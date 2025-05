Gereglementeerde informatie

De Agfa-Gevaert Groep in het eerste kwartaal van 2025: aangepaste EBITDA stabiel tegenover eerste kwartaal van 2024 – verbeterde mix en goede kostcontrole compenseerde voor de achteruitgang van de filmmarkt

Groepsprestatie: voortgezet succes van de strategische transformatie Verbeterde verkoopmix tussen groeimotoren en mature activiteiten en goede kostcontrole compenseerden voor de negatieve impact van de marktachteruitgang voor traditionele film Aangepaste EBITDA stabiel tegenover vorig jaar op 2 miljoen euro in een seizoensgebonden zwakker kwartaal

HealthCare IT succesvol: sterk eerste kwartaal en voortgezette succesvolle omschakeling naar Enterprise Imaging in de cloud 63% stijging in de 12 maanden lopende order intake, met een hoog aandeel netto nieuwe klantencontracten en cloud-gerelateerde contracten Omzetstijging met 12,0% tegenover het eerste kwartaal van 2024 tot 57 miljoen euro Aangepast EBITDA groeide van 1,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024 tot 5,0 miljoen euro

Groei Digital Print & Chemicals: vooruitgang in omzet en rendabiliteit Omzetgroei van 5,8% tegenover het eerste kwartaal van 2024 tot 97 miljoen euro, vooral onder impuls van Specialty Films & Chemicals Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions rapporteerden een minder kwartaal Op het vlak van printing groeide de inktomzet met 16% tegenover het eerste kwartaal van 2024, maar apparatuur werd beïnvloed door het zwakkere investeringsklimaat De aangepaste EBITDA steeg van 1,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024 tot 2,3 miljoen euro

Radiology Solutions: seizoensgebonden zwakker kwartaal – sterke impact van de achteruitgang van de medische filmmarkten, vooral in China Omzetdaling van om en bij de 15% versus het eerste kwartaal van 2024 bleef wegen op de rendabiliteit Besparingen m.b.t. het plan ter optimalisering van de kostenbasis voor de traditionele filmactiviteiten op schema – eerste effecten verwacht in de tweede helft van 2025







Mortsel (België), 14 mei 2025 – 7u45 CET – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in het eerste kwartaal van 2025.

" Het eerste kwartaal van 2025 werd gekenmerkt door de aanhoudende sterke prestatie van onze divisie HealthCare IT, vooral doordat klanten onze toonaangevende cloudtechnologie omarmen. Hoewel onze Digital Printing Solutions-activiteiten geconfronteerd werden met uitdagingen als gevolg van de economische onzekerheid en de markt voor onze ZIRFON-membranen voor de productie van groene waterstof in Europa en Noord-Amerika vertraagde, blijven de langetermijnvooruitzichten voor deze activiteiten veelbelovend. We pakken de terugval in de traditionele filmmarkten actief aan via ons kostenoptimalisatieprogramma, waarvan de eerste besparingen in de tweede helft van 2025 worden verwacht.”

Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.



in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie OMZET HealthCare IT 57 51 12,0% Digital Print & Chemicals 97 91 5,8% Radiology Solutions 73 87 -15,6% Contractor Operations and Services – former Offset 15 21 -29,1% GROEP 242 250 -3,2% AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 5,0 1,3 288,1% Digital Print & Chemicals 2,3 1,0 128,8% Radiology Solutions (4,5) (0,8) Contractor Operations and Services – former Offset 2,6 3,8 -30,6% Unallocated (3,4) (3,7) GROEP 2 2 24,6%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 9.

De financiële overzichtstabellen staan aan het einde van dit persbericht. Ze maken integraal deel uit van dit document.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie



Omzet 242 250 -3,2% Brutowinst (*) 74 75 -0,8% % van de omzet 30,7% 29,9% Aangepaste EBITDA (**) 2 2 24,6% % van de omzet 0,9% 0,7% Aangepaste EBIT(**) (7) (9) % van de omzet -3,0% -3,5% Nettoresultaat (20) (21)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Eerste kwartaal

De divisie HealthCare IT realiseerde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 een sterke stijging van zowel de omzet als de winst. Ook Digital Print & Chemicals verbeterde zowel zijn omzet als zijn rendabiliteit. De omzetdaling van de Groep is het gevolg van de versnelde achteruitgang van de markten voor medische film, die een impact had op de divisie Radiology Solutions. De toegenomen economische onzekerheid had ook een negatief effect op het investeringsklimaat voor Digital Printing Solutions.

