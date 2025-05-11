Bitget 宣布與 SWEAT 建立策略性合作夥伴關係，共同推動 Web3 體育經濟發展

杜拜，阿聯酋, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget，宣布與開創性的體育經濟生態系統 SWEAT 建立策略性合作夥伴關係，降低 Web2 受眾的入門檻，同時將其順暢連接到 Web3。 雙方合作的消息在 Dubai Esports Festival 2025 (DEF) 上公布——這場盛事的與會者透過將體育活動轉化為加密貨幣獎賞的互動活動，親身體驗了未來趨勢。

在杜拜機場以至謝赫扎耶德路上，這座城市最顯眼的廣告牌目前都在傳達強而有力的訊息：Walk into Crypto—Step. Sweat. Score (「走近加密貨幣：邁步向前，揮汗拼搏，贏取分數」)。 SWEAT 聯合創辦人兼行政總裁 Oleg Fomenko 宣稱：「我們正在將體育活動轉化為財務賦能。 這是將數碼資產用作運動的獎賞，而運動是最自然的人類行為。」

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 補充說：「我們的使命一向是連結 Web2 和 Web3，而運動則是適合普羅大眾的最佳方式。 有賴於我們的合作關係，加密貨幣能夠透過大家每天進行的自然運動，以最人性化的方式得以普及。」

此次合作首次推出尖端創新成果，包括 SWEAT 的人工智能運動教練 Mia 以及擴展的多鏈錢包功能。 同時，對於 Bitget 而言，此次合作代表再邁出策略性的一步，有助實現其順暢連接傳統和去中心化數碼經濟的願景。 Vugar 強調：「我們打造的是橋樑，而不是圍牆。 透過貼合用戶現有的生活（在這情況下是他們的日常運動），我們正在建立最自然的 Web3 入口。 無論你是健身愛好者還是對加密貨幣感興趣，這種合作關係都可實現輕鬆轉變，而且還讓人從中獲益。」

這不僅僅是另一項業界的合作，而且是一場結合健身與金融的運動，重塑人們與數碼資產互動的方式。 SWEAT 和 Bitget 正在透過將日常活動轉變為金融機遇，譜寫主流加密貨幣應用的新篇章。 隨著 SWEAT x Bitget 的廣告牌照亮杜拜的天際線，有一點很清楚：Web3 的未來不僅僅是坐著長盯圖表。 有時，你必須採取行動來證明這一點。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 SWEAT

SWEAT 是一個 Web3 平台，透過為做運動的用戶提供獎賞來鼓勵他們鍛鍊身體。 在這個平台上，用戶可透過步數獲得代幣 $SWEAT，從而將運動轉化為可在體育經濟中使用、增值、交易和消費的價值。 該代幣儲存於 SWEAT Wallet，這是一款下載量超過 2 千萬次、每月活躍用戶逾 300 萬的流動應用程式。 全球用戶透過免費下載 SWEAT Wallet，即可開始賺取 $SWEAT 並加入體育經濟，因健步而受惠。

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