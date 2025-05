Nicox annonce les résultats de l’étude exploratoire de phase 3b Whistler dans le glaucome

14 mai 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats de l’étude clinique exploratoire de phase 3b Whistler visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) du NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des volontaires sains et chez des sujets atteints d’hypertension oculaire.







« Nous pensons que la tendance favorable pour NCX 470 observée sur plusieurs paramètres de la dynamique de l’humeur aqueuse au niveau du réseau trabéculaire est liée à l’effet de l’oxyde nitrique. Ces résultats exploratoires positifs suggèrent qu’une étude plus approfondie du mécanisme à action double de NCX 470 sur la pression intraoculaire pourrait être justifiée. » a déclaré Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer de Nicox. « Les caractéristiques thérapeutiques de NCX 470, telles qu’établies à ce jour dans le programme de Phase 3, confirment que nous disposons d’un produit différencié et approuvable, avec un profil clinique prometteur. Nous sommes impatients d’annoncer les résultats d’efficacité et de tolérance de notre étude de phase 3 Denali actuellement en cours, dont la publication est attendue au troisième trimestre de cette année ».



L’étude exploratoire de Phase 3b Whistler était une étude en double aveugle, versus placebo, conçue pour approfondir notre compréhension de l’action de NCX 470, solution ophtalmique à 0,1% sur divers paramètres de la dynamique de l’humeur aqueuse chez 18 volontaires sains ou atteints d’hypertension oculaire. Les mesures ont été effectuées à l’inclusion et après 8 jours, à 13h, et, pour certains indicateurs, à 15h.



Les changements observés sur le débit de l’humeur aqueuse ont montré une tendance significative par rapport au placebo (p=0,072). La facilité d’écoulement était positive à 13h (p = 0,081) et significative à 15h (p = 0,001), tout comme l’écoulement diurne (p = 0,004). Nous pensons que cette évolution est liée à l’effet de l’oxyde nitrique sur le réseau trabéculaire1. La réduction de la pression intraoculaire (PIO) par rapport à la valeur initiale à l’inclusion ainsi que l’augmentation de l’écoulement uvéoscléral ont été statistiquement significatifs par rapport au placebo lors de toutes les mesures, tandis qu’aucune tendance notable n’a été observée en ce qui concerne la pression veineuse épisclérale. Ces données renforcent l’hypothèse d’un mécanisme d’action double de NCX 470 dans la réduction de la PIO, faisant intervenir à la fois la voie conventionnelle (stimulée par l’oxyde nitrique) et la voie uvéosclérale (stimulée par les prostaglandines). Le profil de tolérance était conforme à celui observé dans la première étude de Phase 3, Mont Blanc.







L’étude Whistler de nature exploratoire n’est pas requise pour le dépôt de demandes d’autorisation de mise sur le marché (NDA) de NCX 470, et n’impacte donc pas le calendrier de développement prévu. La population de patients dans l’étude Whistler était principalement constituée de patients normotendus, avec une pression intraoculaire de base de 16,6 mmHg pour les patients traités avec NCX 470 et de 16,9 mmHg pour ceux sous placebo. Ce profil de patients n’est pas comparable à celui du programme de Phase 3 dans le glaucome, pour lequel la bonne tolérance et l’efficacité ont déjà été démontrées dans la première étude de Phase 3, Mont Blanc. Les résultats de l’étude Mont Blanc sont disponibles sur le site de la Société : www.nicox.com.







Concernant NCX 470



NCX 470, principal candidat médicament de Nicox en développement clinique, est un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les résultats de l’étude Mont Blanc, la première des deux études cliniques de phase 3, ont été largement publiés et sont disponibles sur notre site internet. La seconde étude clinique de phase 3 Denali, est en cours. La visite finale du dernier patient de la partie américaine a été effectuée tandis que les patients de la partie chinoise achèvent la leur. Les résultats sont attendus pour le troisième trimestre 2025. Les études Mont Blanc et Denali ont été conçues pour se conformer aux exigences réglementaires de sécurité et d’efficacité des études de phase 3, afin de soutenir les demandes d’autorisation de mise sur le marché tant aux Etats-Unis qu’en Chine, où NCX 470 est exclusivement licencié à Ocumension Therapeutics. NCX 470 est aussi exclusivement licencié à Kowa pour le Japon.