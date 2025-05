190 M$ amassés : dévoilement des 20 entreprises Moonshots les plus prometteuses au Canada, à la suite d’une vitrine exclusive de NACO

Les entreprises en démarrage les plus prometteuses du pays au cœur de l’attention alors que la NACO présente des projets porteurs de croissance économique et d’impact mondial.

OTTAWA, Ontario, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La National Angel Capital Organization (NACO) a dévoilé aujourd’hui les 20 entreprises Moonshots du Canada pour 2025 — des jeunes pousses dirigées par des entrepreneurs audacieux qui développent des solutions transformatrices dans une variété de secteurs.

Ces entreprises ont été sélectionnées à la suite d’un processus rigoureux, mené par les membres de la NACO. Chacune des 100 organisations membres — regroupant les principaux groupes d’anges investisseurs, incubateurs, accélérateurs et fonds de capital-risque en phase précoce — a été invitée à proposer une entreprise à fort potentiel. Parmi cette sélection ciblée, 23 entreprises ont été retenues par le comité d’investissement de la NACO pour prendre part à la scène Moonshots™ dans le cadre d’une vitrine à huis clos tenue au Centre national des Arts pendant le NACO Summit 2025. L’auditoire comprenait des anges investisseurs chevronnés, des capital-risqueurs de premier plan et des dirigeants d’entreprises.

« L’avenir de l’Ontario repose sur les entrepreneurs, les preneurs de risques, et les investisseurs qui croient en eux », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « C’est ce qui rend des événements comme celui-ci si importants. Face à l’incertitude économique mondiale, les innovateurs de l’Ontario tracent la voie en bâtissant de nouvelles entreprises et en créant des emplois. »

Collectivement, les entreprises sélectionnées ont levé plus de 190 millions de dollars jusqu’à maintenant. Elles incarnent l’avenir de l’innovation canadienne — favorisant les percées dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies propres, de la santé numérique, de l’espace, des technologies de pointe, des produits de consommation, et plus encore. Leurs fondateurs proviennent de partout au pays, avec des sièges sociaux en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. La cohorte 2025 reflète la diversité régionale et sectorielle de l’économie de l’innovation canadienne.

« Ces fondateurs incarnent les idées audacieuses, l’esprit entrepreneurial et les ambitions mondiales au cœur de l’économie d’innovation du Canada », a déclaré Claudio Rojas, PDG de la NACO. « La vitrine Moonshots est conçue pour mettre en lumière les entreprises les plus prometteuses du pays en les connectant aux capitaux et aux réseaux nécessaires à leur croissance. Nous sommes fiers de faire rayonner ces entreprises d’exception alors qu’elles amorcent une trajectoire de croissance et d’impact transformationnel. »





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible téléchargement avec légende : (Julie Angus, fondatrice et PDG de Open Ocean Robotics sur la scène Moonshots lors du Sommet NACO): https://drive.google.com/file/d/1BVPYiQInTDRQhS0-K1eeAayW6kKrPyFB/view?usp=sharing



Entreprises en vitrine – Moonshots 2025

Organisées par secteur et présentées par ordre alphabétique

IA et informatique de prochaine génération

Dreamwell AI — Cofondateur et PDG : Kazzy Khazaal

(Nommée par Panache Ventures)

(Nommée par Maple Leaf Angels)

IA et bioélectronique

Panaxium — Fondateur et PDG : Brad Schmidt

(Nommée par Brampton Angels / Altitude Accelerator)



Technologies propres (cleantech)

BluWave-ai — Fondateur et PDG : Devashish Paul

(Nommée par Capital Angel Network)

(Nommée par Capital Angel Network)

Technologies propres et commerce

PemPem — Fondatrice et PDG : Joann de Zegher

(Nommée par Anges Québec)



Produits de consommation et commerce de détail

The Little Cacao Co. — Fondatrice et PDG : Suzie Yorke

(Nommée par Maple Leaf Angels)



Technologies d’entreprise, logiciels et technologies avancées

Cinareo — Cofondatrice et PDG : Karen Elliott

(Nommée par SheBoot)

(Nommée par TandemLaunch)

(Nommée par Invest Ottawa)



Technologies de la santé et biotechnologies

Arbutus Medical — Fondateur et PDG : Lawrence Buchan

(Nommée par ThresholdImpact)

(Nommée par Women’s Equity Lab)

(Nommée par Golden Triangle Angel Network)

