanno costantemente rafforzato la fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico, hanno mantenuto una stretta cooperazione negli affari internazionali e hanno infuso preziosa stabilità ed energia positiva in un mondo turbolento, ha dichiarato giovedì a Mosca il Presidente cinese Xi Jinping al suo omologo russo Vladimir Putin.

Xi Jinping è arrivato in Russia mercoledì in visita di stato e per partecipare alle celebrazioni in occasione dell'80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriotica dell'Unione Sovietica.

Pilastro di stabilità

Xi Jinping ha esortato la Cina e la Russia a difendere con determinazione i diritti e gli interessi dei due Paesi e di un gran numero di Paesi in via di sviluppo di fronte alla controcorrente dell'unilateralismo e agli atti di politica di potenza e di prepotenza nel mondo.

Ha auspicato un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva, osservando che questa è anche una scelta inevitabile per entrambe le parti per raggiungere il successo reciproco e promuovere il proprio sviluppo e la propria rivitalizzazione.

La Cina collaborerà con la Russia nell'assumersi la particolare responsabilità di essere i principali Paesi del mondo nonché membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto Xi Jinping.

Feng Shaolei, Direttore del Centro di studi russi dell'East China Normal University di Shanghai, ha sottolineato che la visita del Presidente Xi Jinping - come i suoi precedenti viaggi in Russia - mira a rafforzare l'amicizia e il partenariato strategico di lunga data tra i due Paesi e a contribuire al mantenimento della pace e della stabilità sia nella regione che nel mondo intero.

Feng ha inoltre sottolineato che entrambi i Paesi sostengono un approccio indipendente e autonomo alla gestione dei propri affari interni ed esterni, ritenendo che le relazioni Cina-Russia fungano da ancora stabilizzante nel contesto della trasformazione globale.

Wang Yong, professore presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Pechino (Peking University), ha affermato che il mondo si trova in un momento critico e che la Cina e la Russia dovrebbero intensificare la cooperazione nell'ambito delle piattaforme multilaterali per guidare la governance globale nella giusta direzione e contrastare l'unilateralismo e la prepotenza.

Per la Cina e la Russia, unire le forze per costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità e contribuire con maggiore stabilità ed energia positiva alla comunità internazionale è molto più saggio e ricco di significato che impegnarsi nella geopolitica, ha aggiunto Wang Yong.

Legami resilienti

Riconoscendo l'amicizia di buon vicinato a lungo termine e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa come caratteristiche distintive dei legami bilaterali, Xi Jinping ha osservato che le relazioni Cina-Russia sono diventate più sicure, stabili e resilienti nella nuova era. Putin ha ricambiato questo sentimento, affermando che la relazione tra i due Paesi è costruita sul rispetto reciproco e sull'uguaglianza e non è influenzata da circostanze esterne.

Giovedì, i due Presidenti hanno assistito alla firma e allo scambio di oltre 20 documenti di cooperazione bilaterale riguardanti settori quali la stabilità strategica globale, la difesa dell'autorità del diritto internazionale, la protezione degli investimenti, l'economia digitale, la quarantena e la cooperazione cinematografica.

Il professor Feng ha sottolineato che la cooperazione pragmatica rimane la più forte spinta interna del partenariato Cina-Russia. Mentre settori tradizionali come l'energia, l'aerospazio e le infrastrutture rimangono pilastri fondamentali, i due Paesi stanno espandendo la cooperazione in ambiti emergenti come l'economia digitale, la biomedicina e lo sviluppo ecologico.

Gli scambi tra le culture e i popoli dei due Paesi stanno anch'essi vivendo un momento di grande slancio. Nel 2023 i due leader hanno concordato di dichiarare il 2024 e 2025 Anni della Cultura di Cina e Russia con il lancio di centinaia di iniziative di scambi come mostre, proiezioni di film e collaborazioni accademiche.

Inoltre, i due Paesi hanno fatto passi da gigante nella cooperazione nell'ambito dell'istruzione: oltre 200 università russe adesso offrono corsi di lingua cinese e circa 90.000 studenti studiano questa lingua. Inoltre più di 40.000 studenti cinesi stanno perseguendo gli studi in Russia.

https://news.cgtn.com/news/2025-05-09/How-do-stable-China-Russia-ties-contribute-to-a-turbulent-world--1DdAJds4GT6/p.html