Bitget 宣布与 SWEAT 建立战略合作伙伴关系，共同推动 Web3 体育经济发展

迪拜，阿联酋, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布与开创性的体育经济生态系统 SWEAT 建立战略合作伙伴关系，降低 Web2 受众的准入门槛，同时将其顺畅连接到 Web3。 双方合作的消息在 Dubai Esports Festival 2025 (DEF) 上公布——这场盛事的与会者通过将体育活动转化为加密货币奖励的互动活动，亲身体验了未来趋势。

从迪拜机场到谢赫扎耶德路，这座城市最显眼的广告牌现今都在传达强有力的信息：Walk into Crypto—Step. Sweat. Score (“走近加密货币：迈步向前，挥汗拼搏，赢取分数”)。 SWEAT 联合创始人兼首席执行官 Oleg Fomenko 表示：“我们正在将体育活动转化为财务赋能。 这是将数字资产用作运动的奖励，而运动是最自然的人类行为。”

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 补充说：“我们的使命一向是连接 Web2 和 Web3，还有什么比运动更适合全民参与？ 这一合作让加密货币以最人性化的方式触手可及——通过我们每天进行的自然运动。”

此次合作首次推出尖端创新成果，包括 SWEAT 的人工智能运动教练 Mia 以及扩展的多链钱包功能。 同时，对于 Bitget 而言，此次合作标志着其在无缝衔接传统和去中心化数字经济的愿景中，又迈出了战略性一步。 Vugar 强调：“我们打造的是桥梁，而不是围墙。 通过贴近用户现有的生活（例如本次是他们的日常运动），我们正在建立最自然的 Web3 入口。 无论你是健身爱好者还是对加密货币感兴趣，这种合作关系都能让你轻松过渡并从中受益。”

这不仅仅是另一项业界的合作，而且是一场结合健身与金融的运动，重塑人们与数字资产互动的方式。 SWEAT 和 Bitget 正在通过将日常活动转变为金融机遇，谱写主流加密货币应用的新篇章。 随着 SWEAT x Bitget 的广告牌照亮迪拜的天际线，一个事实不言自明：Web3 的未来不仅仅是坐观行情。 有时，你必须采取行动来证明这一点。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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关于 SWEAT

SWEAT 是一个 Web3 平台，通过为做运动的用户提供奖励来鼓励他们锻炼身体。 在这个平台上，用户可通过步数获得代币 $SWEAT，从而将运动转化为可在体育经济中使用、增值、交易和消费的价值。 该代币储存于 SWEAT Wallet，这是一款下载量超过 2 千万次、每月活跃用户达到 300 多万的移动应用程序。 全球用户通过免费下载 SWEAT Wallet，即可开始赚取 $SWEAT 并加入体育经济，因步数而受惠。

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