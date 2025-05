Bitget entrega ajuda essencial às famílias afetadas pelo terremoto em Mianmar

BANGCOC, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, mobilizou esforços de socorro para comunidades vulneráveis em Mianmar após o devastador terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a região de Sagaing em 28 de março. O desastre, que provocou tremores até Bangkok, agravou os problemas existentes em uma área que já enfrentava desordem civil e instabilidade econômica.

Em coordenação com parceiros locais, a Bitget entregou 150 kits de emergência a famílias de alto risco, incluindo aquelas que perderam suas casas, estavam cuidando de bebês ou idosos, ou que receberam ajuda mínima. Cada kit forneceu suporte abrangente: itens essenciais de higiene para prevenir doenças, colchonetes e cobertores para famílias desabrigadas, utensílios de cozinha para retomar as rotinas diárias, filtros de água e medicamentos básicos para atender a necessidades urgentes de saúde.

A operação teve seus desafios. Lidar com riscos de segurança, obstáculos logísticos e o potencial desvio de ajuda em uma zona de conflito exigiu um planejamento meticuloso e profunda confiança da comunidade. Os parceiros da Bitget em campo aproveitaram sua expertise local para garantir uma distribuição equitativa, alcançando famílias cujas necessidades poderiam ter permanecido invisíveis em meio ao caos da resposta à crise.

“A verdadeira ação humanitária não se trata apenas de atender a necessidades urgentes — trata-se de ver o invisível”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Como o segundo maior ecossistema de corretoras de criptomoedas, acreditamos que o crescimento real em nosso setor deve ser acompanhado de responsabilidade real. As criptomoedas foram construídas com base nos ideais de empoderamento e conexão global. Em tempos de crise, esses ideais devem ser traduzidos em ação. Nosso apoio às comunidades afetadas de Mianmar é um lembrete de que a inovação deve andar de mãos dadas com o impacto humano. À medida que ajudamos a construir o futuro das finanças, estamos igualmente comprometidos em construir um futuro em que ninguém seja abandonado”, acrescentou.

O impacto foi além do socorro material. Para famílias deslocadas que viviam em abrigos temporários superlotados, os kits aliviaram a pressão sobre os recursos compartilhados. Para outras, representaram a primeira sensação de estabilidade desde o desastre, um sinal de que não haviam sido esquecidas.

À medida que os esforços de recuperação prosseguem em Sagaing, a iniciativa da Bitget serve como um pequeno lembrete de que uma resposta eficaz à crise começa com a escuta e o aprendizado. Ao combinar ação rápida com profundo conhecimento local, conseguimos oferecer apoio onde era mais necessário — uma família, uma comunidade de cada vez.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e78ebbf-6ded-4cce-b3d3-8a04e4476fc3

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/903331f2-0e74-497a-be44-64186ea543cb

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4296f30-257b-43fd-9c40-b19e38a3f3b7