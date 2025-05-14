Bitget 啟動星鏈計劃，彌合菲律賓島嶼社群的數碼鴻溝

錫亞高，菲律賓, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司Bitget 推出星鏈計劃 (Starlink Program)，將高速衛星互聯網覆蓋至菲律賓偏遠島嶼，以此大膽舉措解決數碼不平等問題。 這項行動於錫亞高 Espoir School of Life 和 Barangay Pitogo 啟動，解決長久以來阻礙教育、醫療和經濟機會的長期通訊隔閡。 透過部署星鏈尖端技術，Bitget 計劃以可靠的互聯網接入幫助這些社群發展，為未來區塊鏈教育和普惠金融奠定基礎。

多年來，錫亞高居民依賴的微波無線電連接並不穩定，導致他們容易遭遇頻繁斷訊、網速慢問題，因此被排除在數碼經濟之外。 專為弱勢兒童設立的 Espoir 及其他學校因只能提供線下學習而陷入困境，而 Barangay Pitogo 等村莊則因通訊網絡不可靠而面臨孤立狀況。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說：「互聯網連接不穩定，整個社群都無法獲得現代教育、遙距工作，甚至無法獲得像遙距醫療這樣的基礎服務。 這不僅是連接問題，也是平等問題。 互聯網不應是特權，而是從教育到去中心化金融等種種事物的基礎。 我們構建通往數碼世界的大門，一次一個島嶼。」

該計劃第一階段包括在 Espoir School 和 Barangay Pitogo 的公立學校安裝星鏈硬件， 此舉將提供六個月的高速衛星互聯網連接，方便取得線上課程、接受教師培訓以及使用電子治理工具。 藉此，Bitget 計劃透過 1,000 萬美元 Blockchain 4 Youth 和 1,000 萬美元 Blockchain 4 Her 行動提供長期支援，這些行動將為學生和婦女領導合作社提供區塊鏈通識教育以及數碼金融技能培訓。 投資總額為 155,400 菲律賓比索，涵蓋硬件、訂閱和後勤， 雖然花費不高，但能產生變革性影響。

Bitget 的行動證明，加密貨幣行業越來越多人認識到「接納始於接觸」。 該交易所首先消除基礎設施障礙，努力創造可複製至其他服務匱乏地區的模式。 後續階段可藉著與當地非政府組織 (NGO) 和政府單位的合作夥伴關係，將覆蓋範圍擴大至周邊島嶼。

星鏈套件將於 5 月投入服務，Bitget 會透過影響報告和社群故事來記錄推出的情況。 對於 Espoir 的學生，改變即將來臨，例如是互動課堂、全球合作以及即將召開的區塊鏈研討會。 對於 Barangay Pitogo，這代表在颱風季節時彈性通訊上取得的一大突破。

在 Bitget 擴大計劃過程中，有一點非常明確：加密貨幣的未來不僅在於市場，而是在於人， 有時候，簡單如互聯網訊號亦可以改變不少人的人生。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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