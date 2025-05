Resultaat van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Solvac

Persbericht Gereglementeerde informatie

Brussel, 14 mei 2025 – 7u30 CET



De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt vandaag gehouden in de Event Lounge, Generaal Wahislaan in 1030 Brussel.

De aandeelhouders hebben alle voorgestelde resoluties die in de agenda van deze vergadering stonden, goedgekeurd, waaronder:

het totale dividend per aandeel van 5,81 EUR bruto voor het fiscale jaar 2024, constant vergeleken met het dividend van 2023

de wijzigingen in het beloningsbeleid

de herverkiezing van de Heer Patrick Solvay als niet onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot mei 2029

de herverkiezing van Mevrouw Savina de Limon Triest and Mevrouw Valentine Delwart als onafhankelijke Bestuurders voor een periode van 4 jaar, tot mei 2029

de benoeming van de Heer Tanguy du Monceau de Bergendal als onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot mei 2029, ter vervanging van de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes die om persoonlijke redenen niet langer Bestuurder wenste te zijn.

De verlenging van het mandaat van EY Bedrijsrevisoren BV voor een periode van 3 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028, alsook hun jaarlijkse honoraria van 25.000 EUR excl. BTW, werden gunstig goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Gedetailleerde resoluties, stemresultaten en presentaties zijn beschikbaar op de Solvac website op het adres https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/

Belangrijke data voor de betaling van het 3e interimdividend van het boekjaar 2024, gelijk aan het saldo :

• 14 mei 2025: datum van notering van het aandeel ex-coupon (ex-date)

• 20 mei 2025: laatste dag van registraties van posities bij Euroclear (record date)

• 27 mei 2025: uitbetaling van een derde interimdividend

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV. en meer dan 30% in het kapitaal van Syensqo. Zijn aandelen zijn uitsluitend op naam. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, onder de voorwaarden bepaald in zijn goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2024 bedroeg de marktkapitalisatie 2,12 miljard €.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

Investor Relations

SOLVAC nv

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel.: +32/2/639 66 30

E-mail: Investor.relations@solvac.be



Bijlage