Onder impuls van de groeimotoren (vooral HealthCare IT) en van positieve product/mix-effecten – en ondanks de lagere dekkingsgraad van de vaste kosten voor de traditionele filmactiviteiten, verbeterde de brutowinstmarge tot 30,7% van de omzet.

De aangepaste EBITDA bedroeg 2 miljoen euro (0,9% van de omzet). De rendabiliteit werd vooral beïnvloed door de effecten van de marktachteruitgang voor de medische filmactiviteiten.

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 2 miljoen euro, wat in lijn ligt met het eerste kwartaal van 2024.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 6 miljoen euro.

De belastingkosten stegen van 0 miljoen euro tot 6 miljoen euro. De inkomstenbelastingen in het eerste kwartaal van 2024 werden gekenmerkt door uitgestelde belastinginkomsten.

De Agfa-Gevaert Groep boekte een nettoverlies van 20 miljoen euro.





Balans en kasstroom

Het werkkapitaal evolueerde van 29% van de omzet in het vierde kwartaal van 2024 tot 32%. In absolute cijfers steeg het werkkapitaal van 335 miljoen euro aan het eind van 2024 tot 358 miljoen euro, vooral onder impuls van de voorraden.

De vrije kasstroom bedroeg min 27 miljoen euro in het eerste kwartaal, vooral onder invloed van de toename van het werkkapitaal (voorraden) en de investering in de ZIRFON-fabriek. De kasinstroom van voorzieningen & andere was gunstiger dankzij de afbouw van de leasevorderingen en de kasinstroom uit inkomstenbelasting had betrekking op belastingkredieten voor R&D. De kasuitstroom voor pensioenen en de kasuitstroom voor Aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen overeen met die van vorig jaar.

De netto financiële schuld (exclusief IFRS 16) evolueerde van 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2024 naar 72 miljoen euro. Momenteel bedraagt de doorlopende kredietfaciliteit in totaal 230 miljoen euro, met een looptijd tot mei 2026. Hoewel er aan het einde van het eerste kwartaal geen tests door financiële instellingen uitgevoerd moesten worden, bedroeg de leverage ratio (nettoschuld/aangepaste EBITDA) 1,4, terwijl de convenanten een maximum van 3 voorschrijven. De rentedekkingsratio (aangepaste EBITDA/rente-uitgaven) bedroeg 11,1, terwijl de convenanten een minimum van 5 voorschrijven.





Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht dat de groeimotoren sterk zullen blijven presteren in 2025. Zoals gewoonlijk wordt om seizoensgebonden redenen een trager begin van het jaar verwacht, gevolgd door een sterkere tweede helft. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het huidige economische klimaat.

Vooruitzichten voor 2025 per divisie:

HealthCare IT: Verwacht wordt dat de goede order intake zal aanhouden. De prestaties van de divisie zullen naar verwachting verbeteren tegenover het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions. Gezien de marktsituatie wordt voor Green Hydrogen Solutions een stabiele prestatie verwacht.

Radiology Solutions: Er wordt een voortzetting van de dalende trend in omzet en rendabiliteit verwacht. Verwacht wordt dat de besparingen m.b.t. het programma om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten aan te passen zichtbaar zullen worden vanaf de tweede helft van 2025.





Een deel van de openstaande vordering in verband met de verkoop van de divisie Offset Solutions aan Aurelius Group staat nog ter discussie. Het geschil is voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige, die de definitieve aankoopprijs zal moeten vaststellen.

