Jack Link's en MrBeast kondigen ongekend wereldwijd partnerschap aan

LONDEN, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack Link's, wereldwijd marktleider in vleessnacks en een van de grootste private voedingsmiddelenbedrijven in de VS, kondigde vandaag een baanbrekend wereldwijd partnerschap aan met 's werelds grootste social media creator, zakenman en filantroop, MrBeast (Jimmy Donaldson).

In deze bijzondere samenwerking lanceren de twee partijen een unieke, cobranded lijn eiwitrijke vleessnacks. Dit partnerschap is de allereerste samenwerking van MrBeast met een CPG-bedrijf (Consumer Packaged Goods, verpakte consumentengoederen) voor een cobranded productlijn en combineert traditionele expertise in de voedingsmiddelenindustrie met moderne digitale invloed.

De samenwerking tussen Jack Link's en MrBeast introduceert een nieuwe lijn cobranded verpakte vleessnacks met de populaire smaken beef jerky, biltong en beef bars. Deze verpakkingen zijn ontworpen voor snackgemak en voor een actieve levensstijl. Ze zijn voorzien van de kenmerkende MrBeast-branding en spelen in op eiwitrijke snackbehoeften voor op school, uitstapjes en dagelijkse eiwit-inname.

“We zijn ongelooflijk enthousiast over de samenwerking met MrBeast”, zegt Troy Link, CEO van Jack Link's. “Jimmy's ondernemersgeest en toewijding aan zijn fans sluiten perfect aan bij onze waarden bij Jack Link's. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking wereldwijd de interesse van een nieuwe generatie consumenten wekt voor vleessnacks.”

Dit strategische partnerschap richt zich op de belangrijke markt van Gen Alfa, Gen Z en hun ouders. Ondanks het feit dat 33 procent van de jongere consumenten meer dan drie keer per dag snackt, kiest op dit moment slechts zo'n 9 procent voor vleessnacks. Er ligt dus een aanzienlijke groeikans, door aantrekkelijke en gemakkelijke keuzes aan te bieden die de vertrouwde kwaliteit van Jack Link's combineren met de wijdverbreide invloed van MrBeast.*

“Ik eet al Jack Link's sinds ik me kan herinneren, dus samenwerken ligt erg voor de hand,” zei Donaldson. “Nu kunnen we iets superleuks en lekkers doen voor onze fans. Ik kan niet wachten tot iedereen ziet waar we mee komen.”

Jeff Housenbold, CEO van MrBeast, voegde hieraan toe: “We zijn altijd op zoek naar partnerschappen met merken die onze ‘beter dan de concurrentie’- en ‘beter-voor-jezelf’-filosofie delen, dus deze samenwerking met Jack Link's voelde als een natuurlijke match. Beast Packs zijn een manier om de MrBeast-ervaring van het scherm naar het snackschap te brengen, terwijl we onze fans ook kennis laten maken met elkaars wereld.”

