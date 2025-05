Foundation Wealth Partners annonce son expansion à Calgary avec la nomination de Matthew Mantle au poste de gestionnaire de portefeuille et planificateur financier

TORONTO et CALGARY, Alberta, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foundation Wealth Partners Inc. (« Foundation Wealth Partners » ou « Foundation Wealth ») est heureuse d’annoncer que Matthew Mantle, CFA, CFPMD, CIMMD, s’est joint à l’entreprise à titre de gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier à Calgary. Sa nomination marque une étape stratégique dans l’expansion de la présence de Foundation Wealth dans l’Ouest canadien et renforce davantage sa capacité à offrir des conseils personnalisés et indépendants en gestion de patrimoine aux clients de la région.

Fort d’une vaste expérience en conseils aux clients fortunés, Mantle fait preuve d’un engagement profond pour aider les clients à composer avec les complexités du patrimoine grâce à une approche réfléchie et personnalisée. Sa pratique repose sur trois principes fondamentaux : la préparation, la planification et la perspective, assurant ainsi à chaque client une feuille de route claire et personnalisée pour son avenir financier.

Mantle a été attiré par Foundation Wealth Partners pour son engagement envers l’indépendance des conseillers, sa technologie moderne et ses valeurs axées sur le client. La plateforme de l’entreprise permet aux conseillers de se concentrer sur l’établissement de relations solides et la prestation de conseils financiers personnalisés, avec l’appui d’une solide équipe des opérations et la souplesse nécessaire pour offrir les solutions les plus appropriées afin de répondre aux besoins de leurs clients.

« Je suis ravi de me joindre à Foundation Wealth Partners », a déclaré Mantle. «La plateforme me donne l’indépendance et les ressources nécessaires pour offrir le niveau de service et de personnalisation dont les familles et les entreprises de mes clients ont besoin pour prospérer. J’ai toujours cru que l’établissement de relations durables fondées sur la confiance et la transparence constitue la base de tout excellent conseil financier. Ce changement me permet d’approfondir cet engagement. »

Chez Foundation Wealth, l’autonomie et l’orientation client vont de pair. L’infrastructure moderne de l’entreprise soutient les conseillers grâce à des outils novateurs et à l’efficacité opérationnelle, leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs clients. Les conseillers profitent d’occasions d’accession à la propriété et d’un soutien personnalisé à l’intégration, ce qui leur permet de faire croître leur pratique avec souplesse et autonomie.

« Nous sommes ravis d’accueillir Matthew au sein de notre équipe en pleine croissance », a déclaré Jeff Gans, PDG de Foundation Wealth.Sa mentalité axée sur le client et son approche stratégique correspondent naturellement à nos valeurs. « Calgary demeure un marché important pour nous, et la présence de Matthew permettra à un plus grand nombre de clients de la région d’avoir accès à notre offre distinctive en gestion de patrimoine. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Foundation Wealth Partners et ses services, veuillez consulter le site foundationwealth.ca.

À propos de Foundation Wealth Partners

Foundation Wealth Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante axée sur la technologie qui travaille avec des particuliers fortunés, des bureaux de gestion de patrimoine familial, des sociétés, des régimes de retraite privés et des fiducies. La solution clé en main offerte par Foundation Wealth procure aux gestionnaires de portefeuille une plus grande indépendance et la possibilité d’améliorer l’expérience client. La plateforme numérique de la société améliore l’efficacité opérationnelle et donne aux conseillers la liberté de gérer leurs pratiques de la meilleure façon possible pour répondre aux besoins de leurs clients et de leurs entreprises. Les associés obtiennent une participation dans le cabinet et reçoivent un soutien dédié à l’intégration et aux opérations pendant leur transition. Foundation Wealth Partners possède des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Kamloops, à Toronto et à Oakville.

Personne-ressource pour les médias

Mia Palantzas

mia.palantzas@kaiserpartners.com