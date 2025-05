Gestion digitale des péages : NUMERYX présente sa solution TollXpress

NUMERYX, groupe spécialisé dans les services technologiques, annonce la disponibilité de TollXpress , une solution métier intelligente et 100 % automatisée pour fluidifier, accélérer et optimiser les systèmes de péages.

Conçu pour automatiser et optimiser les opérations de péage de bout en bout, ce système repose sur les dernières innovations en intelligence artificielle. Avec une interopérabilité avancée, une gestion centralisée et des options de paiement variées, TollXpress redéfinit l’expérience utilisateur et modernise les infrastructures routières.

Le système TollXpress combine intelligence artificielle pour classifier les véhicules et fixer les tarifs, gestion rigoureuse des flux financiers pour assurer la traçabilité et la sécurisation du cash, ainsi qu'une application mobile en marque blanche permettant aux usagers de gérer leurs abonnements et comptes en toute autonomie.

« En étant à la fois l’éditeur du système TOLLXPRESS et intégrateur des automatismes des gares de péage nous avons la maîtrise complète de la chaîne de valeur. Cette double compétence nous permet d’orchestrer efficacement tous les équipements, du terrain au système central, offrant ainsi une solution unifiée et performante. » souligne Mondher AYADI, CEO Numeryx.

TollXpress peut s’intégrer facilement à n'importe quel système existant : solutions de paiement, applications de gestion et autres infrastructures. Il est conçu pour s’adapter facilement aux infrastructures de péage existantes. Il permet une transition fluide sans nécessiter de lourds investissements dans des équipements supplémentaires pour une mise en œuvre rapide et un retour sur investissement immédiat.

TOLLXPRESS est conçu pour fonctionner dans des environnements contraints, même en cas de coupures d’électricité ou d’Internet, garantissant la continuité des services et la conservation des données.

TollXpress intègre quatre fonctions centrales : un module central qui permet de piloter de manière globale et autonome l’ensemble des aspects de contrôle qui entourent la gare. Le module gare est conçu de son côté pour gérer tous les composants de la gare, des voies et des équipements. Le module PC Voie permet d’optimiser chaque aspect des transactions et des interactions avec les usagers. Enfin, côté utilisateurs, une application mobile permet aux usagers de gérer et payer leur abonnement aux péages directement depuis leur smartphone.

Fort de ces éléments, deux projets d’envergures viennent d’être lancés. Le premier, auprès de la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier SAFER qui a fait appel à NUMERYX pour moderniser son système SI de gestion des péages autoroutiers. Pour cela, NUMERYX a mis en place sa solution digitale, intelligente et innovante conçue pour gérer efficacement les opérations de péage. Le second, au Bénin, avec la mise en production de 13 voies de péage équipées de TollXpress à Ekpe, et 7 voies supplémentaires à Ahozon.