(Nommée par KNDL / Kingston Economic Development Corporation)

(Nommée par Communitech)

(Nommée par The Firehood)

(Nommée par Anges Québec)



Assurtech, technologies féminines et IA

Flora Fertility — Cofondatrice et PDG : Laura McDonald

(Nommée par Highline Beta)



Robotique, objets connectés (IoT) et matériel

Solace Power — Fondateur, chef de l’exploitation et chef des finances : Colin Ryan



Espace, mines et océans

Mission Control Space Services — Fondateur et PDG : Ewan Reid

(Nommée par GreenSky President’s Club)

(Nommée par Spring Activator)

Chaîne d’approvisionnement et gestion des stocks

Moselle — Fondateur et PDG : Lakhveer Jajj

(Nommée par Highline Beta et Angel One Investor Network)



Voyage et médias

The Hotel Communication Network — Fondateur et PDG : Kevin Bidner

(Nommée par Keiretsu Forum Canada)



Photos des entreprises Moonshots disponibles au téléchargement (légendes dans le nom de fichier) : https://drive.google.com/drive/folders/1i1IroVBOYfPyjMMqRSo2lCdfo2JpCLrw?usp=share_link

À propos des organisations nominatrices

Les 20 entreprises Moonshots du Canada pour 2025 sont façonnée par le discernement et le leadership du réseau national de membres de la NACO. Ces organisations — qu’il s’agisse de groupes d’anges investisseurs, d’accélérateurs, d’incubateurs ou de pôles d’innovation — jouent un rôle clé dans l’identification des entreprises en démarrage les plus prometteuses au Canada.

Chaque année, les membres sont invités à proposer une entreprise en phase Seed ou Série A qu’ils estiment prête à passer à l’échelle. Ce processus dirigé par les pairs repose sur la confiance, l’expérience et une proximité directe avec l’innovation sur le terrain. Il en résulte une cohorte ciblée d’entreprises ayant démontré une solide traction, un leadership convaincant et des ambitions mondiales — réunies pour entrer en relation avec les investisseurs les plus sophistiqués du pays dans le cadre de la vitrine Moonshots.

À propos de la scène Moonshots™

Lancée en 2022, la scène Moonshots™ est la principale plateforme canadienne pour les entreprises en phase Seed ou Série A prêtes à recevoir des investissements. Contrairement aux événements de présentation traditionnels, cette vitrine met l’accent sur le récit personnel — chaque fondateur y livre une présentation de style TED visant à établir des liens authentiques et à catalyser des opportunités auprès d’un auditoire d’investisseurs hautement qualifiés.

Les entreprises sélectionnées rejoignent le réseau des anciens Moonshots™, une communauté nationale de pairs reconnue pour son innovation, son ambition et son potentiel mondial. Ce programme constitue un pilier central du NACO Summit, le rassemblement le plus sélect du pays pour les investisseurs en capital de démarrage et les chefs de file de l’innovation.

Pour en savoir plus : nacosummit.com

À propos de la National Angel Capital Organization (NACO)

Fondée en 2002, la NACO est l’association professionnelle représentant plus de 4 000 anges investisseurs au Canada, fédérant plus de 100 organisations membres – groupes d’anges investisseurs, fonds de capital-risque, incubateurs et accélérateurs. Collectivement, ses membres ont investi plus de 1,8 milliard $ CA dans plus de 2 000 entreprises canadiennes.

Les anges investisseurs sont des particuliers ou fonds investissant aux premiers stades de croissance, incluant des commanditaires de fonds de capital-risque, des bureaux familiaux appuyant des entreprises aux stades pré-amorçage et amorçage, ainsi que des particuliers investissant directement ou via des groupes d’anges.

Parmi les entreprises à forte croissance soutenues par l’investissement providentiel qui ont atteint une envergure mondiale significative figurent Slack (Colombie-Britannique), Verafin (Terre-Neuve-et-Labrador), Wealthsimple (Ontario), Hopper (Québec), ainsi que Jobber et Neo Financial (Alberta). Des réussites récentes incluent également CoLab (Terre-Neuve-et-Labrador) et 7shifts (Saskatchewan). Ces exemples montrent comment l’investissement providentiel alimente le pipeline canadien d’entreprises innovantes, favorisant les futurs succès internationaux.

Pour en savoir plus : https://nacocanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05dbaabe-343b-48f0-981f-6280c5881a57/fr