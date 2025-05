Jack Link’s et MrBeast annoncent un partenariat mondial sans précédent

LONDRES, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack Link’s, l’un des leaders mondiaux des snacks à base de viande et l’une des plus grandes entreprises alimentaires privées des États-Unis, a annoncé ce jour un partenariat mondial inédit avec le créateur de contenu, l’homme d’affaires et le philanthrope le plus influent de la planète, MrBeast (Jimmy Donaldson).

Cette collaboration historique donnera naissance à une gamme intéressante d’encas co-marqués à base de viande et riches en protéines. Ce partenariat marque la toute première collaboration de MrBeast avec une société de biens de consommation vendus sous emballage pour une gamme de produits co-marqués, indiquant une convergence significative de l’expertise traditionnelle de l’industrie alimentaire et de l’influence numérique moderne.

La collaboration Jack Link’s x MrBeast donne lieu à une nouvelle gamme de collations à base de viande reprenant les saveurs de prédilection du bœuf séché, du biltong et des barres de bœuf. Pratiques et pensés pour les modes de vie actifs, ces produits mettent en valeur la marque signature de MrBeast et répondent à la demande d’encas riches en protéines pour les déjeuners scolaires, les voyages en voiture et l’apport en protéines au quotidien.

« Nous sommes très heureux de nous associer à MrBeast », a déclaré Troy Link, PDG de Jack Link’s. « L’esprit d’entreprise de Jimmy et son engagement envers ses fans correspondent parfaitement aux valeurs de Jack Link’s. Nous pensons que cette collaboration incitera une nouvelle génération de consommateurs à s’intéresser aux snacks à base de viande, dans le monde entier. »

Ce partenariat stratégique cible le marché colossal de la génération Alpha, de la génération Z et de leurs parents. Bien que 33 % des jeunes consommateurs grignotent plus de trois fois par jour, seuls 9 % environ optent actuellement pour des encas à base de viande, ce qui met en évidence une opportunité de croissance substantielle en proposant des choix attrayants et pratiques qui allient la qualité de Jack Link’s à l’influence internationale de MrBeast.*

« Je mange du Jack Link’s depuis toujours, alors faire équipe avec cette marque était une évidence », a déclaré M. Donaldson. « Nous allons maintenant pouvoir faire quelque chose de super amusant et riche en saveur pour nos fans. J’ai hâte que tout le monde voie ce que nous avons imaginé. »

Jeff Housenbold, PDG de MrBeast, d’ajouter : « Nous cherchons toujours à nous associer à des marques qui partagent notre philosophie du "mieux que la concurrence" et du "meilleur pour vous". Cette collaboration avec Jack Link’s semblait donc tout à fait naturelle. Les Beast Packs sont un moyen de faire passer l’expérience MrBeast de l’écran au rayon snacks, tout en présentant à nos fans les univers de chacun. »

* Nielsen NIQ Demographic Profile (4/28/2025) Mintel 2024

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : charlotte@quince-creative.co.uk

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0209bc2-9432-442f-b60e-a295b57eb139