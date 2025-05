Communiqué de presse

Atos Group lance son nouveau plan stratégique et de transformation: "Genesis", pour capitaliser sur ses forces et renouer avec une croissance rentable et durable

Génération de trésorerie et allocation rigoureuse du capital comme moteurs clés du désendettement

Devenir un partenaire technologique de référence à l’échelle mondiale, s’appuyant sur l’IA pour offrir des parcours digitaux sécurisés de bout en bout

Simplification de la présence géographique, de la gouvernance, du portefeuille d'offre et de marques, afin de se recentrer sur les activités stratégiques et à fort potentiel

Renouvellement et recentrage de l’équipe de direction, accompagnés d’un renforcement du modèle opérationnel pour une organisation plus efficace

Une structure de coûts allégée pour une performance conforme aux standards de l'industrie

Accélération des investissements dans l'innovation et les services de nouvelle génération avec un axe fort autour de l’IA.

Objectifs financiers ambitieux et réalistes à l’horizon 2028, portés par une génération de cash solide et une allocation rigoureuse du capital : 9 à 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires c. 10 % de marge opérationnelle en vue d’atteindre un profil de notation de crédit « investment grade »







Paris – 14 mai 2025. Le Groupe Atos annonce aujourd'hui son plan stratégique et de transformation à quatre ans, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et à améliorer sa rentabilité, à la suite de la finalisation de sa restructuration financière en 2024. A l’occasion d'un Capital Markets Day à Paris aujourd'hui, Philippe Salle, Président-Directeur Général, présente une stratégie ambitieuse dont l’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 9 et 10 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle d’environ 10 % à l’horizon 2028.

Philippe Salle, Président-Directeur général du Groupe Atos, a déclaré : « Le Groupe Atos se trouve à un point d'inflexion déterminant. Grâce à une structure financière désormais sécurisée, notre plan stratégique et de transformation « Genesis » va nous permettre de renforcer notre position de leader mondial dans les solutions technologiques de pointe et de générer une croissance significative du chiffre d’affaires et de la rentabilité au cours des quatre prochaines années. »

« Très peu d’entreprises dans le monde sont capables de fournir des solutions numériques de bout en bout, à grande échelle, dans des secteurs particulièrement complexes et critiques. Atos Group en fait partie. Notre avantage compétitif réside dans l’engagement de nos collaborateurs hautement qualifiés, la profondeur de notre expertise technologique, notre présence mondiale avec un fort ancrage local, ainsi que nos solides capacités d’exécution au service d’une clientèle fidèle à travers le monde. Nous avons pleinement l’intention de tirer parti de cet avantage au cours des prochaines années afin de créer de la valeur de façon significative et croissante pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. »

Un Groupe recentré et simplifié doté d’un plan de croissance clair

Au cœur de cette stratégie se trouve le repositionnement du Groupe Atos en tant que partenaire technologique mondial, propulsé par l’IA, offrant à ses clients des parcours digitaux sécurisés, de bout en bout. Il se repose sur les piliers suivants :

Une structure simplifiée : transformer le portefeuille d’actifs en un Groupe unifié articulé autour de deux marques distinctes, axées sur les segments à forte croissance et à fort impact :







Atos, une activité de services organisée autour de six lignes de métiers :

Cloud & Modern Infrastructure - pilotage de l’ensemble du spectre du cloud – conception, déploiement, exploitation – avec une expertise allant du cloud hybride au multi-cloud, en passant par la modernisation des infrastructures et les services FinOps

- pilotage de l’ensemble du spectre du cloud – conception, déploiement, exploitation – avec une expertise allant du cloud hybride au multi-cloud, en passant par la modernisation des infrastructures et les services FinOps Cyber Services - couverture complète de la cybersécurité, du conseil à la conformité, en passant par l’audit et le test, la détection et réponse managée (Managed Detection & Response), la sécurité des environnements industriels (OT security), et la gestion des identités.

- couverture complète de la cybersécurité, du conseil à la conformité, en passant par l’audit et le test, la détection et réponse managée (Managed Detection & Response), la sécurité des environnements industriels (OT security), et la gestion des identités. Data & AI (nouvelle entité) - moteur de transformation via l’exploitation de la donnée, le développement d’IA, l’industrialisation via MLOps, et l’intégration de l’IA générative dans les opérations et les offres.

(nouvelle entité) - moteur de transformation via l’exploitation de la donnée, le développement d’IA, l’industrialisation via MLOps, et l’intégration de l’IA générative dans les opérations et les offres. Digital Applications - développement d’applications sur mesure, modernisation et gestion d'applications nouvelle génération (intégrant IA, observabilité, et secure-by design).

- développement d’applications sur mesure, modernisation et gestion d'applications nouvelle génération (intégrant IA, observabilité, et secure-by design). Smart Platforms – conception, transformation digitale et gestion des grandes plateformes d’entreprise telles que SAP et ServiceNow.

– conception, transformation digitale et gestion des grandes plateformes d’entreprise telles que SAP et ServiceNow. Digital Workplace - conception d’environnements de travail sécurisés, accessibles, enrichis par l’IA, en ligne avec les priorités d’engagement collaborateur, d’accessibilité et de performance ESG.

