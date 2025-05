Bekaert - Activiteitenverslag eerste drie maanden van 2025

Activiteitenverslag eerste drie maanden van 2025

Bekaert speelt succesvol in op uitdagende markten

Financiële hoofdpunten

Geconsolideerde omzet in K1 van 2025 van € 991 miljoen (-3% t.o.v. K1 2024) door: Daling van de volumes op vergelijkbare basis met -1% (€ -12 miljoen) -1% lagere omzet als gevolg van prijs-mix (€ -11 miljoen) -2% prijseffect van het doorrekenen van lagere grondstofkosten (€ -23 miljoen) <+1% door wijziging in portfolio (€ +4 miljoen) +1% wisselkoerseffect (€ +9 miljoen)

Omzet van € 214 miljoen (-2% t.o.v. K1 2024) uit joint ventures (niet geconsolideerd)

Besparingen op centrale overhead- en bedrijfskosten compenseren gedeeltelijk de druk op de marges als gevolg van de uitdagende marktomgeving

Lagere kapitaaluitgaven nodig voor 2025, groeiplatformen goed gepositioneerd

Sterke focus op werkkapitaal om de kasstromen robuust te houden

Balans blijft sterk met lage schuldgraad Dividend van € 1,90 per aandeel voorgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Lopend programma over twee jaar voor inkoop van eigen aandelen ter waarde van € 200 miljoen, waarbij tot dusver voor ongeveer € 50 miljoen werd ingekocht







Operationele en strategische hoofdpunten

Rubberversterking - sterke prestaties in China compenseren volumedalingen in Europa en Noord-Amerika; aanhoudende overcapaciteit en onzekerheid over tarieven

Staaldraadtoepassingen - solide omzetprestaties, zowel qua volume als qua mix

BBRG - betrouwbaarheid van productie-output voor staalkabels in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika werd gehandhaafd; onzekerheid over importtarieven vertraagt orders van klanten voor kabels en er is lagere vraag naar hijstoepassingen in China

Specialty Businesses - Duurzaam Bouwen ondervindt vertraging bij vloerprojecten in Noord-Amerika, terwijl de adoptie in groeimarkten versnelt; lagere bijdrage van ultrafijne draden, zoals verwacht

Verkoop van staaldraadtoepassingsbusinesses in Costa Rica, Ecuador en Venezuela op schema





Impact van tarieven

De invoering van tarieven, de dreiging van verdere tarieven en de escalerende handelsspanningen veroorzaken aanzienlijke onzekerheid voor Bekaert, zijn leveranciers en klanten. Bekaert is een wereldwijde onderneming die voordeel haalt uit een relatief hoog aandeel van lokale bevoorrading en lokale productie, en een bedrijfsmodel waarbij het typisch is om bijkomende kosten zoals grondstof- of energiekosten door te rekenen aan zijn klanten. De groep onderhandelt met succes over hogere prijzen met haar klanten om de kosten van extra tarieven op te vangen. De financiële impact van de tarieven is tot nu toe minimaal.

In verschillende bedrijfssegmenten, vooral in de bouw, stellen klanten orders of investeringsbeslissingen uit in afwachting van duidelijkheid over de tariefsituatie. Naast de eenvoudige toepassing van tarieven op producten en grondstoffen, zijn er grotere vragen op lange termijn over hoe deze tarieven de vraag op de eindmarkt zullen beïnvloeden, de handelsstromen tussen regio's zullen wijzigen, de vervanging door alternatieve producten en materialen zullen stimuleren en uiteindelijk de economieën over de hele wereld zullen impacteren. Hoe deze gevolgen op langere termijn zullen uitpakken, is in dit stadium nog erg onzeker en zouden van wezenlijk belang kunnen zijn.

Vooruitzichten

Zoals eerder vermeld, hielden de moeilijke marktomstandigheden van de tweede helft van 2024 aan in het eerste kwartaal van 2025. Als antwoord daarop ondernam Bekaert maatregelen om de marges en kasstromen te beschermen. Dit zwakke bedrijfsklimaat zal naar verwachting aanhouden door de aanhoudende onzekerheid rond tarieven, wereldhandel en macro-economische vooruitzichten.

Tot dusver is Bekaert erin geslaagd om de impact van tarieven te beperken door lokale bevoorrading en productie en door de tariefeffecten op grondstoffen en afgewerkte producten rechtstreeks door te rekenen. Daarom verwacht de groep, bij de huidige verwachte tariefniveaus en zonder impact van bijkomende tarieven, indirecte en langetermijneffecten van tarieven of verdere economische verslechtering, een stabiele omzet en EBITu marge voor het volledige jaar 2025 in vergelijking met 2024, met een gelijkwaardigere verdeling over de eerste en tweede helft van 2025.

Conference call voor analisten en investeerders

Op woensdag 14 mei om 09:00 uur CET zullen CEO Yves Kerstens en CFO Seppo Parvi Bekaerts activiteitenverslag voor het eerste kwartaal van 2025 presenteren aan analisten en investeerders. Deze presentatie is live te volgen na registratie ( registratielink ) en zal nadien beschikbaar zijn op Bekaerts website .

Bijlage