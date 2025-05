Galapagos kondigt mondelinge presentaties aan tijdens EHA en ICML 2025 met veelbelovende nieuwe resultaten uit de ATALANTA-1 studie met CAR-T kandidaat GLPG5101

Mechelen, België; 14 mei 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het veranderen van de resultaten voor patiënten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, kondigde vandaag aan dat nieuwe gegevens uit haar lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie met GLPG5101 bij patiënten met recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (R/R NHL) geaccepteerd zijn voor mondelinge presentaties op het European Hematology Association (EHA) congres 2025, dat plaatsvindt van 12–15 juni in Milaan, Italië, en op de International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) in Lugano, Zwitserland, de week erna.

“Bij Galapagos worden we gedreven door de missie om de toegang tot transformatieve celtherapieën te verruimen voor patiënten met ernstige hematologische en solide tumoren, waar de medische behoefte nog steeds groot is,” zei Omotayo Fasan, M.D., Program Head Clinical Development bij Galapagos. “We zijn verheugd om nieuwe resultaten te presenteren over GLPG5101 bij meerdere subtypes van recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom. Deze data blijven onze aanpak ondersteunen om snel verse, stem-like early memory cellen te leveren met als doel de resultaten van de therapie te verbeteren.”

Samenvatting van de te presenteren resultaten:

De mondelinge presentatie op EHA 2025 zal nieuwe veiligheidsgegevens en gegevens met langere follow-up bevatten voor GLPG5101 bij 64 patiënten met recidief/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), mantelcellymfoom (MCL), folliculair lymfoom (FL) en marginale zone lymfoom (MZL), afkomstig uit de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie.

De mondelinge presentatie op ICML zal nieuwe en volledige resultaten tonen van Cohort 3 (indolent non-Hodgkinlymfoom, iNHL) van de ATALANTA-1-studie, met gegevens over veiligheid, werkzaamheid en translationeel onderzoek voor GLPG5101 bij patiënten met iNHL (folliculair lymfoom en marginaalzonelymfoom) uit de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie.

De abstracts en presentatiedetails zijn als volgt:

Abstract titel Auteurs ( presentator) Datum/sessie Galapagos abstract op EHA Low rates of high-grade toxicities with GLPG5101, a fresh, stem-like, early memory phenotype anti-CD19 CAR T- cell therapy in patients with non-Hodgkin lymphoma in the ATALANTA-1 study​





Joost S.P. Vermaat, Sébastien Anguille, Maria T. Kuipers, Pim G.N.J. Mutsaers , Evelyne Willems, Michael R. Bishop, Tim J.A. Dekker, Martin Dreyling, Caron Jacobson, Sandra Blum, Omotayo Fasan, Harini Kothari, Eva Santermans, Jeevan Shetty, Kirsten Van Hoorde en Marie José Kersten.





Datum: 15 juni 2025









Sessie: Gentherapie, cellulaire immuuntherapie en vaccinatie - Klinisch











Galapagos abstract op ICML High CR and MRD Negativity Rates With GLPG5101, a Fresh, Stem-Like, Early Memory CD19 CAR T With 7-Day Vein-to-Vein Time: Full Results From ATALANTA-1 Cohort 3 (iNHL) Marie José Kersten, Maria T. Kuipers , Sébastien Anguille, Evelyne Willems, Michael R. Bishop, Tim J.A. Dekker, Martin Dreyling, Caron Jacobson, Chiara Lobetti-Bodoni, Esmee Hoefsmit, Stavros Milatos, Eva Santermans, Maike Spoon, Kirsten Van Hoorde, Anna Van Muyden, Claire Vennin, Pim G.N.J. Mutsaers, Joost S.P. Vermaat. Datum: 18 juni 2025​



Sessie: Nieuwe cellulaire therapieën

​

Over GLPG5101 en ATALANTA-1 (EudraCT 2021-003272-13; NCT 06561425)

GLPG5101 is een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T kandidaatgeneesmiddel, die wordt toegediend als een enkelvoudige vaste intraveneuze dosis. De veiligheid, werkzaamheid en haalbaarheid van gedecentraliseerd vervaardigd GLPG5101 worden momenteel geëvalueerd in de ATALANTA-1 fase 1/2-studie bij patiënten met recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (R/R NHL).

Het primaire doel van het fase 1-deel van de studie is het evalueren van de veiligheid en het bepalen van de aanbevolen dosis voor het fase 2-deel van de studie. Secundaire doelstellingen omvatten de beoordeling van de werkzaamheid en de haalbaarheid van gedecentraliseerde productie van GLPG5101 De dosisniveaus die in fase 1 werden geëvalueerd zijn 50x106 (DL1), 110x106 (DL2) en 250x106 (DL3) levensvatbare CAR+ T-cellen. Het primaire doel van het fase 2-deel van de studie is het evalueren van de Objective Response Rate (ORR), terwijl de secundaire doelstellingen Complete Response Rate (CRR), duur van de respons, progressievrije overleving, algehele overleving, veiligheid, farmacokinetisch profiel en de haalbaarheid van gedecentraliseerde productie omvatten. Elke ingeschreven patiënt zal 24 maanden gevolgd worden.

Over het productieplatform voor celtherapie van Galapagos

Het innovatieve gedecentraliseerde productieplatform voor celtherapie van Galapagos biedt de mogelijkheid om verse, geschikte cellen toe te dienen met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, een grotere zichtbaarheid voor artsen en een verbeterde patiëntervaring. Het platform bestaat uit een end-to-end xCellit™ workflow management en monitoring softwaresysteem, een gedecentraliseerd, functioneel gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapieën (met behulp van Lonza's Cocoon®) en een eigen strategie voor kwaliteitscontrole, testen en vrijgeven.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa, de VS, en Azië, dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

