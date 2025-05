Le projet Kiniero de Robex en bonne voie pour une première coulée d’or au quatrième trimestre

FAITS MARQUANTS :

La construction du projet aurifère Kiniero de Robex, en Guinée, suit le calendrier et le budget prévus. La première coulée d’or est prévue pour le quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Aucun accident du travail n’a été signalé à ce jour.

La phase 1 du forage de contrôle de la teneur à Mansounia a démarré le 18 mars 2025, avec 24 287 m forés au 30 avril 2025.

Le contrat SMC (structure, mécanique et canalisations) de l’usine de traitement a été attribué, et la mobilisation a démarré.

Les quatre premiers moteurs et générateurs de la centrale ont été testés avec succès et seront expédiés début juin. Les quatre moteurs restants de la centrale électrique devraient être testés à la mi-juin.

Les livraisons d’équipements mécaniques, de tuyauterie et de matériel électrique restent dans les délais.

Le remblayage de la plateforme ROM est presque terminé.

Le coulage de la dalle suspendue de la chambre de récupération est prévu pour fin mai. Il s’agira de la dernière coulée de béton majeure. Le béton de l’usine de traitement est achevé à 93 %.

La production de l’acier de construction et de la tôlerie est avancée à 74 % et 83 % respectivement, avec sept expéditions d’acier de construction et deux expéditions de tôlerie en transit vers Kiniero. Les structures des réservoirs sur le terrain sont avancées à 56 %.

L’élaboration de la phase 1A de la base de l’installation de stockage de résidus miniers (ISRM) est presque achevée avec 450 000 m² de revêtement sur 800 000 m² placés. La construction du remblai principal a commencé et progresse bien.

Le contrat pour l’alimentation en carburant a été attribué et la construction de l’installation de stockage de combustible a démarré.

Le contrat d’installation du broyeur a été attribué et les travaux sur site devraient commencer au début du mois de juin.

Les contrats d’exploitation minière et de forage/dynamitage sont en cours de finalisation ; la mobilisation est en cours. Mobilisation complète au troisième trimestre de l’année civile 2025.

Protocole d’accord signé avec Vivo Energy pour le développement du parc solaire de Kiniero.

QUÉBEC, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX) est ravi de partager une actualisation au mois de mai 2025 concernant la construction de son projet aurifère de Kiniero en Guinée, en Afrique de l’Ouest. Robex est en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre de l’année civile 2025. Robex prévoit de produire 155 000 onces d’or à Kiniero en 2026.

Schéma 1 : Vue de l’infrastructure de broyage et de CIL (lixiviation au charbon actif) de Kiniero, direction ouest (9 mai 2025)

Schéma 2 : Vue aérienne du site de Kiniero montrant l’usine de traitement et l’infrastructure (9 mai 2025)

Schéma 3 : Installation de stockage des résidus miniers montrant l’étendue de la construction du revêtement et du remblai principal (9 mai 2025).

Matthew Wilcox, PDG et administrateur de Robex, a déclaré : « Notre progression à Kiniero se poursuit dans le respect du budget et du calendrier. Certains aspects de la construction sont presque achevés, comme l’édification de l’usine de traitement, et d’autres sont bien avancés, comme la production de l’acier de construction et de la tôlerie. Le site demeure très actif, mais nos équipes appliquent des protocoles de sécurité rigoureux. Aucun accident à signaler jusqu’à présent, ce qui est très encourageant. Les contrats d’exploitation minière et de services de forage et dynamitage sont en cours de finalisation et les équipes de nos sous-traitants sélectionnés se mobilisent sur le site pour veiller à ce que les travaux commencent dans les délais prévus. Le forage de contrôle de la teneur à Mansounia progresse de manière satisfaisante depuis son lancement en mars.

Notre offre publique initiale a progressé en vue de lever 120 millions de dollars avant frais et de nous inscrire à la cote de l’ASX en juin, en parallèle de notre calendrier de construction chargé. Je suis reconnaissant à nos équipes de construction et de services pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous sommes impatients de finaliser les derniers détails au cours des prochains mois afin d’atteindre notre objectif de commencer à produire de l’or au quatrième trimestre ».

