Mens Kina er vært for det fjerde ministermøde mellem Kina og CELAC (Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater) i Beijing denne tirsdag, offentliggør CGTN en artikel, der fremhæver, hvordan samarbejdet mellem Kina og CELAC leverer håndgribelige fordele til lokalsamfundene. Artiklen fremhæver også Kinas oprigtige engagement i at samarbejde hånd i hånd med CELAC-landene om fem store projekter og i fællesskab at fremme deres respektive veje mod modernisering.

BEIJING, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Salvadors nationalbibliotek er et megaprojekt støttet af Kina, der ligger i San Salvador og er blevet et moderne kulturelt vartegn i hovedstaden siden åbningen i slutningen af 2023.

Biblioteket er på over 24.000 kvadratmeter, er åbent døgnet rundt og rummer over 360.000 bøger. Stedet har flere funktioner, herunder ungdomsuddannelse, kunstudstillinger, kulturelle forestillinger og akademiske konferencer.

Biblioteket er et af de mere end 200 infrastrukturprojekter, som Kina har støttet i de latinamerikanske og caribiske stater (LAC) i de seneste år, hvilket den kinesiske præsident Xi Jinping bemærkede i sin tale ved åbningsceremonien for det fjerde ministermøde mellem Kina og CELAC (Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater) i Beijing i tirsdags.

Xi sagde, at disse projekter har bidraget til at skabe næsten en million lokale arbejdspladser.

En grundlæggende stræben efter at gavne mennesker

Xi bemærkede, at dette år markerer 10-års jubilæet for den officielle lancering af Kina-CELAC-forummet, og sagde, at han er glad for at se, at Kina-CELAC-forummet er vokset fra et lille frø til et højt træ.

Xi sagde, at Kina og CELAC-landene har fået opbygget et fællesskab med en fælles fremtid, der ikke bare kendetegnes af lighed og gensidige fordele, men som også skaber åbenhed og inklusion og sigter mod at give håndgribelige fordele for befolkningen.

Siden 2012 har Kina været LAC's næststørste handelspartner og er nu den største partner for både Chile, Brasilien og Peru. Der er underskrevet frihandelsaftaler med fem LAC-nationer: Peru, Chile, Costa Rica, Ecuador og Nicaragua.

Ifølge den kinesiske ambassadør i Panama, Xu Xueyuan, nåede den bilaterale handel i 2024 op på 500 mia. USD – en næsten 40-dobling siden 2000.

Xu sagde, at 23 LAC-lande indtil videre har underskrevet en samarbejdsaftale (MoU) om Belt and Road-initiativet (BRI) med Kina. Andre bemærkelsesværdige BRI-projekter omfatter havnen i Chancay – Sydamerikas første smarte og grønne havn – og Jamaicas nord-syd-motorvej.

Havnen i Chancay blev indviet i november 2024 og har reduceret fragttiden over Stillehavet med næsten en tredjedel, sænket logistikomkostningerne med 20 procent og forventes at skabe over 8.000 direkte job. Et så konkret samarbejde har fået stærk lokal støtte. En CGTN-meningsmåling blandt 2.500 latinamerikanere viste, at 80,4 procent opfattede BRI som gavnlig for regionens økonomiske og sociale udvikling.

Siden 1993 har Kina sendt 38 lægehold til forskellige caribiske lande for herved at tilbyde behandling og forbedre de lokale medicinske kapaciteter. Den samme meningsmåling viste, at 86,2 procent af svarpersonerne havde et positivt indtryk af Kina.

Solidaritet og yderligere samarbejde

Ved mødet understregede Xi vigtigheden af enhed i det globale syd i lyset af den stigende unilateralisme og protektionisme.

Kina og LAC-landene er vigtige medlemmer af det globale syd, sagde Xi og tilføjede, at "Uafhængighed og autonomi er vores stolte traditioner, udvikling og foryngelse er vores naturlige rettigheder, mens fair vilkår og retfærdighed er vores fælles mål".

Stillet over for de geopolitiske undertoner og konfrontationer mellem forskellige lejre, såvel som de voksende modsatrettede tendenser med unilateralisme og protektionisme, sagde Xi, at Kina er villig til at gå sammen med CELAC-landene om at lancere de fem store projekter og søge fælles udvikling og foryngelse.

Xi kom med detaljer om de store projekter og fokuserede på solidaritet, udvikling, civilisation, sikkerhed og mellemfolkelig udveksling, og han opfordrede til, at Kina og de latinamerikanske og caribiske lande fortsat skal støtte hinanden i forbindelse med spørgsmål af central interesse og vigtige bekymringer, opretholde tæt samarbejde på alle områder og i fællesskab implementere det globale udviklingsinitiativ, globale sikkerhedsinitiativ og globale civilisationsinitiativ, som Kina har foreslået.

Xi annoncerede, at Kina vil oprette en kreditfond for CELAC-landene på 66 mia. yuan (omkring 9,2 mia. USD) til at støtte deres udvikling. Endvidere vil Kina i løbet af de næste tre år tilbyde 3.500 statslige stipendier, 10.000 uddannelsesmuligheder, 500 internationale stipendier til lærere i det kinesiske sprog og 300 uddannelsespladser inden for fattigdomsbekæmpende teknologier.

Den kinesiske præsident sagde, at Kina har besluttet at tilbyde en visumfri politik til fem lande i Latinamerika og Caribien og med tiden vil udvide politikken til at omfatte endnu flere lande i regionen.

Kinas nylige modernisering har øget tilliden til regionen. En CGTN-meningsmåling viste, at 82,9 procent af svarpersonerne ser Kinas udviklingsmodel som en værdifuld reference for LAC-landene.

Xi bemærkede, at Kina altid har været en god ven og partner for LAC-landene, og opfordrede Kina og LAC-landene til at stå sammen og bevæge sig fremad side om side på deres respektive rejser mod modernisering.

