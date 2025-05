Equinor ASA: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2025

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 14. mai 2025 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for 2024.

For fjerde kvartal 2024 godkjente generalforsamlingen utdeling av et kontantutbytte på amerikanske dollar (USD) 0,37 per aksje.

Utbyttet for fjerde kvartal 2024 tilfaller aksjonærer som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 16. mai 2025. Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 14. mai 2025 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusivt utbytte på Oslo Børs fra og med 15. mai 2025. Utbyttet til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller rettighetshavere per 14. mai 2025, og rettighetene vil bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 16. mai 2025. Aksjonærer med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (NOK). NOK-utbyttet vil bli kommunisert 22. mai 2025. Utbetaling av utbyttet forventes å skje 28. mai 2025.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2024. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2026.

Generalforsamlingen støttet selskapets energiomstillingsplan som er tilgjengelig på www.equinor.com/no/investorer/2025-generalforsamling. Planen beskriver strategien for selskapets energiomstilling, herunder aksjoner og klimaambisjoner, dets støtte til Parisavtalen samt hvordan det planlegger å levere energi med lavere utslipp over tid og samtidig beskytte langsiktig aksjonærverdi og konkurranseevne.

Ti aksjonærforslag var til avstemning. Aksjonærenes begrunnelser og styrets respons er tilgjengelig på www.equinor.com/no/investorer/2025-generalforsamling. Ingen av aksjonærforslagene ble vedtatt. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse for 2024 og til styrets 2024 rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2024 ble godkjent.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen med virkning fra 1.juni 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble godkjent med virkning fra 15. mai 2025.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-aksjer i markedet for å kunne fortsette selskapets aksjeinsentivprogrammer for ansatte. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2026. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, besluttet generalforsamlingen kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

For å gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer, ga generalforsamlingen styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-aksjer i markedet for etterfølgende sletting. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en senere generalforsamling. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2026.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

