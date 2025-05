CoinShares annuncia i risultati del primo trimestre 2025:

Ricavi da asset management a +20,8% rispetto al primo trimestre 2024 e afflussi record per CoinShares Physical, la piattaforma leader negli ETP su criptovalute in Europa

La Società annuncia la volontà di quotarsi anche negli Stati Uniti, obiettivo-chiave sostenuto da un contesto normativo favorevole

Milano, 13 maggio 2025 - CoinShares International Limited ("CoinShares" o "il Gruppo") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, con oltre 6 miliardi di dollari in asset in gestione, chiude il primo trimestre (al 31.03.2025) con robusti risultati nonostante la generale flessione del mercato delle criptovalute: ricavi da asset management a +20,08% (vs Q1 2024) e afflussi netti record per la piattaforma CoinShares Physical pari a 269 milioni di dollari—un risultato di tre volte superiore ai competitor.

Jean-Marie Mognetti, CEO di CoinShares, commenta: "Nonostante il sensibile calo delle valutazioni degli asset digitali registrato nel primo trimestre, CoinShares ha dimostrato grande stabilità e resilienza. L’approccio strategico adottato per gestire la volatilità del mercato ci ha consentito di attraversare con efficacia una fase complessa di mercato e di proseguire con focalizzazione il nostro percorso di crescita. La nostra piattaforma CoinShares Physical, che continua a superare i competitor crescendo ad un ritmo senza precedenti, né è la dimostrazione. CoinShares, infatti, è riuscita a trasformare la volatilità di mercato in un’opportunità per attrarre nuovi investimenti, grazie anche alla crescente forza del brand, oggi consolidato punto di riferimento per la gestione di asset digitali in Europa. Parallelamente, stiamo anche lavorando per realizzare il nostro obiettivo di più lungo termine: quotare CoinShares anche sul mercato statunitense. Considerando l’evoluzione del contesto normativo americano, questo traguardo è realistico e rappresenta, inoltre, un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita nel più grande e influente mercato dei capitali al mondo per il settore degli asset digitali.”

Risultati finanziari al 1° trimestre 2025:

Ricavi da asset management pari a 29,6 milioni di dollari (+20,8% rispetto ai 24,5 milioni di dollari del primo trimestre 2024)

Redditi derivanti dalla divisione capital markets pari a 11,9 milioni di dollari (Q1 2024: 14,1 milioni di dollari)

Ricavi da Principal Investment pari a -1,5 milioni di dollari (Q1 2024: +8,9 milioni di dollari)

Ricavi totali, guadagni e altri proventi pari a 40,0 milioni di dollari (Q1 2024: 47,5 milioni di dollari)

EBITDA pari a 29,8 milioni di dollari (Q1 2024: 35,3 milioni di dollari)

Utile netto pari a 23,8 milioni di dollari (Q1 2024: 41,5 milioni di dollari)

CoinShares ha registrato una solida performance su tutte le sue piattaforme nel primo trimestre 2025, con commissioni di gestione pari a 29,6 milioni di dollari. CoinShares Physical ha guidato il mercato europeo degli ETP su criptovalute con afflussi netti pari a 268 milioni di dollari—un risultato di tre volte superiore ai competitor —nonostante un contesto di mercato difficile, che ha visto Bitcoin calare del 12,1% e Ethereum del 45,2%. Il prodotto di punta, BITC, ha attratto 202 milioni di dollari dopo la riduzione strategica della commissione di gestione allo 0,25%, mentre una nuova partnership con BoursoBank ha esteso la copertura a oltre 7 milioni di clienti francesi. Quanto alle altre piattaforme: CoinShares XBT ha ridotto i deflussi a 154 milioni di dollari (rispetto ai 370 milioni del quarto trimestre 2024), l’indice BLOCK ha performato meglio dei concorrenti, nonostante un calo del 13,1%, e la soluzione Valkyrie ha registrato deflussi netti per 288 milioni di dollari, mantenendo comunque una solida base di investitori retail in un contesto di generale ri-calibrazione del mercato, che ha inciso sull’insieme degli asset in gestione.





