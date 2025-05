CGTN: China en CELAC luiden een nieuw hoofdstuk in van de Zuid-Zuid-samenwerking

Nu China deze dinsdag in Beijing gastheer is van de vierde ministeriële bijeenkomst van het China-CELAC Forum (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten), publiceert CGTN een artikel waarin wordt benadrukt hoe de samenwerking tussen China en CELAC tastbare voordelen oplevert voor lokale gemeenschappen. Het artikel benadrukt bovendien China's oprechte inzet om nauw samen te werken met CELAC-landen aan vijf grote projecten en samen vooruitgang te boeken op hun respectievelijke paden naar modernisering.

BEIJING, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Nationale Bibliotheek van El Salvador in San Salvador, een door China gesteund megaproject, is sinds zijn opening eind 2023 uitgegroeid tot een moderne culturele bezienswaardigheid in de hoofdstad.

De bibliotheek is 24.000 vierkante meter groot, is 24 uur per dag geopend en bevat meer dan 360.000 boeken. De instelling vervult meerdere functies, waaronder jeugdeducatie, het organiseren van kunsttentoonstellingen, culturele optredens en wetenschappelijke congressen.

De bibliotheek is één van de ruim 200 infrastructuurprojecten die China de afgelopen jaren in landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) heeft ondersteund. De Chinese president Xi Jinping sprak hierover tijdens zijn toespraak bij de openingsceremonie van de vierde ministeriële bijeenkomst van het China-CELAC Forum (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten) in Beijing, afgelopen dinsdag.

Volgens president Xi hebben deze projecten bijgedragen aan het creëren van bijna een miljoen lokale banen.

Fundamenteel streven om mensen te helpen

President Xi wees erop dat het dit jaar tien jaar geleden is dat het China-CELAC Forum officieel werd opgericht, en gaf aan dat hij blij is om te zien dat het China-CELAC Forum is uitgegroeid van een zaailing tot een grote boom.

China en de CELAC-landen hebben een gemeenschap opgebouwd met een gedeelde toekomst, waarin gelijkheid en wederzijdse voordelen centraal staan. Ze staan voor openheid en inclusiviteit en streven ernaar om tastbare voordelen voor de bevolking te creëren, verklaarde president Xi.

Sinds 2012 is China de op één na grootste handelspartner van Latijns-Amerika. Het land is inmiddels de belangrijkste handelspartner van Chili, Brazilië en Peru. Het land heeft vrijhandelsverdragen gesloten met vijf LAC-landen: Peru, Chili, Costa Rica, Ecuador en Nicaragua.

Volgens Xu Xueyuan, de Chinese ambassadeur in Panama, bedroeg de bilaterale handel in 2024 500 miljard dollar, een bijna veertigvoudige toename sinds 2000.

Tot dusver hebben 23 LAC-landen een memorandum van overeenstemming (MoU) over het Belt and Road Initiative (BRI) ondertekend met China, zegt Xu. Noemenswaardige BRI-projecten zijn onder meer de haven van Chancay – de eerste slimme en groene haven van Zuid-Amerika – en de Jamaica North-South Highway.

Chancay Port werd ingehuldigd in november 2024 en heeft de verzendtijd voor de Pacifische haven met bijna een derde verkort, de logistieke kosten met 20 procent verlaagd en naar verwachting meer dan 8.000 directe banen gecreëerd. Deze concrete samenwerking kan rekenen op een sterke lokale steun. Uit een CGTN-peiling onder 2.500 Latijns-Amerikanen bleek dat 80,4 procent de BRI als gunstig beschouwt voor de regionale economische en sociale ontwikkeling.

Sinds 1993 heeft China 38 medische teams naar Caribische landen gestuurd om zorg te bieden en de lokale medische capaciteit te verbeteren. Uit dezelfde peiling bleek dat 86,2 procent van de ondervraagden een positieve indruk van China had.

Solidariteit en verdere samenwerking

Tijdens de bijeenkomst benadrukte president Xi het belang van eenheid in het mondiale zuiden, gezien het toenemende unilateralisme en protectionisme.

China en de LAC-landen zijn belangrijke leden van het mondiale zuiden, stelde Xi, en voegde daaraan toe: "Onafhankelijkheid en autonomie zijn onze glorieuze tradities, ontwikkeling en verjonging zijn onze natuurlijke rechten, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn onze gezamenlijke doelstellingen."

China wordt geconfronteerd met geopolitieke onderstromen en confrontaties van verschillende kampen, maar ook met de groeiende tegenstromen van unilateralisme en protectionisme. Daarom is China bereid om samen te werken met CELAC-landen om de vijf grote projecten te lanceren en gezamenlijke ontwikkeling en verjonging te nastreven, stelt Xi.

President Xi gaf een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste projecten die gericht zijn op solidariteit, ontwikkeling, beschaving, veiligheid en uitwisselingen tussen mensen. Hij riep China en Latijns-Amerikaanse en Caribische landen op om elkaar te blijven steunen op het gebied van kernbelangen en belangrijke kwesties, om nauwe uitwisselingen op alle gebieden te onderhouden en om gezamenlijk het door China voorgestelde Global Development Initiative, Global Security Initiative en Global Civilization Initiative uit te voeren.

Xi kondigde aan dat China de CELAC-landen een kredietfonds van 66 miljard yuan (ongeveer 9,2 miljard dollar) ter beschikking zal stellen om hun ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast zal China de komende drie jaar 3.500 overheidsbeurzen, 10.000 opleidingsmogelijkheden, 500 internationale beurzen voor leraren Chinees en 300 opleidingsplekken voor technologieën voor armoedebestrijding aanbieden.

China heeft besloten om een visumvrij beleid aan te bieden aan vijf landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Op termijn zal het beleid worden uitgebreid naar meer landen in de regio, aldus de Chinese president.

De recente modernisering van China heeft het vertrouwen in de regio vergroot. Uit een peiling van CGTN bleek dat 82,9 procent van de respondenten het Chinese ontwikkelingsmodel als een waardevolle referentie voor LAC-landen beschouwt.

Xi stelde dat China altijd een goede vriend en partner van de LAC-landen is geweest en riep China en de LAC-landen op om de handen ineen te slaan en zij aan zij verder te gaan met hun moderniseringsplannen.

https://news.cgtn.com/news/2025-05-13/China-and-CELAC-usher-in-new-chapter-of-South-South-cooperation-1Dl5vaucHW8/p.html