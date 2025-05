NORBIT - Resultater for første kvartal 2025

Trondheim, 14. mai 2025: NORBIT leverte i første kvartal inntekter på NOK 521,7 millioner, en økning på 29 prosent fra samme periode i fjor. EBIT var NOK 127,4 millioner, tilsvarende en margin på 24 prosent. Utvannet resultat per aksje var NOK 1,40 i kvartalet, opp fra NOK 0,50 samme kvartal i fjor.

Oceans hadde sitt nest høyeste kvartalsnivå noensinne med inntekter på NOK 232,7 millioner, en økning på 92 prosent fra første kvartal 2024, og en EBIT-margin på 35 prosent.

Connectivity rapporterte inntekter på NOK 145,9 millioner, omtrent på nivå med fjoråret, med en EBIT-margin på 28 prosent.

Product Innovation & Realization (PIR) økte inntektene med 11 prosent til NOK 160,6 millioner, med en EBIT-margin på 14 prosent.

«Bygget på år med markedsdrevet innovasjon og et solid operasjonelt fundament, er NORBIT godt posisjonert for å møte økende etterspørsel på tvers av alle forretningsområder. Strategiske investeringer i kapasitet og kompetanse gjør oss i stand til å levere på vekstmuligheter, med tailored technology to carefully selected applications. Det er motiverende å se engasjementet i hele organisasjonen – både til vår kjernehensikt Explore More og til vår kjerneverdi nummer én: We deliver! Det er også svært tilfredsstillende å oppleve fortsatt tillit fra kunder over hele verden», sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT.

Styret er optimistisk med tanke på utviklingen videre. I februar kommuniserte NORBIT et inntektsmål for 2025 i intervallet NOK 2,2–2,3 milliarder, med en forbedret EBIT-margin sammenlignet med de 20 prosentene rapportert for 2024. Basert på nåværende utsikter fremstår målene som konservative. Som tidligere år vil en oppdatering av målsetningene for året bli gitt i forbindelse med rapporteringen for andre kvartal i august.

Vedlagt følger kvartalsrapport og presentasjonsmateriale.

Konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer resultatene i dag kl. 09:00 CEST. Presentasjonen holdes hos Pareto Securities i Dronning Mauds gate 3 i Oslo, og sendes samtidig som direktesendt webcast: https://invitepeople.com/events/ae99e14fa8.

For mer informasjon, kontakt:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 600 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com (http://www.norbit.com)

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 14. mai 2025 kl 07.00 CEST.

