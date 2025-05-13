Minimum Deposit Casinos 警告称，随着各州加大对线上抽奖类赌场的打击力度，整个行业或将面临重大变革

沃特福德，爱尔兰, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下机构、全球领先的线上赌场评测中心 Minimum Deposit Casinos (MDC) 发布了一份全新报告，深入剖析了美国抽奖类游戏监管环境日益严格的趋势。 纽约州、路易斯安那州和蒙大拿州的立法者近期采取的行动表明，各州正协同推动取缔或限制这些替代性线上赌博模式。

在纽约州，由 Joseph Addabbo 参议员提出的《参议院第 5935 号法案》已在立法程序中取得进展，该法案针对的是抽奖类平台的运营和供应。 该法案专门针对使用两种数字货币的平台（其中一种可兑换实物奖品）——这一模式目前正受到州监管机构的审查。

与此同时，路易斯安那州也采取了类似的强硬立场，由 Adam Bass 参议员主导的《参议院第 181 号法案》正在推进。 该法案旨在全面禁止所有仿照赌场或体育博彩体验的抽奖类游戏形式，包括此类服务的推广与运营。 该法案已在州参议院获得全票通过，目前正由众议院审议。

如果《参议院第 555 号法案》签署成为法律，蒙大拿州或将成为全美首个实施全面禁令的州。 该法案已获参众两院通过，旨在明确界定无证经营抽奖类赌博网站的行为，并将其列为非法行为。

“各州显然已开始密切关注灰色地带赌博模式，”MDC 的一位高级分析师表示。 “这些法案凸显了法律环境的瞬息万变，玩家与运营商必须保持前瞻性思维。”

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC) 是 OneTwenty Group 旗下一个值得信赖的在线门户网站。 MDC 对全球线上赌场进行评估，在向玩家推荐最佳选择之前，会对安全性、许可证、游戏公平性和支付安全性进行评估。

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