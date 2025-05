Bitget lança programa Starlink para reduzir a exclusão digital nas comunidades das ilhas filipinas

SIARGAO, Filipinas, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, lançou seu Programa Starlink, levando internet via satélite de alta velocidade para ilhas remotas nas Filipinas em uma iniciativa ousada para combater a desigualdade digital. A iniciativa, que teve início na Espoir School of Life e na Barangay Pitogo de Siargao, aborda as lacunas crônicas de conectividade que há muito tempo prejudicam a educação, a saúde e as oportunidades econômicas. Ao implantar a tecnologia de ponta da Starlink, a Bitget tem como objetivo capacitar essas comunidades com acesso confiável à Internet, estabelecendo as bases para a futura educação em blockchain e inclusão financeira.

Durante anos, os residentes de Siargao contaram com frágeis conexões de rádio de micro-ondas, deixando-os vulneráveis a interrupções frequentes, velocidades lentas e exclusão da economia digital. Escolas como Espoir, que atende crianças carentes, lutam com o aprendizado apenas offline, enquanto aldeias como Barangay Pitogo enfrentam isolamento devido a redes de comunicação não confiáveis.

“Sem Internet estável, comunidades inteiras ficam sem acesso à educação moderna, ao trabalho remoto e até mesmo a serviços básicos como a telemedicina. Não se trata apenas de conectividade, mas de equidade. O acesso à Internet não deve ser um privilégio, é a base de tudo, desde educação até finanças descentralizadas. Estamos construindo portas para o mundo digital, uma ilha de cada vez”, disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget.

A primeira fase do programa inclui uma instalação de hardware Starlink na Espoir School e na escola pública de Barangay Pitogo. Isso fornecerá seis meses de internet via satélite de alta velocidade, permitindo acesso a currículos on-line, treinamento de professores e ferramentas de governança eletrônica. Com isso, a Bitget planeja fornecer suporte de longo prazo por meio das iniciativas Blockchain 4 Youth e Blockchain 4 Her, de US$ 10 milhões cada, que apresentarão alfabetização em blockchain e habilidades financeiras digitais para estudantes e cooperativas lideradas por mulheres. O investimento total de 155.400 pesos filipinos, que cobre hardware, assinaturas e logística. Um custo modesto para o impacto transformador.

A iniciativa da Bitget mostra um reconhecimento crescente no setor de criptomoedas: a adoção começa com o acesso. Ao abordar primeiro as barreiras de infraestrutura, a bolsa está criando um modelo replicável para outras regiões carentes. As fases futuras podem se expandir para as ilhas vizinhas, alavancando as parcerias com ONGs locais e unidades governamentais.

Os kits Starlink serão lançados em maio, com a Bitget documentando o lançamento por meio de relatórios de impacto e histórias da comunidade. Para os alunos do Espoir, a mudança será imediata: aulas interativas, colaborações globais e, em breve, workshops sobre blockchain. Para Barangay Pitogo, é um salto em direção a uma comunicação resiliente durante as temporadas de tufões.

À medida que a Bitget expande este programa, a mensagem é clara: o futuro das criptomoedas não é apenas sobre mercados, mas sobre pessoas. E, às vezes, mudar vidas começa com algo tão simples quanto um sinal de Internet.

