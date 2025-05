La CAJO demande aux plateformes médiatiques d’intensifier la lutte contre les sites de jeux d’argent en ligne non réglementés

TORONTO, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a contacté plus d’une douzaine de plateformes médiatiques traditionnelles et numériques, leur demandant de cesser de promouvoir auprès des résidents de l’Ontario des sites de jeux de hasard et de paris sportifs en ligne non réglementés comme Bodog.

Exploité par Il Nido Inc, Bodog est un exploitant extraterritorial qui cible activement les Ontariens en faisant de la publicité sur des plateformes médiatiques traditionnelles et numériques populaires. Bien qu’elle empêche les joueurs du Québec et de la Nouvelle-Écosse d’accéder à ses sites de jeux d’argent et de paris sportifs non réglementés, Bodog continue de permettre aux Ontariens d’accéder à ces sites tout en faisant de la publicité sur des plateformes médiatiques traditionnelles et numériques ciblant les Ontariens.

En vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, Bodog et les autres sites de jeux sur Internet doivent s’inscrire auprès de la CAJO et signer un accord d’exploitation avec Jeux en ligne Ontario pour pouvoir exercer leurs activités en Ontario. Le cadre réglementé de Jeux en ligne Ontario exige des exploitants qu’ils satisfassent à des exigences exhaustives en matière d’intégrité des jeux, de protection des joueurs, de lutte contre le blanchiment d’argent et de confidentialité des informations. Les efforts de Bodog pour diriger les Ontariens vers des jeux d’argent non réglementés sapent la protection des joueurs et les autres garanties qui existent sur le marché réglementé, ainsi que les principes d’un marché équitable.

En diffusant des publicités pour Bodog et d’autres exploitants non réglementés, les plateformes médiatiques légitimes donnent un vernis de légitimité à des sites non réglementés et à haut risque et créent de la confusion pour les Ontariens. La CAJO demande donc à ces plateformes de prendre position contre la promotion de sites de jeux sur Internet non réglementés et de retirer ces publicités. Ce faisant, les diffuseurs et les entreprises de médias numériques contribueront à réduire les risques que ces sites font courir aux Ontariens et à soutenir la viabilité à long terme du marché réglementé des jeux sur Internet de l’Ontario - autant d’objectifs clés de la CAJO.

La CAJO continuera à travailler avec ses partenaires - tant en Ontario qu’au niveau international - pour lutter contre ces sites non réglementés et protéger le public.

Citation

« La CAJO s’engage à protéger les joueurs ontariens et à veiller à ce qu’ils vivent l’expérience la plus sûre en jouant sur des sites de jeux sur Internet réglementés. En refusant de diffuser des publicités d’exploitants non réglementés et à haut risque comme Bodog, les organes de presse peuvent donner l’exemple de la responsabilité sociale et jouer un rôle important dans la protection des Ontariens et le soutien du marché réglementé de l’Ontario. »

– Karin Schnarr, PDG et registrateure, CAJO



Renseignements pour les médias

Communications CAJO

media@agco.ca

À propos de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général (MPG). Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.