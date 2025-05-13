Minimum Deposit Casinos 警告：各州打壓網上抽獎賭場的變革即將來臨

瓦特福，愛爾蘭, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的網上賭場評估平台及OneTwenty 集團旗下的 Minimum Deposit Casinos (MDC) 就美國抽獎賭博日益嚴格的監管環境發表了新見解。 近期紐約、路易斯安那州和蒙大拿州的立法當局出手，預示他們將合作，力求消除或限制這些另類網上賭博模式。

在紐約，Joseph Addabbo 參議員提出的參議院法案 5935 號已在立法程序中取得進展，旨在針對抽獎平台的營運和服務。 該法案專門打撃使用某兩種數碼貨幣的平台，其中一種可以在現實世界兌換獎品，這模式目前正受到州監管機構的審視。

與此同時，路易斯安那州在 Adam Bass 參議員主導下，藉由參議院法案 181 號而採取了同樣嚴厲的立場。 該法案旨在禁止所有類似賭場或體育博彩體驗的抽獎遊戲，當中包括這些服務的推廣和運作。 該法案在州參議院中獲得一致通過，目前正由眾議院進行審議。

如果參議院法案 555 號獲通過，蒙大拿州可能成為美國首個實施全面禁令的州份。 該法案已在兩院通過，其目標是明確界定並禁止無牌抽獎博彩網站的運作。

MDC 一位資深分析師表示：「各州份明顯開始集中關注博彩模式的灰色地帶。 這些法案顯示了法律環境如何迅速變化，對於玩家和營運商而言，早著先機是至關重要的。」

有關 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC) 是 OneTwenty Group 旗下可信賴的網上入門網站。 MDC 評估全球網上賭場，檢查安全性、牌照、博彩公平性和支付安全性，然後向玩家推薦最佳選擇。

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