Robert Beauchamp prend sa retraite de Westland Insurance et Sean Morrow est nommé nouveau vice-président des opérations au Québec

Faits saillants :

Sean Morrow est le nouveau vice-président, Stratégie nationale de vente commerciale et chef régional (Québec) de Westland.

Ce nouveau rôle reflète l’engagement de Westland envers la croissance au Québec et l’intégration des activités de la province au cadre national de Westland.

Sean collaborera étroitement avec les équipes de l'assurance des entreprises et des particuliers, de l'assurance collective et de l'assurance vie et patrimoine afin de soutenir la mise en œuvre stratégique et l'efficacité des ventes au niveau national.

Sean se joint à une équipe déjà bien établie au Québec, composée d’anciens propriétaires de cabinets indépendants, tous engagés à favoriser la croissance et le développement à long terme dans la région et à l’échelle du Canada.

Robert Beauchamp, vice-président sortant, a contribué à établir la présence de Westland au Québec, notamment en lançant Globalex Assurance.

SURREY, Colombie-Britannique, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westland Insurance et Globalex Assurance ont annoncé aujourd’hui le départ à la retraite de Robert Beauchamp, vice-président, Québec, et la nomination de Sean Morrow à un poste de direction nouvellement élargi en tant que vice-président, Stratégie nationale de vente commerciale et chef régional (Québec), à compter du 1er mai 2025. La transition reflète l’engagement continu de Westland envers la croissance au Québec et l’évolution de sa stratégie nationale.

Sean Morrow assumera un rôle national élargi

Sean Morrow occupera un rôle de direction nouvellement élargi qui combine la responsabilité des opérations d'assurance personnelle et commerciale de Westland au Québec avec la supervision nationale de la stratégie de vente commerciale. Sean travaillera également en étroite collaboration avec les équipes de l'assurance des entreprises et des particuliers, de l'assurance collective et de l'assurance vie et patrimoine afin de soutenir la mise en œuvre stratégique et l'efficacité des ventes au niveau national.

Sean apporte une solide expérience en matière de leadership et d’innovation au sein de Westland. Son double mandat lui permet de renforcer l’intégration du Québec au sein des activités élargies de Westland, tout en accélérant la performance des ventes à l’échelle nationale dans l’ensemble des secteurs d’activité.

« La nomination de Sean marque une nouvelle étape dans le parcours de Westland en tant que société véritablement nationale, axée sur le client et propulsée par ses équipes », a déclaré Jamie Lyons, président et chef de la direction. « Son leadership nous aidera à garder une longueur d’avance sur l’évolution de l’industrie, à renforcer notre présence au Québec et à stimuler la croissance partout au Canada. »

Célébration des contributions de Robert Beauchamp

Robert Beauchamp est une figure bien connue et respectée dans l’industrie de l’assurance du Québec, et il a joué un rôle essentiel pour aider Westland à établir une présence significative dans la province. Il a largement contribué au lancement de la division québécoise de Westland, Globalex Assurances, et a dirigé la consolidation des opérations de Montréal. Robert a aidé à façonner une identité québécoise distinctive au sein de Westland, qui rassemble l'expertise locale, les liens avec la communauté et les capacités nationales.

« Le leadership de Robert au Québec a été fondamental », a déclaré Don Thompson, chef de l’exploitation. « Nous sommes reconnaissants pour les relations solides qu’il a nouées et l’héritage qu’il laisse derrière lui. Tout en lui souhaitant le meilleur pour sa retraite, cette transition reflète l'engagement continu de Westland à construire une société de courtage intégrée à l'échelle nationale, alimentée par des personnes exceptionnelles ».

À propos de Westland

Westland Insurance Group est l'un des courtiers indépendants les plus importants et dont la croissance est la plus rapide au Canada. Avec une présence nationale et des racines locales profondes, Westland s'engage à fournir des conseils personnalisés, un service exceptionnel et des solutions d'assurance novatrices qui reflètent les divers besoins des Canadiens d'un océan à l'autre.