HealthCare IT

in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie



Omzet 57 51 12,0% Aangepaste EBITDA (*) 5,0 1,3 288,1% % van de omzet 8,8% 2,5% Aangepaste EBIT (*) 3,2 (0,6) % van de omzet 5,6% -1,2%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Eerste Kwartaal

Het momentum van HealthCare IT dat opgebouwd werd in de loop van 2024 hield aan in de eerste maanden van 2025. Vooral op basis van cloud-gerelateerde contracten met high-profile klanten boekte HealthCare IT een stijging van de 12 maanden lopende order intake van 63% van 114 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 186 miljoen euro. 15% van de totale order intake in het eerste kwartaal houdt verband met cloud-technologie. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 29% van de totale order intake in het eerste kwartaal. 64% van de totale order intake in het eerste kwartaal is gelinkt aan projectcontracten en 36% aan contracten met terugkerende inkomsten.

De omzet van de divisie verbeterde met 12,0% tegenover het eerste kwartaal van 2024. De recurrente omzet groeide met 4% en hij bedraagt nu 61% van de totale omzet.

Vooral door de hogere servicecontributie en een hogere bijdrage van eigen IP-software in de totale omzet, verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 43,8% in het eerste kwartaal van 2024 tot 47,9%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 2,5% tot 8,8%.

Toenemende omschakeling naar cloud-technologie voedt het sterke momentum voor Agfa’s Enterprise Imaging Cloud: Contract met Englewood Health voor de implementatie van de Enterprise Imaging Cloud-oplossing in een van de toonaangevende gezondheidszorgsystemen van New Jersey - nu live. Nieuw Enterprise Imaging Cloud-engagement in Alaska. Enterprise Imaging Cloud SaaS-overeenkomst met een particuliere kliniekgroep in Alberta, Canada.

Agfa HealthCare erkend voor uitmuntendheid in innovatie en klantenservice tijdens de 2025 HIMSS Best in KLAS Awards: Enterprise Imaging XERO Viewer is voor het tweede opeenvolgende jaar #1 Best in KLAS in de categorie Universal Viewer. Enterprise Imaging VNA is #1 Best in KLAS in de categorie Vendor Neutral Archive. Agfa HealthCare kreeg 2025 Best in Klas award voor Most Improved Software. Enterprise Imaging for Radiology behaalde de tweede plaats in Best in KLAS USA voor de algemene prestaties bij zowel kleine als grote organisaties. In zijn laatste PACS-rapport voor 2025 in de VS benadrukte KLAS: “Zowel grote als kleine klanten van Agfa HealthCare zien de onderneming als een sterke, proactieve partner die de behoeften en unieke omgevingen van klanten begrijpt.”







Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie



Omzet 97 91 5,8% Aangepaste EBITDA (*) 2,3 1,0 128,8% % van de omzet 2,4% 1,1% Aangepaste EBIT (*) (2,4) (3,0) % van de omzet -2,4% -3,3%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Eerste kwartaal



Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 5,8%, vooral onder impuls van de activiteiten op het vlak van Specialty Films & Chemicals. Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions (DPS) rapporteerden een minder kwartaal. DPS werd ook beïnvloed door een zwakker investeringsklimaat.

Vooral door ongunstige mixeffecten evolueerde de brutowinstmarge van de divisie van 29,3% van de omzet in het eerste kwartaal van 2024 tot 27,9% van de omzet.

Vooral door de strikte controle op de bedrijfskosten groeide de aangepaste EBITDA-marge van de divisie.





Digital Printing Solutions

Volgend om het recordbrekende vierde kwartaal van 2024, rapporteerde de Digital Printing Solutions-business een mindere start van het jaar, deels door de toegenomen economische onzekerheid. De omzet daalde met bijna 3% tegenover het eerste kwartaal van 2024. De rendabiliteit verbeterde licht tegenover het eerste kwartaal van 2024.

Het orderboek van deze business toont een goede dynamiek op basis van de belangstelling voor recent gelanceerde oplossingen.

Agfa verwacht dat het in 2025 verder zal voortbouwen op het momentum voor zijn digitale drukportfolio voor het Sign&Display-marktsegment, gebaseerd op nieuwe productlanceringen en op het wereldwijde strategische partnerschap tussen Agfa en EFI voor digitale drukapparatuur.

Voorts boekte Agfa een solide vooruitgang in het marketsegment voor industrieel en verpakkingsdrukwerk. Deze business zal vanaf 2025 beginnen bij te dragen. Onlangs heeft Agfa een meerjarig contract getekend met BHS Corrugated voor de exclusieve levering van single-pass op water gebaseerde golfkartonprinters en inkt.

