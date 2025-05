Chen Suwei, nageur d’élite de Dongguan, réussit à traverser le détroit de Gibraltar à la nage

DONGGUAN, Chine, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chen Suwei, un nageur de renom originaire de la ville de Dongguan, dans le sud de la Chine, a récemment réussi à traverser le détroit de Gibraltar à la nage en 3 heures et 51 minutes. Grâce à cet exploit, cet homme de 57 ans fait désormais partie des rares personnes au monde à avoir franchi cette barrière symbolique entre l’Europe et l’Afrique.

Bravant les eaux glaciales au large de Tarifa, en Espagne, le matin du 9 mai, heure locale, Chen s’est lancé dans le formidable périple de cette traversée en eau libre extrêmement périlleuse et est arrivé sur la côte de Tanger, au Maroc, avec près de deux heures d’avance. Cet exploit s’ajoute à son palmarès déjà remarquable, qui comprend les traversées de la Manche, du détroit de Catalina et du détroit de Molokai, toutes considérées comme les parcours en eau libre les plus difficiles au monde. Chen réaffirme ainsi l’esprit de sa ville natale : pionnier, audacieux et inébranlable.

Guidée par le Dongguan Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism and Sports (Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision, du tourisme et des sports de Dongguan) et organisée par la Dongguan Swimming Association (l’Association de natation de Dongguan), la traversée est au cœur de la campagne de Dongguan pour promouvoir les 15ᵉ Jeux nationaux de Chine à venir. Par ses actions, Chen incarne avec force l’esprit sportif et le dynamisme urbain de Dongguan sur la scène internationale, tout en soulignant son riche héritage de « ville de la natation ».

Prévus pour novembre 2025, les 15ᵉ Jeux nationaux de Chine se dérouleront dans le Guangdong, à Hong Kong et Macao, et Dongguan accueillera deux épreuves phares : le basket à cinq masculin et l’haltérophilie.

En inscrivant la traversée du détroit de Gibraltar dans ce contexte plus large, Dongguan utilise le sport pour inviter le monde à s’engager auprès de la région de la Grande Baie et à participer à une célébration commune de l’excellence sportive de la Chine.

