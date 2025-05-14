Yaqrit 任命董事会及高管团队成员，旨在加强融资与监管能力并为临床试验做准备

美国经济战略师兼对冲基金经理Ronen Israel被任命为董事会成员，以期深化与北美地区的投资联系

Amrik Shah博士出任本公司首席生物统计官，旨在进一步提升公司在临床试验设计、统计分析以及与美国和欧洲监管机构沟通方面的专业能力

伦敦, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit是一家处于临床研究后期的公司，致力于开发治疗晚期肝病的救命疗法。该公司今日宣布任命医疗保健创新专家兼对冲基金战略师Ronen Israel为管理董事会成员。 Ronen拥有经济学/金融学和生物医学双重背景，是颠覆性肿瘤公司BioConvergent Health的创始人，并曾担任量化对冲基金经理逾25年。 此外，Yaqrit还任命肝病专家Amrik Shah为首席生物统计官。

“在公司金融潜力与临床发展和宏伟目标不断同步提升的关键时刻，Ronen为Yaqrit带来了丰富多元的金融及美国投资经验。”Yaqrit首席执行官Troels Jordansen表示， “他在金融管理方面的卓越成就，以及在生物医学领域广泛的行业影响力，将为Yaqrit推动药物和医疗器械进入临床后期开发阶段提供宝贵支持。”

Ronen Israel在AQR Capital Management工作了22年，直到2021年。期间他担任主要负责人、高级投资组合经理，以及公司执行委员会的成员。 2021年，他与其他人联合创立了BioConvergent Health，旨在将创新型药物与医疗器械相结合，用于癌症治疗。 他曾在金融和投资领域发表大量文章，并广泛从事相关教学，专注于投资组合管理和对冲基金策略。 他拥有宾夕法尼亚大学的经济学和生物医学双学位，以及哥伦比亚大学的数学硕士学位。

Yaqrit还任命Amrik Shah为首席生物统计官。 Amrik是一名资深生物统计学家，拥有逾20年的临床试验战略设计和分析经验。 他曾在Schering-Plough/Merck、Johnson & Johnson、Biogen、Shionogi和Intercept Pharma任职，积累了丰富的制药行业经验，涉及心血管疾病、抗感染药物、神经科学以及非病毒性肝病等领域的试验设计和统计分析指导。 近期，Amrik为多家生物技术公司提供了有关药物开发战略、临床终点设定以及与FDA和EMA的监管沟通方面的专业咨询，重点聚焦于肝病领域，涵盖MASH（代谢功能障碍相关性脂肪肝炎）、ACLF（慢加急性肝衰竭）和乙型肝炎。他拥有哈佛大学生物统计学科学博士学位。

“凭借Amrik的丰富经验，Yaqrit将进一步提升其临床决策的精准度，从而更有力地开拓目标市场。”Yaqrit创始人兼首席医学官Rajiv Jalan教授表示， “即便在一个医疗资源匮乏的疾病领域，拥有高度创新的产品组合，仍需灵活地与监管要求保持一致。”

随着Ronen Israel和Amrik Shah的加入，Yaqrit的国际领导团队进一步壮大。公司正积极推进融资渠道的落实，并与制药企业建立合作伙伴关系，以推动其药物产品进入高级临床试验阶段，其中包括YAQ006（静脉注射OPA）和YAQ007（口服OPA）。

企业联系人

Troels Jordansen

邮箱：Troels@Yaqrit.com

电话：+31 6 1834 5326

投资者联系人

Mary-Ann Chang

邮箱：Mary-Ann@Yaqrit.com

电话：+44 7483 284 853

关于Yaqrit

Yaqrit是一家聚焦临床阶段的企业，致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit的产品线包括处于2-3期开发阶段的三种新型疗法，以及正在进行注册试验的两款医疗设备，可为晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗，这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com