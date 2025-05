Le Fujian Global Innovation and Entrepreneurship Competition 2025 est ouvert aux inscriptions

XIAMEN, Chine, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fujian Global Innovation and Entrepreneurship Competition 2025, organisé par le Bureau de direction du travail des talents du Comité provincial du Parti du Fujian (Fujian Provincial Party Committee's Talent Work Leadership Office), a ouvert ses inscriptions le 10 mai. Dans le but d’attirer les meilleurs professionnels de l’étranger et de développer les industries émergentes stratégiques, l’événement est prêt à accueillir des projets créatifs au fort potentiel commercial.

Le concours décerne 3 premiers prix, 6 deuxièmes prix, 15 troisièmes prix ainsi que plusieurs prix d’excellence, accompagnés de récompenses en espèces de 150 000 yuans, 100 000 yuans, 50 000 yuans et 20 000 yuans (avant impôts) respectivement. Les participants prendront part à la compétition dans trois catégories : économie numérique, biotechnologie, et fabrication avancée, mettant en valeur les dernières avancées en intelligence artificielle, biomédecine, nouvelles énergies, nouveaux matériaux, etc.

Le concours se déroule en quatre étapes : l’inscription, l’évaluation, l’épreuve préliminaire et la finale. Les participants sont invités à soumettre leurs documents sur le site officiel ( www.fujiantalent.com ) du 10 mai au 10 juillet 2025. L’épreuve préliminaire se déroulera en ligne en juillet, période durant laquelle des experts examineront les documents soumis et rendront leurs décisions. Les finalistes feront leurs présentations en personne début septembre lors de la Foire internationale de Chine pour les investissements et le commerce (China International Fair for Investment & Trade, CIFIT) à Xiamen. Le concours se conclura par une cérémonie de remise des prix, suivie d’activités complémentaires, notamment des visites industrielles et des sessions de mise en réseau avec des investisseurs.

Afin d’encourager le développement de projets dans le Fujian, l’organisateur offrira un soutien stratégique et financier. Les gagnants du premier prix peuvent être reconnus comme grands talents de niveau B, avec une subvention d’établissement pouvant atteindre 1 million de yuans. Les gagnants des deuxième et troisième prix peuvent être reconnus comme grands talents de niveau C, avec une subvention d’établissement pouvant atteindre 500 000 yuans. De plus, les projets peuvent être intégrés au Programme Hundred Talents pour l’entrepreneuriat et être admissibles à des subventions pouvant atteindre 2 millions de yuans.

Source : Organizing Committee of the 2025 Fujian Global Innovation and Entrepreneurship Competition