De omzet voor inkten groeide met 16% dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets, de groeiende volumes voor OEM-inkten, inktverkoop in het kader van het partnership met EFI en de goede dynamiek voor op water gebaseerde décorinkten.

Agfa gaat door met de uitbreiding en verbetering van zijn toonaangevende digitale drukapparatuurportfolio, zowel in het Sign&Display-segment als in het segment van het industrieel en verpakkingsdrukwerk. In april breidde Agfa zijn Anapurna Ciervo-familie uit met het nieuwe model Ciervo H2050 en introduceerde het de Ciervo H2500-printer op de Noord-Amerikaanse markt tijdens de ISA International Sign Expo 2025. In mei lanceerde Agfa nieuwe hoogwaardige inkjetprintoplossingen op de FESPA-beurs in Berlijn: Onset Panthera FB3216: de enige echte vlakbed inkjetprinter met hoge productiviteit op de markt. Jeti Tauro H3300 XUHS: de snelste printer in de Tauro-serie van hybride machines. Eerste installatie van een BHS Jetliner MCP in het eerste kwartaal, eerste installatie van een Jetliner XC voorzien voor de tweede helft van het jaar. De bètatestfase van de eerste SpeedSet single-pass watergebaseerde verpakkingsprinter wordt momenteel afgerond.



Green Hydrogen Solutions

De omzet van de ZIRFON-membranen voor op hernieuwbare energie gebaseerde waterstofproductie daalde met zowat 18% tegenover het eerste kwartaal van 2024.

Er wordt een verdere consolidatie verwacht onder de West-Europese fabrikanten van elektrolyseapparatuur.

Recent vertraagden de Westerse markten doordat de wetgeving nog steeds te complex is of nu verduidelijkt wordt. De markten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië tonen meer momentum en groeiende focus op sterk performante systemen (met composietmaterialen zoals ZIRFON).

De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. Deze fabriek wordt operationeel in oktober 2025.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie



Omzet 73 87 -15,6% Aangepaste EBITDA (*) (4,5) (0,8) % van de omzet -6,1% -0,9% Aangepaste EBIT (*) (6,7) (4,8) % van de omzet -9,2% -5,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Eerste kwartaal

De daling van de volumes van Agfa’s medische film zette zich voort, in lijn met de algemene markttrends. De winstgevendheid in deze business werd beïnvloed door de volumedaling en de kosten in verband met de productiecapaciteit. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door maatregelen om de kosten te beheersen en de activiteiten te stroomlijnen. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 26,3% van de omzet in het eerste kwartaal van 2024 tot 24,0%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van min 0,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2024 tot min 6,1%. Het bovengenoemde programma om de uitdagingen in de filmactiviteiten aan te pakken, ligt op schema. Begin april kondigde Agfa aan dat het heeft besloten om zijn filmverwerkingssite in Bushy Park in South Carolina, VS, te sluiten om zijn verwerkingsactiviteiten voornamelijk te consolideren in Mortsel, België. Het programma zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2025 de eerste resultaten opleveren.

Agfa’s Direct Radiography business (DR) boekte een omzetdaling van 4,5%, volgend op een sterk vierde kwartaal van 2024. Het eerste kwartaal van 2024 werd gekenmerkt door de omzet die geboekt werd in het kader van enkele grote projecten. De omzet van de activiteiten op het vlak van Computed Radiography (CR) bleef dalen. Na doelgerichte maatregelen, waaronder de sluiting van een fabriek in Schrobenhausen, Duitsland, verbeterde de rendabiliteit van deze business echter aanzienlijk versus het eerste kwartaal van 2024.

Voor DR verwacht Agfa dat het momentum in de komende kwartalen weer zal aantrekken, mede op basis van recente grote orders. Zo heeft Primary Health Care Corporation of Qatar (PHCC Qatar) gekozen voor de aankoop van zeven DR 600 plafondgemonteerde röntgenkamers, inclusief de SmartXR intelligente workflowassistent voor radiografie. PHCC Qatar heeft meer dan 30 gezondheidscentra in het land.





Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q1 2025

Q1 2024

evolutie



Omzet 15 21 -29,1% Aangepaste EBITDA (*) 2,6 3,8 -30,6% % van de omzet 18,0% 18,4% Aangepaste EBIT (*) 2,2 3,2 -32,6% % van de omzet 14,8% 15,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Conference call voor analisten en investeerders

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, en Fiona Lam, CFO, zullen de resultaten van het eerste kwartaal van 2025 op woensdag 14 mei om 11.00 uur CET presenteren aan analisten en investeerders. Deze presentatie kan na registratie live worden gevolgd via de website agfa.com en zal na afloop van het evenement op de website beschikbaar zijn.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen.

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen. Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatie-gerelateerde inkomende en uitgaande kasstromen : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Nettoschuld : de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie.

: de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie. Leverage ratio: Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Rentedekkingsratio: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q1 2025





Q1 2024

Opbrengsten 242 250 Kostprijs van verkopen (168) (175) Brutowinst 74 75 Verkoopkosten (38) (41) Algemene beheerskosten (31) (33) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (19) (17) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (1) - Overige bedrijfsopbrengsten 12 11 Overige bedrijfskosten (6) (5) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (9) (11) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) - Financieringsbaten 2 3 Financieringskosten (3) (4) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (5) (5) Overige financieringsbaten - 1 Overige financieringskosten (5) (6) Nettofinancieringslasten (6) (6) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - Winst (verlies) voor belastingen (15) (17) Winstbelastingen (6) - Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (21) (16) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen 1 (5) Winst (verlies) over de verslagperiode (20) (21) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (20) (21) Minderheidsbelangen - - Winst uit bedrijfsactiviteiten (9) (11) Aanpassingen en reorganisatiekosten (2) (2) Aangepaste EBIT (7) (9) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,14) (0,11) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten 0,00 (0,03) Gewone winst (verlies) per aandeel Group (€) – totaal (0,13) (0,14)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in maart 2024/maart 2025 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q1 2025

Q1 2024



Winst (verlies) van de periode (20) (21) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (21) (16) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 1 (5) Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (12) 8 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (12) 3 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - 5 Kasstroomafdekkingen: 1 (1) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 1 (1) Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - (1) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - - Winstbelastingenop de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting (11) 7 Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: (11) 2 Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - 5 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (31) (15) Aandeelhouders van de Onderneming (31) (15) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (31) (15) Aandeelhouders van de Onderneming (31) (15) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan 1 - Aandeelhouders van de Onderneming 1 - Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/03/2025



31/12/2024



Vaste activa 572 583 Goodwill 211 217 Immateriële activa 29 28 Materiële vaste activa 106 104 ‘Recht-op-gebruik’-activa 43 44 Overige financiële activa 2 3 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 54 54 Handelsvorderingen 2 2 Overige belastingsvorderingen 2 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 52 55 Overige activa 3 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 67 71 Vlottende activa 803 793 Voorraden 344 293 Handelsvorderingen 158 178 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 89 93 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 40 47 Overige belastingsvorderingen 15 15 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 25 31 Overige vorderingen 40 43 Overige vlottende activa 17 15 Derivaten 3 - Geldmiddelen en kasequivalenten 64 68 Vaste activa aangehouden voor verkoop 9 9 TOTAAL ACTIVA 1.375 1.377





31/03/2025



31/12/2024



Eigen vermogen 294 324 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 292 323 Maatschappelijk kapitaal 26 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 993 852 Overige reserves (1) (2) Valutakoersverschillen (30) (18) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (906) (906) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 2 Langlopende verplichtingen 679 656 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 452 459 Overige personeelsbeloningen 5 5 Rentedragende verplichtingen 172 141 Voorzieningen 35 34 Uitgestelde belastingverplichtingen 7 8 Handelsschulden 1 2 Overige langlopende verplichtingen 7 7 Kortlopende verplichtingen 403 396 Rentedragende verplichtingen 14 15 Voorzieningen 23 26 Handelsschulden 125 127 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 107 102 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 23 21 Overige belastingverplichtingen 15 24 Overige te betalen posten 6 5 Personeelsbeloningen 87 74 Overige kortlopende verplichtingen 3 2 Derivaten 1 1 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.375 1.377

