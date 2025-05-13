Trackinsight发布2025全球ETF调查报告：ETF行业全速前进，换挡提速，突破新界限

中国·香港，2025年5月13日 —— 全球领先的ETF研究与分析平台Trackinsight，与J.P.摩根资产管理和标普道琼斯指数公司合作，隆重发布第六届年度《全球ETF调查报告》：《ETF行业全速前进：换挡提速，突破新界限》（ETF Industry on Overdrive: Shifting Gears, Breaking New Barriers）。

全球ETF引擎正在不断加速。本年度报告全面捕捉了行业发展的每一个转折点、加速度与里程碑。

本报告基于来自全球600多位专业投资者的深度洞察，这些投资者共管理超过1.1万亿美元的ETF资产，同时依托Trackinsight涵盖超过12,000只ETP的庞大数据库，对ETF市场进行了全面、前瞻性的分析。

报告亮点包括：

对欧洲、亚洲和北美三大主要地区的市场发展趋势进行详细分析

涵盖主 动管理、固定收益、主题投资、ESG 策略、加密 货币以及收益型与期权型ETF 的主要 趋势

行业领袖对2025年及未来ETF市场的80多项前瞻性预测

Trackinsight首席执行官Philippe Malaise表示：

“ETF不仅简化了投资流程，更引发了一场全球性的金融变革。如今，ETF正推动一个以清晰性、创新性和投资机会为核心的新纪元。《ETF行业全速前进》正是这一非凡加速进程的真实写照，并为行业的未来提供了重要的洞察。”

关键受访者意见摘要：

ETF 采 纳趋势 ：受 访者主要选择 ETF 以 实现多元化、成本效益和交易便利性。在产品筛选方面 ， 他们优先考虑业绩表现、费用、流动性以及发行方声誉 ， 而环境、社会和公司治理 （ ESG ） 因素 则相对次要 。

主 动管理 ： 主 动型 ETF 的使用率持 续上升 ， 主要受益于相较共同基金更低的费用、更高的透明度，以及在股票和固定收益领域取得超额收益的潜力。尽管投资者仍对历史表现和持续性存疑 ， 近 70% 的受 访者表示将在未来 6 个月内增加 对 主 动型 ETF 的配置。

固定收益 ： 企 业债和政府债 ETF 是首 选 ， 受访者在主动与被动策略之间持平衡态度。80% 的投 资者计划在未来数月内增加对主动型固定收益ETF 的配置。

主 题投资 ： 受访者主要将主题型ETF 用于实现组合多元化和进行长期战略性投资，重点关注颠覆性技术和数字基础设施。在筛选此类产品时，流动性、成本和风险回报特征是关键考量因素，超过半数的受访者计划增加对主题ETF 的投 资。

ESG 投 资 ： 投 资者选择 ESG ETF 多基于个人信念与环保理念。然而 ， “ 漂 绿 ” 行 为及透明度问题仍是主要挑战。投资者更偏好主动型 ESG 策略 ， 特 别是在欧洲地区 ， 超 过半数受访者表示将增加相关配置。

加密 资产 ： 加密 ETF 通常在投 资组合中占比较小 ， 主要用于分散风险和实现长期价值增长。投资者倾向于通过 ETF 而非直接持 币 ， 原因包括获取便利、法规保护及安全性。近60% 受 访者计划增加加密ETF 配置。

收益与期权策略：股息与固定收益ETF仍是主要的收益生成工具，投资者对备兑看涨期权（Covered Call）和缓冲型产品等期权策略的兴趣日益浓厚。约60%的受访者预计将增加此类ETF的投资。

J.P.摩根资产管理全球ETF负责人Travis Spence表示：

“2025年是主动型ETF的时代。在持续动荡的市场环境中，最新的Trackinsight调查显示，投资者正在明显转向主动策略。他们寻求更精准的配置、更强的适应力和以风险为导向的业绩表现，主动型ETF正是在核心股票与债券领域满足这一需求。90%以上的受访者计划维持或增加主动型ETF配置。”

“金融指数在ETF行业中的作用不断发展，越来越多地被机构投资者用作创新的有力工具。” 标普道琼斯指数公司首席商务官罗伯特·罗斯表示。

除了完整版报告外，Trackinsight还发布了一份精要摘要，概述了2025全球ETF调查的主要洞察，可通过官方网站trackinsight.com获取。

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Trackinsight是Kepler Cheuvreux的子公司，为专业ETF投资者提供全球化的数据平台，涵盖基金筛选、投资组合优化所需的工具、研究及专业见解。

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