Eviden, une activité produit organisée autour de quatre lignes de produits : produits de cybersécurité, Supercalculateurs (Advanced Computing), les systèmes critiques (Mission-Critical Systems), et la vision par ordinateur basée sur l'IA (Vision AI).

Un ancrage mondial ciblé, reposant sur des implantations locales solides : l’un des axes clés du plan de transformation du Groupe Atos consiste à rationaliser son réseau mondial, afin de se recentrer sur les zones les plus rentables et les plus porteuses en matière de croissance. Le Groupe opérera désormais à partir de six pôles régionaux où sa présence est déjà forte et en croissance : France ; Allemagne, Autriche & Europe de l’Est ; Belux, Pays-Bas & Pays Nordiques ; Royaume-Uni & Irlande ; Amérique du Nord ; et Marchés Internationaux. À terme, le Groupe se retirera de plusieurs marchés non stratégiques ou n’atteignant pas ses objectifs financiers et de croissance, principalement parmi les Marchés Internationaux.





l’un des axes clés du plan de transformation du Groupe Atos consiste à rationaliser son réseau mondial, afin de se recentrer sur les zones les plus rentables et les plus porteuses en matière de croissance. Le Groupe opérera désormais à partir de six pôles régionaux où sa présence est déjà forte et en croissance : France ; Allemagne, Autriche & Europe de l’Est ; Belux, Pays-Bas & Pays Nordiques ; Royaume-Uni & Irlande ; Amérique du Nord ; et Marchés Internationaux. À terme, le Groupe se retirera de plusieurs marchés non stratégiques ou n’atteignant pas ses objectifs financiers et de croissance, principalement parmi les Marchés Internationaux. Une gouvernance simplifiée : le plan prévoit également la mise en place d’un modèle de gouvernance plus lisible et plus efficace, définissant clairement les responsabilités entre les lignes de métier, les régions géographiques et avec une structure corporate allégée - permettant davantage de transparence, d’agilité, et un meilleur niveau de responsabilisation des équipes.





Une direction et un modèle opérationnel renforcés

Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée pour piloter la mise en œuvre du plan de transformation du Groupe. Elle est composée des responsables des six lignes de métiers d’Atos et des centres de services globaux, des six directeurs régionaux, du directeur d’Eviden et du directeur d’Advanced Computing ainsi que des principaux responsables des fonctions support du Groupe. Cette équipe s’appuie sur des collaborateurs hautement qualifiés, avec un taux de rétention supérieur à 90 % sur les talents clés, et qui a obtenu plus de 250 000 certifications numériques au cours des trois dernières années, principalement en cybersécurité, cloud et IA.

En s’appuyant sur son expertise reconnue dans l’infrastructure, le workplace et le digital, et en y intégrant des services de nouvelle génération en tant qu’« accélérateurs stratégiques » (cybersécurité avancée, data et IA), Atos vise une croissance significative du revenu auprès de sa base clients existante, ainsi que le développement de nouveaux relais de croissance à travers une offre enrichie de produits et de solutions sectorielles.

Une base de coûts rationnalisés

Le Groupe a défini et déjà entamé la mise en œuvre d’un programme de réduction des coûts, afin d'adapter sa structure de coûts à sa taille actuelle, en cohérence avec la nouvelle organisation et un modèle opérationnel plus efficient. Ce programme permettra d’optimiser l'exécution grâce à une meilleure approche de facturation et de gestion des ressources non affectées, à un recours accru à l’offshoring, à un modèle industrialisé et à une gestion des contrats plus rigoureuse. Par ailleurs, le Groupe ambitionne de réduire ses frais généraux et administratifs (G&A) à environ 5 % de son chiffre d’affaires d’ici 2028, soit une réduction de deux points par rapport au niveau actuel. Cette trajectoire s’appuiera sur une diminution des effectifs et une réduction de 10 % des dépenses discrétionnaires.

Une organisation propulsée par l'IA

Avec la création d’une ligne de métier dédiée à la Data et à l’IA, le Groupe Atos entend pleinement capitaliser sur son expertise pour proposer à ses clients des offres enrichies à plus forte valeur ajoutée. Cette entité s’appuiera sur un modèle Data & IA industrialisé et conçu pour être évolutif et extensible, tout en permettant une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle et une réduction des coûts au sein du Groupe. Véritable moteur de croissance, cette ligne de métier passera de 2 000 à 10 000 collaborateurs à horizon 2028. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sera certifié en IA d’ici fin 2026.

Un investissement fort en faveur de l'innovation

De manière à consolider sa position de leader sur les secteurs en de croissance, le groupe Atos prévoit d’investir 500 millions d’euros en R&D sur les quatre prochaines années, ainsi que 100 millions d’euros dans les start-ups et autres nouveaux acteurs de l’écosystème. Ces investissements cibleront en priorité les technologies émergentes et les services de nouvelle génération, notamment l’IA générative, l’IA agentique, la cybersécurité et le quantique, sous l’impulsion du futur Chief Technology Officer du Groupe, dont la nomination interviendra prochainement.

