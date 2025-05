Rogers remet 1 million de dollars à JACOB LEWIS de BUTLERVILLE, TERRE-NEUVE pour avoir remporté la compétition Canada's Got Talent

Rogers remet 1 million de dollars, le plus gros prix en argent de l’histoire télévisuelle canadienne, à JACOB LEWIS, qui obtiendra également de précieux conseils financiers de la CIBC –

Suzanne Rogers avec Howie Mandel, Shania Twain, Katherine Ryan, Kardinal Offishall, Lindsay Ell et Jacob Lewis (qui a remporté la compétition Canada’s Got Talent) à la scène OLG du Fallsview Casino de Niagara Falls

TORONTO, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’annonce a été faite il y a quelques instants sur Citytv… cette saison de Canada’s Got Talent et la somme de 1 million de dollars de Rogers sont remportées par JACOB LEWIS de BUTLERVILLE, TERRE-NEUVE.

« Merci, Rogers! Merci, le Canada. Ma famille et mes amis. Tout le monde de ma région. Merci les amis. Merci! » s’est exclamé Jacob Lewis, gagnant, Canada’s Got Talent.

C’est JACOB LEWIS de Butlerville, à Terre-Neuve, qui a gagné le cœur et les votes des Canadiennes et Canadiens après avoir ébloui le public, les juges de #CGT Howie Mandel, Shania Twain, Katherine Ryan et Kardinal Offishall, ainsi que l’animatrice Lindsay Ell, grâce à son interprétation de la chanson The Best par Tina Turner lors de la finale tant attendue de deux heures présentée en direct ce soir sur Citytv et Citytv+.

« En offrant 1 million de dollars, Rogers a ouvert la voie à un talent extraordinaire pour la poursuite de ses rêves sans limites. Et j’offre 50 $ de plus! Ce sont des moments comme celui-ci qui rendent Canada’s Got Talent si spécial », a déclaré Howie Mandel, un des juges.



« Ce soir, nous avons assisté à la réalisation d’un rêve. La puissance du soutien du pays tout entier signifie quelque chose (je le sais pour l’avoir déjà vécu), et j’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite pour Jacob Lewis », a déclaré Shania Twain, juge de Canada’s Got Talent.

Jacob Lewis est un travailleur de la construction pétrolière et gazière en mer qui rêve de devenir chanteur à plein temps. Il y a cinq ans, il a dû mettre ce rêve de côté lorsque ses jumeaux sont nés prématurément avec des complications. Shania Twain a utilisé son Golden Buzzer pour Jacob à la suite de son interprétation de Bed of Roses par Bon Jovi lors des auditions.

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

L’humoriste DARREN LEO (Toronto, Ontario) , Golden Buzzer de Katherine Ryan, a sorti le grand jeu avec un numéro d’humour qui a fait vibrer la foule.

, Golden Buzzer de Katherine Ryan, a sorti le grand jeu avec un numéro d’humour qui a fait vibrer la foule. Les juges se tordaient de rire lors du numéro humoristique de SAI KIT LO (Markham, Ontario) .

. La troupe FUNKYVERSE (Toronto, Ontario) , Golden Buzzer du jury, a su impressionner les Canadiens et Canadiennes par ses mouvements épiques.

, Golden Buzzer du jury, a su impressionner les Canadiens et Canadiennes par ses mouvements épiques. JACOB LEWIS (Butlerville, Terre-Neuve) , Golden Buzzer de Shania Twain, a ému la foule avec son interprétation de The Best par Tina Turner et sa voix envoûtante.

, Golden Buzzer de Shania Twain, a ému la foule avec son interprétation de The Best par Tina Turner et sa voix envoûtante. ILLUMIN DRONE SHOWS (Toronto, Ontario) a étonné l’auditoire avec son numéro impressionnant et émouvant de lumières et d’orchestration de drones.

a étonné l’auditoire avec son numéro impressionnant et émouvant de lumières et d’orchestration de drones. Le duo THE MARTIN BOYS (Woodstock, Nouveau-Brunswick) a présenté une chanson country originale intitulée Burn the Boats qui a époustouflé l’auditoire à la scène OLG.

a présenté une chanson country originale intitulée Burn the Boats qui a époustouflé l’auditoire à la scène OLG. CARSIM BIRMINGHAM (Vancouver, Colombie-Britannique) a mis tout son cœur dans une interprétation exaltante et émotionnelle du classique de Dolly Parton, I Will Always Love You.

a mis tout son cœur dans une interprétation exaltante et émotionnelle du classique de Dolly Parton, I Will Always Love You. NICOLINA (Vaughan, Ontario) a interprété de manière émouvante sa nouvelle chanson originale, YOU, qui a captivé le public.

Récapitulation de la finale de ce soir

Prestations (mardi 13 mai)

DARREN LEO – humour

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

SAI KIT LO – humour

Markham (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

FUNKYVERSE – danse

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

JACOB LEWIS – chant/musique

Butlerville (Terre-Neuve-et-Labrador)

CGT.Citytv.com / YouTube

ILLUMIN DRONE SHOWS – variété

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

THE MARTIN BOYS – chant/musique

Woodstock (Nouveau-Brunswick)

CGT.Citytv.com / YouTube

CARSIM BIRMINGHAM – chant/musique

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

NICOLINA – chant/musique

Vaughan (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

