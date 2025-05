OTTAWA, Ontario, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA annonce aujourd’hui le lancement de la troisième saison de son balado primé, Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet?, centré sur la montée de la mésinformation en ligne. De retour après avoir remporté le prix de la meilleure série technologique lors de la cinquième édition des Canadian Podcast Awards, cette saison de Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? propose une enquête révélatrice qui dévoile la vérité derrière les mensonges véhiculés en ligne.

Au fil des six épisodes, la troisième saison de Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? révèle les sources de la mésinformation en ligne, son mode de propagation ainsi qu’un aperçu approfondi des dommages qu'elle cause. L’animatrice Takara Small accompagne également les auditeur·rices dans l’exploration d’une trousse de vérification des faits, en compagnie de son invité, Matthew Johnson, directeur de l’éducation chez HabiloMédias, afin que davantage de Canadien·nes puissent se sentir équipé·es pour distinguer les faits de la fiction et contre-vérifier ce qu'ils/elles voient en ligne.

Cette saison propose des commentaires continus et des entrevues avec des expert·es en technologie, des chercheur·ses en médias et bien d'autres personnes encore. Parmi les invité·es de cette troisième saison figurent, entre autres expert·es, la journaliste et cheffe d’entreprise Sue Gardner, le professeur et auteur Timothy Caulfield, ainsi que le fondateur et directeur général d’Info-Cult/Info-Secte, Michael Kropveld. Les auditeur·rices peuvent en savoir plus sur cira.ca/podcast et suivre le balado Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? sur toutes les principales plateformes de balados, y compris Apple Podcasts et Spotify.

Citations de la direction

« Il est facile de se laisser berner par la mésinformation parce qu’elle semble souvent crédible et que nous y sommes tous/toutes vulnérables, peu importe notre niveau d’intelligence ou d’éducation. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette saison de Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet? ne se contente pas de plonger dans les origines de ce phénomène, mais s'intéresse aussi à ce qu'il faut rechercher pour le contrer. Il s'agit de séparer le mythe de la réalité et de vous donner les informations que vous devez savoir, parfois même sans savoir que vous deviez les connaître. » − Takara Small, animatrice, Qu’est-ce qui se passe avec l’Internet?

« Si vous passez du temps en ligne, il y a de fortes chances que vous ayez été exposé·e à de la mésinformation. Les Canadien·nes sortent tout juste d’une élection marquée par une propagation massive de fausses nouvelles alimentée par les algorithmes. Cette saison, notre balado explore comment et pourquoi cela se produit, et surtout, ce que les Canadien·nes peuvent faire pour se protéger et protéger leurs proches des fausses nouvelles. » – Spencer Callaghan, directeur de la marque et des communications de CIRA.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale sans but lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible à tous·tes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos de Takara Small

Takara Small est journaliste et animatrice de radio canadienne. Elle est la chroniqueuse nationale en matière de technologie pour CBC (le radiodiffuseur public du Canada), et contributrice à la radio pour BBC Radio. De plus, elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada pour ses contributions aux médias et a récemment été nommée au Young Leaders of America Fellow.

Auparavant, elle était la rédactrice en chef du magazine Fortune et l’animatrice du balado de la CBC Death à Cryptoland, qui était le numéro un sur Apple Podcasts. Son travail a été publié dans de nombreuses publications, dont Refinery29, Metro News, Châtelaine, Mic et plus encore.

