Bitget 启动星链计划，弥合菲律宾岛屿社区的数字鸿沟

锡亚高岛，菲律宾, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 启动了星链计划 (Starlink Program)，为菲律宾的偏远岛屿提供高速卫星互联网，这是解决数字不平等问题的一项大胆举措。 该计划在锡亚高岛的 Espoir School of Life 和 Barangay Pitogo 启动，旨在解决长期阻碍教育、医疗和经济机会的网络连接缺口。 通过部署 Starlink 的尖端技术，Bitget 旨在为这些社区提供可靠的互联网接入，从而为未来的区块链教育和金融普惠奠定基础。

多年来，锡亚高岛的居民一直依赖不稳定的微波无线电连接，这使他们面临频繁的网络中断、网速缓慢的问题，且难以融入数字经济。 像 Espoir 这样服务于贫困儿童的学校只能开展线下教学，而 Barangay Pitogo 等村庄也因通信网络不可靠而与外界隔绝。

“没有稳定的互联网，整个社区就无法获得现代教育、远程工作，甚至远程医疗等基本服务。 这不仅仅关乎网络连接，更关乎公平。 互联网接入不应成为一种特权，它是从教育到去中心化金融等一切事物的基础。 我们正在一座座岛屿上建造通往数字世界的大门，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。

该计划的第一阶段包括在 Espoir School 和 Barangay Pitogo 的公立学校安装 Starlink 硬件。 这将提供六个月的高速卫星互联网服务，使人们能够使用在线课程、教师培训和电子政务工具。 在此基础上，Bitget 将通过 1,000 万美元的 Blockchain 4 Youth 计划和 1,000 万美元的 Blockchain 4 Her 计划提供长期支持，旨在向学生和女性主导的合作社普及区块链知识和数字金融技能。 此次总投资达 155,400 菲律宾比索，涵盖硬件、订阅和物流成本。 这笔投资虽有限，但能带来变革性的影响。

Bitget 的这一计划表明，加密货币行业越来越认识到：普及始于接入。 通过首先解决基础设施障碍，该交易平台正在为其他服务不足的地区创建一个可复制的模式。 未来的阶段可能会与当地非政府组织和政府部门合作，将计划扩展到邻近岛屿。

Starlink 套件将于 5 月投入使用，Bitget 将通过影响报告和社区故事记录推广过程。 对 Espoir 的学生而言，变化将是立竿见影的：互动课程、全球协作以及即将开展的区块链研讨会。 对 Barangay Pitogo 而言，这是在台风季节实现稳定通信的重要飞跃。

随着 Bitget 扩大该计划，所传递的信息也很明确：加密货币行业的未来不仅关乎市场，更关乎人。 有时，改变生活始于像互联网信号这样简单的事物。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 LALIGA 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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