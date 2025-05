Technip Energies nomme Marco Tiziano Barone au poste de Directeur Juridique

Technip Energies annonce la nomination de Marco Tiziano Barone en tant que Directeur Juridique et membre du Comité Exécutif du Groupe. A ce titre, il supervisera la fonction Juridique, Contrats et Conformité du Groupe. Il succède à Michael McGuinty, qui a décidé de prendre sa retraite.

Marco Tiziano Barone possède près de 20 ans d'expérience internationale dans le domaine juridique, les contrats et la conformité, dont 12 ans au sein de Technip Energies.

Depuis 2023, Marco occupe le poste de Vice-président Juridique et Secrétaire Général, supervisant la gouvernance d'entreprise, les valeurs mobilières (securities) et le reporting réglementaire. Auparavant, il était Vice-président juridique de l’activité Gaz et énergies bas-carbone de Technip Energies, gérant les aspects juridiques des principaux contrats commerciaux et partenariats stratégiques.

Marco a rejoint Technip Energies en 2013 en tant que responsable juridique du projet Yamal LNG. Avant de rejoindre Technip Energies, il a passé 7 ans chez Saipem, où il a occupé différents postes en Italie, à Singapour, en Norvège, au Luxembourg et en France.

Marco est titulaire d'une licence en droit de l'université Federico II de Naples et d'un master en management de l'école Bocconi de Milan.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a commenté : « Nous avons le plaisir de nommer Marco Tiziano Barone au poste de directeur juridique, rejoignant ainsi le comité exécutif. Sa longue expérience au sein de Technip Energies et son expertise juridique globale seront déterminantes pour poursuivre le succès de notre entreprise. Je tiens à remercier chaleureusement Michael McGuinty pour sa grande contribution depuis la création de Technip Energies. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