Mise à jour sur les projets de cessions en cours

Le 25 novembre 2024, Atos a annoncé avoir reçu une offre non engageante de l'État français portant sur l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, sur la base d'une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d'euros en incluant des compléments de prix. L'offre reçue de l'Etat français prévoit une période d'exclusivité jusqu'au 31 mai 2025. Les discussions sont toujours en cours.

Par ailleurs, le processus de vente de ses activités Mission Critical Systems et Cybersecurity Products a été suspendu.

Une structure financière durable et une trajectoire financière claire

A l'occasion de son Capital Markets Day qui se tient aujourd'hui, le Groupe Atos annonce une mise à jour de sa stratégie et de son organisation. S'appuyant sur son équipe de direction renforcée et à la suite de la finalisation de sa restructuration financière à la fin de l'année 2024, le Groupe Atos fournit également des prévisions pour 20251 ainsi que des indications sur sa trajectoire financière à moyen terme.

En 2025, le Groupe prévoit de générer :

c.8,5 milliards d'euros de revenus , en baisse par rapport aux 9,6 milliards d'euros de revenus publiés en 2024, une évolution liée à des changements de périmètre, à la révision volontaire de certains contrats, ainsi qu’à une faible dynamique commerciale avant la finalisation de la restructuration ;

, en baisse par rapport aux 9,6 milliards d'euros de revenus publiés en 2024, une évolution liée à des changements de périmètre, à la révision volontaire de certains contrats, ainsi qu’à une faible dynamique commerciale avant la finalisation de la restructuration ; une marge opérationnelle d'environ 4 % , soit une amélioration d'environ 2 points de pourcentage par rapport à 2024, portée par la revue des contrats et les premiers effets des mesures de réduction des coûts ;

, soit une amélioration d'environ 2 points de pourcentage par rapport à 2024, portée par la revue des contrats et les premiers effets des mesures de réduction des coûts ; une variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette d'environ -350 millions d'euros.





En 2026, le Groupe prévoit de générer une croissance organique positive et une variation nette de trésorerie positive avant remboursement de la dette et M&A.

À l’horizon 2028, en prenant l’hypothèse de la réalisation de la cession de l’activité Advanced Computing et de la réduction progressive de l’empreinte géographique, le Groupe anticipe les performances suivantes :

Une croissance organique du chiffre d’affaires entre 8,5 et 9 milliards d'euros , représentant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5 à 7 % entre 2025 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre de porter ce chiffre d’affaires jusqu'à 9 à 10 milliards d'euros ;

, représentant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5 à 7 % entre 2025 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre de porter ce chiffre d’affaires jusqu'à 9 à 10 milliards d'euros ; une marge opérationnelle d’environ 10 %, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance structurellement rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D ;

portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance structurellement rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D ; un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x (dette nette / OMDAL2). Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “investment grade”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027.





À la suite de sa restructuration financière en 2024, le Groupe Atos dispose désormais d’une position de liquidité3 solide d’environ 2 milliards d’euros au 31 mars 2025, sans aucune échéance de dette avant la fin de l’année 2029. Cette situation confère au groupe un bilan sécurisé, ainsi que le temps et la flexibilité nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie, qui devrait permettre un désendettement significatif à moyen terme.

Une allocation du capital rigoureuse

Les flux de trésorerie cumulés sur la période seront prioritairement alloués au désendettement, en complément d’une politique ciblée et rigoureuse de croissance externe stratégique. Aucun versement de dividende ni de programme de rachat d’actions n’est prévu avant 2028.

Un engagement renforcé en matière de développement durable

Le Groupe Atos réaffirme son engagement d'exemplarité en matière de RSE, pilier central de sa transformation et de sa stratégie. Le Groupe reste en bonne voie pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec les objectifs SBTi, tout en accompagnant ses clients dans leur propre trajectoire de décarbonation. Parallèlement, Atos accélère ses actions en faveur de la diversité, déployant des initiatives d’inclusion numérique à l’échelle mondiale, et visant 40 % de femmes parmi les nouveaux recrutements d’ici à fin 2025. La gouvernance a été renforcée sous l’impulsion de la nouvelle équipe dirigeante, avec un pilotage plus structuré des enjeux RSE. Ces engagements ont valu à Atos d’être distingué parmi les meilleures notations RSE du marché, dont le label Platinum d’EcoVadis et l’intégration dans le Sustainability Yearbook de S&P Global.

***

À propos du Groupe Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 74 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Le Groupe avait suspendu la communication de toute prévision pour 2025 depuis la publication du communiqué de presse du 26 mars 2024

2 Définie comme la marge d'exploitation avant dépréciations, amortissements et loyers

3 Définie comme la somme (i) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie consolidés du groupe et (ii) des montants disponibles dans le cadre de toute facilité engagée non utilisée (y compris les découverts engagés). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés comprennent la trésorerie bloquée et la trésorerie non regroupée et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres afin de fournir une garantie en espèces.