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

La construction continue de se dérouler conformément au calendrier, le béton de l’usine de traitement étant presque achevé. La première livraison d’acier de construction est arrivée sur le site, des livraisons graduelles étant prévues toutes les deux semaines.

Le contrat SMC a commencé la mobilisation et l’établissement du site. La construction de la première charpente métallique de l’usine de traitement débutera au début du mois de juin. Le contrat d’installation du broyeur a été attribué, les livraisons essentielles pour le broyeur sont arrivées sur le site et les travaux d’installation du broyeur commenceront au début du mois de juin. La construction de la digue à rejets progresse bien, avec plus de 50 % du revêtement de la phase 1A achevé.

Schéma 4 : Mur et chambre du concasseur primaire ROM (9 mai 2025)

Schéma 5 : Vue de la chambre de récupération (9 mai 2025)

Schéma 6 : Armature de la base du générateur de la centrale et coffrage prêt pour le coulage du béton (9 mai 2025)

Schéma 7 : Poutres de la boucle de l’installation de stockage de combustible coulées (9 mai 2025)

Schéma 8 : Viroles du broyeur SAG livrées sur le site (1er mai 2025)

ÉTAPES SUIVANTES

Finaliser le contrat en bonne et due forme pour l’exploitation minière et le forage et dynamitage.

Attribuer le contrat de transport du minerai.

Lancer l’appel d’offres pour les contrats d’exploitation et de maintenance du laboratoire et de la centrale électrique.

Débuter les travaux d’installation du broyeur sur le site.

Débuter les travaux d’installation SMC de l’usine de traitement.

Assurer l’approvisionnement en pièces détachées essentielles, d’exploitation et de maintenance.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, PDG et administrateur

Alain William, Directeur financier

+1 581 741-7421

E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Ceci n’est pas une offre de titres

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni un encouragement d’offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres décrits dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre de transactions exemptées de, ou non soumises à, l’enregistrement en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont incluses afin de fournir des informations sur les attentes et plans actuels de la direction de la Société (« Direction »), permettant ainsi aux investisseurs et autres parties prenantes de mieux comprendre les stratégies commerciales, la performance financière et la situation de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse relevant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de la Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives comprennent également toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. Le présent communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » en vertu de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant les conditions de l’offre. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.

Les déclarations prospectives reflètent les croyances, opinions et prévisions à la date où elles sont faites et sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement sujettes à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou réalisations réels et les résultats, performances ou réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, et les parties ont formulé des hypothèses et des estimations basées sur ou liées à un grand nombre de ces facteurs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter les risques que l’offre et la cotation à l’ASX ne soient pas réalisées, les risques liés au prix des actions et aux conditions du marché, les risques inhérents à l’exploitation minière, à l’exploration et au développement de propriétés minières, les incertitudes liées à l’interprétation des résultats de forage et d’autres données géologiques, la fluctuation des prix des métaux, la possibilité de retards ou de dépassements de coûts des projets ou de coûts et de dépenses d’exploitation excessifs et imprévus, les incertitudes liées à la nécessité d’un financement, les incertitudes liées aux procédures réglementaires et aux délais de soumission et d’examen des demandes de permis, la disponibilité et les coûts du financement nécessaire à l’avenir, ainsi que les facteurs divulgués dans la notice annuelle de la Société et dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières (qui peuvent être consultés à l’adresse suivante : www. sedarplus.ca).

Même si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et qu’elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas listés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ced46e0-cbf6-4c29-b47c-23c1dbd221ac

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fce60e7-687e-4b84-a56e-7a9af44c197d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3af53b6c-da28-43e3-9808-305305f472e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b034b71-6bd4-44a7-9c42-5c9c1ba0f676

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b5b8b10-dc64-4bf9-8f2b-0c88dba135b9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee68b74b-acef-4206-a00f-22db095d1917

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/693202fd-b054-48e7-b7aa-29462e1d41ee

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c69b4c8f-a649-4ff5-8b7c-00f11cc137d3