Geconsolideerd overzicht van nettoschuld (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/03/2025 31/12/2024 Netto financiële schuld (excl IFRS16 en excl. pensioenschulden) 72 37 Leaseschulden 49 50 Netto financiële schuld 121 87 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding – netto balanspositie 399 405 Nettoschuld 520 492



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Q1 2025 Q1 2024

Winst (verlies) over de periode (22) (21) Winstbelastingen 8 - Nettofinancieringskosten 6 11 Bedrijfsresultaat (9) (11) Afschrijvingen 5 6 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 4 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten (1) - Overheids- en andere subsidies - (1) Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 3 4 Opbouw van personeelsverplichtingen 16 17 Afwaarderingen/terugname op voorraden 3 2 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen 1 - Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 22 22 Wijziging in de voorraden (56) (36) Wijziging in de handelsvorderingen 19 18 Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 2 (1) Wijziging in de werkkapitaalactiva (34) (19) Wijziging in de handelsschulden (2) - Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 8 1 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen 6 2 Wijziging in het werkkapitaal (28) (18)





Q1 2025



Q1 2024 Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (16) (20) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (3) (2) Veranderingen in de leaseportfolio 8 4 Veranderingen in ander werkkapitaal (7) (8) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten - 1 Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten (23) (22) Betaalde belastingen 5 (2) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (18) (24) Investeringsuitgaven (9) (11) Ontvangen rente 2 4 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (6) (8) Betaalde rente (3) (4) Ontvangsten uit leningen 32 14 Betaling van leaseschulden (5) (5) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald - (1) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten 23 4 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (1) (27) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 68 77 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (1) (27) Impact van valutakoersverschillen (3) 1 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 64 50

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (21) - - - - - (21) - (21) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) (1) - 8 7 - 7 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (21) - (1) (1) - 8 (15) - (15) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - - - - - - - - - - Balans op 31 maart 2024 187 210 924 - (2) 1 (926) (14) 380 2 382 Balans op 1 januari 2025 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (20) - - - - - (20) - (20) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 1 - (12) (11) - (11) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (20) - - 1 - (12) (31) - (31) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Incorporatie van verliezen in kapitaal (161) - 161 - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (161) - 161 - - - - - - - - Balans op 31 december 2024 26 210 993 - (3) 1 (906) (30) 292 2 294

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q1 2025





Q1 2024

Aangepaste EBITDA 2 2 Werkkapitaal - netto (23) (14) CAPEX (9) (11) Voorzieningen & andere 13 5 Belastingen 5 (2) Aangepaste Vrije Kasstromen (12) (20) Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (9) (9) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten (5) (6) Vrije Kasstromen (27) (35) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (5) (5) Ontvangsten uit leningen 32 14 Terugbetalingen van leningen - - Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - Overnames van geassocieerde deelnemingen - - Ontvangen rente 2 4 Betaalde rente (3) (4) Overige financiële stromen - - Kasstromen uit voortgezette activiteiten (1) (27) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (1) (27)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q1 2025





Q1 2024

Segment Aangepaste EBIT (4) (5) Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (3) (4) Aangepaste EBIT (7) (9) Reorganisatiekosten - - Aanpassingen (2) (2) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten (9) (11)

Werkkapitaal

31/03/2025





31/12/2024

Voorraden 344 293 Langlopende handelsvorderingen 2 2 Kortlopende handelsvorderingen 158 178 Contractuele activa 89 93 Langlopende handelsschulden (1) (2) Lopende handelsschulden (125) (127) Contractuele verplichtingen (107) (102) Werkkapitaal 358 335

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Netto financiële schuld inclusief IFRS 16

31/03/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 172 141 Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 15 Geldmiddelen en kasequivalenten (64) (68) Netto financiële schuld inclusief leaseverplichtingen 121 87

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16

31/03/2025





31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 172 141 Langlopende leaseverplichtingen vervat in Langlopende rentedragende verplichtingen (35) (36) Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 15 Kortlopende leaseverplichtingen vervat in Kortlopende rentedragende verplichtingen (13) (15) Geldmiddelen en kasequivalenten (64) (68) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen 72 37