su tutte le sue piattaforme nel primo trimestre 2025, con commissioni di gestione pari a 29,6 milioni di dollari. CoinShares Physical ha guidato il mercato europeo degli ETP su criptovalute con afflussi netti pari a 268 milioni di dollari—un risultato di tre volte superiore ai competitor —nonostante un contesto di mercato difficile, che ha visto Bitcoin calare del 12,1% e Ethereum del 45,2%. Il prodotto di punta, BITC, ha attratto 202 milioni di dollari dopo la riduzione strategica della commissione di gestione allo 0,25%, mentre una nuova partnership con BoursoBank ha esteso la copertura a oltre 7 milioni di clienti francesi. Quanto alle altre piattaforme: CoinShares XBT ha ridotto i deflussi a 154 milioni di dollari (rispetto ai 370 milioni del quarto trimestre 2024), l’indice BLOCK ha performato meglio dei concorrenti, nonostante un calo del 13,1%, e la soluzione Valkyrie ha registrato deflussi netti per 288 milioni di dollari, mantenendo comunque una solida base di investitori retail in un contesto di generale ri-calibrazione del mercato, che ha inciso sull’insieme degli asset in gestione. La divisione Capital Markets di CoinShares ha registrato, nel primo trimestre, una performance positiva in tutte le aree, con profitti e altri ricavi per un totale di 11,9 milioni di dollari , tornando ai consueti livelli dopo l’euforia post-elettorale del quarto trimestre, quando il Bitcoin aveva guadagnato il 50%. Nonostante il calo del 13% del Bitcoin durante il trimestre, il team di trading ha generato 3,6 milioni di dollari grazie a strategie di trading non esposte ai movimenti direzionali del mercato, mentre l’attività di market making, nonostante il contesto di crescente cautela da parte del mercato, ha contribuito con 1,9 milioni di dollari. La Società ha mantenuto una rigorosa disciplina creditizia nel portafoglio prestiti, privilegiando la qualità dei mutuatari rispetto ai volumi, e ha chiuso il trimestre con 101 milioni di dollari in prestiti aperti, con un rendimento medio del 4,2%. Il calo del 46% dell’Ethereum ha, invece, inciso sui ricavi da staking, in diminuzione del 26% rispetto al trimestre precedente, e che si sono attestati a 5,6 milioni di dollari.





in tutte le aree, con profitti e altri ricavi per un totale di , tornando ai consueti livelli dopo l’euforia post-elettorale del quarto trimestre, quando il Bitcoin aveva guadagnato il 50%. Nonostante il calo del 13% del Bitcoin durante il trimestre, il team di trading ha generato grazie a strategie di trading non esposte ai movimenti direzionali del mercato, mentre l’attività di market making, nonostante il contesto di crescente cautela da parte del mercato, ha contribuito con 1,9 milioni di dollari. La Società ha mantenuto una rigorosa disciplina creditizia nel portafoglio prestiti, privilegiando la qualità dei mutuatari rispetto ai volumi, e ha chiuso il trimestre con in prestiti aperti, con un rendimento medio del 4,2%. Il calo del 46% dell’Ethereum ha, invece, inciso sui ricavi da staking, in diminuzione del 26% rispetto al trimestre precedente, e che si sono attestati a 5,6 milioni di dollari. Dalla quotazione a Stoccolma nel 2021, CoinShares persegue oggi l’obiettivo strategico di finalizzare l’iter di quotazione anche su una borsa statunitense, per avere accesso al più grande mercato mondiale degli asset digitali, un traguardo oggi sempre più realistico alla luce dei recenti sviluppi normativi favorevoli. In parallelo, l’Azienda sta aumentando la liquidità del proprio titolo attraverso un ampliamento della copertura da parte degli analisti e roadshow dedicati ai principali investitori istituzionali. Confermato inoltre il proprio impegno verso gli azionisti con la distribuzione, il 6 maggio, della prima tranche di dividendi trimestrale per l’esercizio 2024.





trimestrale per l’esercizio 2024. Nonostante una perdita non realizzata di 3,0 milioni di dollari sulle posizioni di tesoreria a causa della forte correzione delle valutazioni nel primo trimestre, CoinShares ha continuato a rafforzare la propria posizione strategica su Bitcoin, aumentando le partecipazioni del 45%, da 163 a 236 BTC, alla fine del trimestre.





Modifica della valuta funzionale e di presentazione: a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Gruppo ha modificato la propria valuta funzionale e di presentazione da GBP a USD, al fine di riflettere in modo più accurato l’ambiente economico in cui il Gruppo opera, anche in considerazione della sua continua espansione. Conformemente allo IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, la modifica della valuta funzionale è stata applicata in via prospettica a partire dalla data della modifica. Di conseguenza, tutti gli elementi nei bilanci sono stati convertiti in USD utilizzando il tasso di cambio in vigore a tale data. La valuta di presentazione è stata modificata retroattivamente. Le informazioni finanziarie comparative sono state rielaborate come se l’USD fosse sempre stata la valuta di presentazione del Gruppo.





I dettagli completi dei risultati del 1° trimestre, comprensivi di informazioni finanziarie su ciascuna delle business unit del Gruppo, sono inclusi nella relazione completa, disponibile qui.

***

CoinShares è la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali. Dal 2013 propone soluzioni di investimento e servizi - sia per investitori istituzionali sia per investitori privati - che avvicinano sempre più i cripto-asset ai mercati tradizionali. La società, riconosciuta come pioniera nel settore degli asset digitali, è stata la prima in Europa a lanciare un ETP su Bitcoin. CoinShares è regolamentata a Jersey dalla Jersey Financial Services Commission, in Francia dall’Autorité des marchés financiers e negli Stati Uniti dalla Financial Industry Regulatory Authority, ed è quotata al Nasdaq Stockholm con il ticker CS e al US OTCQX con il ticker CNSRF.

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://coinshares.com/it/

Ufficio stampa

BC Communication

Beatrice Cagnoni | Tel. +39 335 563511

Elisa Piacentino | Tel. +39 345 020 2907

Nicolò Tolusso | Tel. +39 351 558 9949

coinshares@bc-communication.it

Allegato